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Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту
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Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».
«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
МИД: Подготовка жестких мер против ЕС и Литвы из-за блокады Калининграда завершена
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Российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она пояснила, что российские экономоператоры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничений, и Москва не намерена ждать до бесконечности.
«Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – заключила дипломат.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Захарова: Глава МИД ФРГ обманывает граждан Германии
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«Несусветной чушью» назвала официальный представитель МИД Мария Захарова слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок про якобы нежелание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова участвовать в переговорах на саммите G20.
Ранее федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок завила: «Тот факт, что министр иностранных дел России провёл большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами, подчёркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору», написала Захарова.
«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», – спрашивает представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что граждане Германии должны знать, что министр иностранных дел Анналена Бербок их обманывает. По ее словам, Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму.
«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы – для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления. Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» – отметила она.
«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», – уточнила Захарова.
Она пояснила, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях, и никакая Анналена Бербок своим враньем реальность не изменит.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня», – отмечала она.
До этого информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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Власти Калининграда предложили ответные меры на остановку Литвой транзита
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Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС», – написал он в своем Telegram-канале.
Алиханов добавил, что при этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.
Также он отметил, что власти Калининграда настаивают на нераспространении ограничений на Калининградский транзит в принципе. «Надеемся на усилия нашего МИД», – заявил Алиханов.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из России в регион, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.
«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», – пояснил он.
Ранее в понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Минобороны заявило об уничтожении обстреливавших Донецк американских гаубиц М777
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Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледара, Миньковки и Бахмута Донецкой народной республики, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.
Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
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Еврочиновник предрек серьезные потрясения из-за кризиса в энергетике
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Этой зимой Европа рискует погрузится «в очень, очень серьезные конфликты и распри» из-за нехватки энергоносителей, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian.
Тиммерманс подчеркнул, что предотвращение угрозы массовых беспорядков этой зимой должно получить приоритет над решением климатического кризиса. «Если наше общество погрузится в очень, очень серьезные конфликты и распри из-за отсутствия энергоресурсов, мы, конечно, не достигнем наших климатических целей. Мы определенно не добьемся того, чего нам нужно, если нехватка энергоносителей приведет к серьезным потрясениям в наших странах. Нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой», – приводит его слова RT.
По словам Тиммерманса, если этой зимой многие люди будут вынуждены страдать от холода из-за того, что не смогут позволить себе заплатить за отопление, это будет иметь катастрофические последствия и для преодоления климатического кризиса.
«Я достаточно долго занимаюсь политикой, более 30 лет, чтобы понять, что люди больше всего беспокоятся о нынешнем, а не о долгосрочном кризисе. Если мы не справимся с текущим кризисом, мы, безусловно, собьемся с пути преодоления долгосрочного кризиса», – подчеркнул он.
Тиммерманс отметил, что его цель состоит в том, чтобы не позднее 1 ноября заверить население ЕС в том, что оно не столкнется с отопительным кризисом этой зимой. «Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие», – заявил вице-президент Еврокомиссии. Он добавил, что Россия «использует все средства, чтобы посеять раздор в наших обществах, поэтому мы должны подготовиться к очень трудному периоду».
Европе придется прибегнуть к использованию угля, констатировал вице-президент ЕК. «Если бы мы прямо сейчас просто сказали, что больше не будем использовать уголь, мы бы не сумели убедить население некоторых стран-членов ЕС и способствовали бы еще большему росту напряженности в нашем обществе», – отметил Тиммерманс.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. По его словам, новые санкции против России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке. Российский лидер также отмечал, что попытки европейцев заместить российские энергоресурсы приводят лишь к росту цен на газ.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить.
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Захарова пообещала достойный ответ на проблему с калининградским транзитом
Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», – сказала она в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. В четверг в Кремле отмечали, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область.
В пятницу Захарова сообщала, что российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
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Литва запретила транзит цемента и алкоголя в Калининград
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Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них, сообщает источник из литовской таможни.
«С воскресенья, по окончании переходного периода вступления в силу пятого пакета санкций Евросоюза против России, транзитом через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь и другие продукты российского производства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Verslo zinios.
По данным портала, литовская таможня утверждает, что санкции осуществляются на основании регламента Евросоюза и оценок Еврокомиссии, а также на основе консультаций с Еврокомиссией.
В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Президент Швейцарии заявил об охлаждении дипотношений с Россией
Реакция швейцарских властей на российскую спецоперацию на Украине была умеренной, но сейчас Россия, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии, заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью NZZ am Sonntag.
Отвечая на ремарку о том, что Россия заявила о нежелании проводить в Женеве переговоры, в частности, по Сирии, Кассис связал эту позицию Москвы с введением санкций со стороны Берна.
«Мы должны были ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы и Швейцарии и что дипломатические отношения охладятся», – приводит его слова РИА «Новости».
Кассис затруднился ответить на вопрос о возможности проведения в Швейцарии в нынешних условиях переговоров по урегулированию ситуации на Украине и добавил, что в этом вопросе Россия, скорее всего, обратится к Турции.
«По сравнению с другими западными странами реакция Швейцарии (на российскую спецоперацию) все еще умеренная. В отличие от Германии, например, мы не выслали ни одного дипломата. Мы отклоняемся там, где можем изменить ситуацию. Тем не менее, в настоящее время Россия, скорее всего, обратится для мирных усилий к Турции, чем к Швейцарии. И мы поддерживаем Турцию», – сказал швейцарский президент.
Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия позитивно оценила слова президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека, а конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.
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Союзные войска освободили от ВСУ Владимировку и Триполье в ДНР
Силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», – сообщается в Telegram-канале народной милиции.
В начале июля союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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Боррель: Антироссийская политика Запада оказалась в меньшинстве среди стран G20
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что точка зрения государств Евросоюза и G7 не возобладала среди стран Группы двадцати (G20).
«На мартовском голосовании в Генассамблее ООН российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции. А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. «Большая семерка» и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве «Глобального Юга», часто придерживаются иной точки зрения», – заявил дипломат. «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – приводит слова Борреля ТАСС.
Совещание глав дипведомств стран Группы двадцати проходило 7-8 июля на Бали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в нем участие. На полях СМИД G20 глава российского дипведомства провел ряд двусторонних встреч.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Глава Минтранса исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Калининград точно не окажется в транспортной блокаде, считает министр транспорта России Виталий Савельев.
«Точно нет», – ответил Савельев на соответствующий вопрос модератора во время выступления на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.
Напомним, Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Российская сторона потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. В четверг в Кремле отмечали, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область.
В пятницу Захарова сообщала, что российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
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Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины
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Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины, отмечается в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.
В Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений
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Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно возраста аудитории, заявил глава комитета Александр Хинштейн.
«Целиком поддерживаю позицию [спикера Госдумы] Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике», – написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что в целом предлагается распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах).
По его словам, также в комитете предлагают установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая в настоящее время касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.
Председатель правительства Михаил Мишустин в поздравлении с Днем семьи, любви и верности назвал семью главным богатством и будущим России, подчеркнув, что Россия всегда славилась трудовыми и творческими династиями, многодетными родителями. Кроме того, и сейчас россияне могут гордиться трудолюбивыми семьями, которые работают на предприятиях, в здравоохранении и образовании, культуре, искусстве, спорте и воспитывают детей.
На освобожденной части Харьковской области начали сбор урожая
Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) региона.
В пресс-службе отметили, что уборочная кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти Запорожской области смогли реализовать, по предварительной оценке, до 70% запасов прошлогоднего урожая зерна.
Напомним, в пятницу администрация Харьковской области ввела военное положение на освобожденной территории региона.
Глава Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что примерно 20% территории Харьковской области освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.
Минобороны: ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО «Ураган» и «Град»
Взводы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» Вооруженных сил Украины уничтожены российской армией, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В рамках борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» калибра 152 мм на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики», – цитирует его ТАСС.
Конашенков добавил, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. «Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», – уточнил он.
По его словам, истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики.
Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области.
Кроме того российской ПВО были сбиты три ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области,а также пять снарядов РСЗО «Смерч» в Харьковской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке российского военного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк.
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