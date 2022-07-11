|
|
Путин провел встречу с губернатором Московской области Воробьевым
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне.
Воробьев при этом отметил «очень заметную» федеральную поддержку области, сообщает РИА «Новости».
Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой, передает ТАСС.
Так президент отреагировал на слова губернатора об улучшении экономических показателей. «Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем: за полгода плюс 15% у нас бюджет – меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны», – рассказал Воробьев. Отвечая на реплику Путина о высоком уровне закредитованности, он пояснил: «Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться». «А без этого сложно», – признал руководитель региона. Глава государства в ответ заверил, что понимает это.
Ранее сообщалось, что компания «Коттон Клаб» из Московской области получила одобрение по льготному кредиту на производство гигиенических изделий от Фонда развития промышленности, общий объем средств, выданных по кредиту, составит более 496 млн рублей.
Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
|
|
Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».
Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.
Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин удивился числу необеспеченных газом школ в России
Президента России Владимира Путина удивило количество школ в стране, которые работают без газа, глава государства поручил как можно быстрее проработать возможность их «социальной газификации».
«Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки: даже, честно говоря, удивился – очень много», – сказал президент, заслушав доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает ТАСС.
Он попросил профильного вице-премьера Александра Новака рассказать, как продвигается работа и ведется ли «социальная», бесплатная газификация.
После доклада Новака Путин распорядился проработать этот вопрос. «Проработайте, пожалуйста, как можно быстрее и представьте предложения», – сказал он.
Президент отметил, что вопрос нужно рассмотреть вместе с Минфином и другими ведомствами.
Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем
|
|
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста России, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.
Широкую известность Юрию Стоянову принесло участие в юмористической телепередаче «Городок», в 1993-2012 годах. Программа состояла из нескольких рубрик. Стоянов и актер Илья Олейников были исполнителями основных ролей, а также режиссерами и сценаристами. В 1999 и 2002 годах «Городок» был отмечен премией ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа». Выпуск передачи был прекращен после смерти Олейникова в 2012 году.
Путин: Энергетический рынок не терпит суеты
Западные страны пытаются заставить экспортеров нефти нарастить объемы добычи, но энергетический рынок не терпит суеты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объем ее добычи, но глобальный энергорынок – он очень такой спокойный, стабильный, на самом деле, не терпит суеты никакой, уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Ранее аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. прогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 решат ввести лимит цен на российское сырье.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Рыбная промышленность должна создавать рабочие места в России, а не за бугром
Развитие рыбной промышленности в России должно привести к созданию новых рабочих мест внутри страны, а не «где-нибудь за бугром», заявил российский лидер Владимир Путин.
«Существенно должна вырасти доля товаров глубокой переработки, и очень бы хотелось, чтобы доля товаров глубокой переработки была ощутима и в экспорте. Это означает не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться у нас, в России, а не где-то там, за бугром», – передает ТАСС его слова.
Путин выразил уверенность, что отечественный рыбохозяйственный комплекс и дальше будет стабильно развиваться вопреки внешним санкционным ограничениям.
«Отмечу хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», – подчеркнул он.
Российский лидер ранее назвал обновление рыбопромыслового флота одним из стратегических приоритетов России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал чиновников не расслабляться в отношении западных санкций
Санкции Запада могут еще нанести ущерб экономике страны, многие риски до сих пор сохраняются, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть», – отметил президент, передает РИА «Новости».
По словам Путина, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда. Поэтому главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам. Необходимо внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие и реализовать своевременно меры, гарантирующие стабильность экономики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Попытки европейцев заместить энергоресурсы из России ведут лишь к росту цен
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это лишь ведет к росту цен на газ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», – сказал Путин на совещании с членами правительства России в пятницу, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в очередной раз стало ясно, что санкционные ограничения в отношении России несут гораздо больше ущерба тем, кто их вводит.
Ранее сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Путин решил не ехать на похороны Абэ
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин – нет. Остальное зависит от протокольных правил», – сказал ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии представителей России в прощании с Абэ.
Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В него дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему вспоминать Синдзо Абэ добрым словом будут не только в Японии, но и в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах
Президент Владимир Путин принял участие по видеосвязи в торжественной церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на российских верфях.
«Разрешаю», – скомандовал глава государства, после этого на судах подняли флаг, передает РИА «Новости».
В ходе церемонии принятия президент заявил, что обновление рыбопромыслового флота – один из стратегических приоритетов России.
Строительство судов велось по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с господдержкой. Одно из них – судно ярусного лова «Гандвик», оно предназначено для промысла трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях.
Главе государства представили большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Соколов». Он оборудован рыбообрабатывающей фабрикой, где можно производить филе трески и пикши, а также рыбную муку.
Другой большой рыболовный морозильный траулер «Капитан Вдовиченко» предназначен для добычи минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой вылова.
Путин объяснил провал экономического блицкрига Запада
Действия российского Центробанка и правительства страны предотвратили экономический блицкриг западных стран, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился», – цитирует Путина РИА «Новости».
Термин «экономический блицкриг» Путин применял в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – говорил президент.
Путин предрек катастрофу на мировом рынке в случае новых энергетических санкций против России
Санкции в отношении России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
«Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения – даже катастрофическим – последствиям на мировом энергетическом рынке», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы.
До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о невозможности заменить российские энергоносители. Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отмечал, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Путин назвал виновных в напряженной ситуации на продовольственном рынке мира
Напряжение на рынке продовольствия в мире сохраняется из-за ошибочных действий западных стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Это результат ошибочных действий наших некоторых (западных) партнеров, прежде всего, в сфере энергетики и макроэкономической политики, и все отсюда вытекает дальше», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что эти проблемы будут сказываться и на России, потому важно воспользоваться результатами труда российских сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами питания.
«Но имея в виду те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанные с неизбежной мировой продовольственной инфляцией, мы должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами», – заключил он.
Ранее в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост стоимости продовольствий и удобрения повышает риск голода в 2022 году в разных регионах, в 2023 году ситуация может быть хуже.
Путин поручил развивать скоростные морские перевозки на черноморском побережье
Предложения по развитию пассажирских перевозок на быстроходных судах между черноморскими городами поручил проработать главе Минпромторга России Денису Мантурову президент России Владимир Путин.
«Надо стимулировать бизнес к тому, чтобы эти виды перевозок развивались. Посмотрите, подумайте, доложите председателю правительства предложения. Потом еще раз обсудим», – сказал Путин во время совещания президента с членами правительства, передает РИА «Новости».
Мантуров доложил Путину о том, что на Черном море были эффективно запущены маршруты Севастополь – Ялта, Сочи – Геленджик – Новороссийск, которые осуществляются за счет быстроходных судов на подводных крыльях «Комета 120».
Мантуров отметил, что в правительстве рассматривают возможность «реанимировать» под такие рейсы другое быстроходное судно «Олимпия», которое сможет вмещать до 200 человек вместо 120. «Экспертизу до конца доделаем и поймем возможности ее достройки», – сказал Мантуров.
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам... Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент отметил, что деятельность мусульманской общины очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.
«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», – добавил Путин.
Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.
Путин распорядился о переговорах по созданию российско-киргизской региональной системы ПВО
Президент России Владимир Путин распорядился о проведении переговорах с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны.
«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», – цитирует распоряжение РИА «Новости».
Согласно документу, Минобороны и МИД проведут переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подпишут от имени Российской Федерации соглашение. В проект соглашения можно будет вносить изменения, не имеющие принципиального характера.
В 2021 году стало известно, что Россия согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией.