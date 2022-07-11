Путин провел встречу с губернатором Московской области Воробьевым

Президент Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне.

Воробьев при этом отметил «очень заметную» федеральную поддержку области, сообщает РИА «Новости».

Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой, передает ТАСС.

Так президент отреагировал на слова губернатора об улучшении экономических показателей. «Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем: за полгода плюс 15% у нас бюджет – меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны», – рассказал Воробьев. Отвечая на реплику Путина о высоком уровне закредитованности, он пояснил: «Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться». «А без этого сложно», – признал руководитель региона. Глава государства в ответ заверил, что понимает это.

Ранее сообщалось, что компания «Коттон Клаб» из Московской области получила одобрение по льготному кредиту на производство гигиенических изделий от Фонда развития промышленности, общий объем средств, выданных по кредиту, составит более 496 млн рублей.