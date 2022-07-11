Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту

Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».

«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».

В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.

Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.

Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.