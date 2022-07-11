Путин провел встречу с губернатором Московской области Воробьевым

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11 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:26  |  vz.ru
Разделы

Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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Россия принудила Европу к важным уступкам

В ЕС не хотят загонять свою экономику в рецессию и вынуждены идти навстречу России Stefan Sauer/Global Look Press
Иллюзии Европы и США о победе над Россией на поле боя начинают рассеиваться. Усталость ЕС от украинского кризиса побуждает Брюссель сесть за стол переговоров и искать компромиссы с Москвой. О том, что ответное давление России оказалось эффективным, говорит несколько уступок, на которые вынужден был пойти Запад. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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«Зеленые» эксперименты привели в ярость фермеров Евросоюза

Фермеры протестуют по всей Европе Peter Dejong/AP/ТАСС
Уходящая неделя запомнилась для Европы массовыми протестами производителей продуктов питания. Фермеры Польши, Италии и других стран вышли на улицы, будучи возмущенными действиями своих правительств. Конкретные причины протестов разные в разных странах, но самая парадоксальная оказалась в Нидерландах – власти этого государства решили бороться с навозом. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая и конкретная – является точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, и солдатами, в эту секунду рискующими и жертвующими своими жизнями. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинская ПВО после больших потерь перешла к засадным действиям, используя американскую систему контроля воздушного пространства. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Узбекистан может пойти по пути империи

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Волнения в Каракалпакии показали, что построение национального государства для Узбекистана связано с серьезной проблемой, которую могут использовать против Ташкента внешние силы. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Кто ссорит Россию и Израиль

Япония вернулась на век назад

Обсуждение: 6 комментариев

Следующая цель – Северск

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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Вы служили в армии?
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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  • У консульства Германии

  • Между посольствами Литвы и Бельгии

  • У другого посольства (предложите в комментарии)
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    В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

    угрозы убийством


    «Друзьям Путина» стало опасно жить в Европе

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    Берлин нашел способ вернуть силу «Северному потоку»

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    Что ждать от резкого ослабления рубля

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    Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

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    Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?

    Путин провел встречу с губернатором Московской области Воробьевым

    11 июля 2022, 14:23

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне.

    Воробьев при этом отметил «очень заметную» федеральную поддержку области, сообщает РИА «Новости».

    Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой, передает ТАСС.

    Так президент отреагировал на слова губернатора об улучшении экономических показателей. «Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем: за полгода плюс 15% у нас бюджет – меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны», – рассказал Воробьев. Отвечая на реплику Путина о высоком уровне закредитованности, он пояснил: «Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться». «А без этого сложно», – признал руководитель региона. Глава государства в ответ заверил, что понимает это.

    Ранее сообщалось, что компания «Коттон Клаб» из Московской области получила одобрение по льготному кредиту на производство гигиенических изделий от Фонда развития промышленности, общий объем средств, выданных по кредиту, составит более 496 млн рублей.


    Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
    		    8 июля 2022, 17:44
    Фото: Виктор Драчев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.

    Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

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    Путин удивился числу необеспеченных газом школ в России

    8 июля 2022, 16:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президента России Владимира Путина удивило количество школ в стране, которые работают без газа, глава государства поручил как можно быстрее проработать возможность их «социальной газификации».

    «Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки: даже, честно говоря, удивился – очень много», – сказал президент, заслушав доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает ТАСС.

    Он попросил профильного вице-премьера Александра Новака рассказать, как продвигается работа и ведется ли «социальная», бесплатная газификация.

    После доклада Новака Путин распорядился проработать этот вопрос. «Проработайте, пожалуйста, как можно быстрее и представьте предложения», – сказал он.

    Президент отметил, что вопрос нужно рассмотреть вместе с Минфином и другими ведомствами.

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    Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем
    		    10 июля 2022, 11:53
    Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста России, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.

    Широкую известность Юрию Стоянову принесло участие в юмористической телепередаче «Городок», в 1993-2012 годах. Программа состояла из нескольких рубрик. Стоянов и актер Илья Олейников были исполнителями основных ролей, а также режиссерами и сценаристами. В 1999 и 2002 годах «Городок» был отмечен премией ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа». Выпуск передачи был прекращен после смерти Олейникова в 2012 году.

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    Путин: Энергетический рынок не терпит суеты
    		    8 июля 2022, 17:18
    Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Западные страны пытаются заставить экспортеров нефти нарастить объемы добычи, но энергетический рынок не терпит суеты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объем ее добычи, но глобальный энергорынок – он очень такой спокойный, стабильный, на самом деле, не терпит суеты никакой, уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. прогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 решат ввести лимит цен на российское сырье.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.

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    Путин: Рыбная промышленность должна создавать рабочие места в России, а не за бугром

    8 июля 2022, 14:55

    Текст: Александра Юдина

    Развитие рыбной промышленности в России должно привести к созданию новых рабочих мест внутри страны, а не «где-нибудь за бугром», заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Существенно должна вырасти доля товаров глубокой переработки, и очень бы хотелось, чтобы доля товаров глубокой переработки была ощутима и в экспорте. Это означает не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться у нас, в России, а не где-то там, за бугром», – передает ТАСС его слова.

    Путин выразил уверенность, что отечественный рыбохозяйственный комплекс и дальше будет стабильно развиваться вопреки внешним санкционным ограничениям.

    «Отмечу хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», – подчеркнул он.

    Российский лидер ранее назвал обновление рыбопромыслового флота одним из стратегических приоритетов России.

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    Путин призвал чиновников не расслабляться в отношении западных санкций

    8 июля 2022, 17:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Санкции Запада могут еще нанести ущерб экономике страны, многие риски до сих пор сохраняются, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть», – отметил президент, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда. Поэтому главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам. Необходимо внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие и реализовать своевременно меры, гарантирующие стабильность экономики.

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    Путин: Попытки европейцев заместить энергоресурсы из России ведут лишь к росту цен

    8 июля 2022, 17:24

    Текст: Кристина Цыцура

    Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это лишь ведет к росту цен на газ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», – сказал Путин на совещании с членами правительства России в пятницу, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что в очередной раз стало ясно, что санкционные ограничения в отношении России несут гораздо больше ущерба тем, кто их вводит. 

    Ранее сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.

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    Путин решил не ехать на похороны Абэ

    9 июля 2022, 11:22

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Путин – нет. Остальное зависит от протокольных правил», – сказал ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии представителей России в прощании с Абэ.

    Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В него дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.

      

    На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему вспоминать Синдзо Абэ добрым словом будут не только в Японии, но и в России.

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    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах

    8 июля 2022, 14:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин принял участие по видеосвязи в торжественной церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на российских верфях.

    «Разрешаю», – скомандовал глава государства, после этого на судах подняли флаг, передает РИА «Новости».

    В ходе церемонии принятия президент заявил, что обновление рыбопромыслового флота – один из стратегических приоритетов России.

    Строительство судов велось по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с господдержкой. Одно из них – судно ярусного лова «Гандвик», оно предназначено для промысла трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях.

    Главе государства представили большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Соколов». Он оборудован рыбообрабатывающей фабрикой, где можно производить филе трески и пикши, а также рыбную муку.

    Другой большой рыболовный морозильный траулер «Капитан Вдовиченко» предназначен для добычи минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой вылова.

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    Путин объяснил провал экономического блицкрига Запада

    8 июля 2022, 17:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Действия российского Центробанка и правительства страны предотвратили экономический блицкриг западных стран, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Термин «экономический блицкриг» Путин применял в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – говорил президент.

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    Путин предрек катастрофу на мировом рынке в случае новых энергетических санкций против России

    8 июля 2022, 17:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Санкции в отношении России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

    «Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения – даже катастрофическим – последствиям на мировом энергетическом рынке», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы.

    До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о невозможности заменить российские энергоносители. Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отмечал, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.

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    Путин назвал виновных в напряженной ситуации на продовольственном рынке мира

    8 июля 2022, 16:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Напряжение на рынке продовольствия в мире сохраняется из-за ошибочных действий западных стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Это результат ошибочных действий наших некоторых (западных) партнеров, прежде всего, в сфере энергетики и макроэкономической политики, и все отсюда вытекает дальше», – цитирует Путина ТАСС.

    Он пояснил, что эти проблемы будут сказываться и на России, потому важно воспользоваться результатами труда российских сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами питания.

    «Но имея в виду те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанные с неизбежной мировой продовольственной инфляцией, мы должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами», – заключил он.

    Ранее в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост стоимости продовольствий и удобрения повышает риск голода в 2022 году в разных регионах, в 2023 году ситуация может быть хуже.

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    Путин поручил развивать скоростные морские перевозки на черноморском побережье

    8 июля 2022, 18:25

    Текст: Валентина Григоренко

    Предложения по развитию пассажирских перевозок на быстроходных судах между черноморскими городами поручил проработать главе Минпромторга России Денису Мантурову президент России Владимир Путин.

    «Надо стимулировать бизнес к тому, чтобы эти виды перевозок развивались. Посмотрите, подумайте, доложите председателю правительства предложения. Потом еще раз обсудим», – сказал Путин во время совещания президента с членами правительства, передает РИА «Новости».

    Мантуров доложил Путину о том, что на Черном море были эффективно запущены маршруты Севастополь – Ялта, Сочи – Геленджик – Новороссийск, которые осуществляются за счет быстроходных судов на подводных крыльях «Комета 120».

    Мантуров отметил, что в правительстве рассматривают возможность «реанимировать» под такие рейсы другое быстроходное судно «Олимпия», которое сможет вмещать до 200 человек вместо 120. «Экспертизу до конца доделаем и поймем возможности ее достройки», – сказал Мантуров.

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    Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

    9 июля 2022, 09:17

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам... Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Президент отметил, что деятельность мусульманской общины очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.

    «Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», – добавил Путин.

    Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.

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    Путин распорядился о переговорах по созданию российско-киргизской региональной системы ПВО

    8 июля 2022, 14:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин распорядился о проведении переговорах с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

    «Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», – цитирует распоряжение РИА «Новости».

    Согласно документу, Минобороны и МИД проведут переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подпишут от имени Российской Федерации соглашение. В проект соглашения можно будет вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

    В 2021 году стало известно, что Россия согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией.

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