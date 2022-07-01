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США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Японию напугала передача проекта «Сахалин-2» российскому оператору
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Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2» в результате решения России сделать российское ООО оператором этого проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), заявили японские информационные агентства, комментируя соответствующий указ президента России Владимира Путина.
«Появилась вероятность того, что Япония потеряет свои права в проекте «Сахалин-2». При возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию, что на фоне приближения самого жаркого летнего периода неизбежно окажет воздействие на жизнь и деловую обстановку в Японии», – приводит ТАСС сообщение агентства «Киодо».
Агентство напоминает, что в стране сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. «На Россию, – пишет «Киодо», – приходится около 9% импортируемого в Японию СПГ, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию».
Заместитель генсекретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара в пятницу на пресс-конференции в Токио выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором нефтегазового «Сахалин-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом проекте. По его словам, правительство пока не готово дать ответ относительно своих дальнейших действий, поскольку ведет изучение деталей решения России.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2». Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
«Сахалин–2» передали российской компании
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В связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2», следует из указа президента России Владимира Путина. Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Оператором «Сахалина–2» вместо Sakhalin Energy станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
Угрозы возникли «в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года».
Правительство России сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет.
Соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического). Деньги «списываются со счета», открытого «на имя акционера компании», связанного с юридическими и физическими лицами, «на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба».
Новому ООО переходят все права и обязанности, а также имущество проекта, передает ТАСС.
Таким образом, правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, но учредителем общества не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество текущего оператора подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется российское право. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, пишет «Коммерсант».
Иными словами, власти России принуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в «Сахалине-2», в противном случае иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю, поясняет издание.
В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России, передает РБК.
Sakhalin Energy Investment Company Ltd. зарегистрирована на Бермудских островах. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс».
Как пояснял видный японский специалист по экономическим отношениям с Россией, хорошо знакомый с темой, японские участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «занимаются только продажей нефтегазовой продукции этих проектов и обеспечением их финансами», они «не имеют отношения к добыче нефти, производству сжиженного природного газа». При этом поставки СПГ «с проекта «Сахалин-2» покрывают 8,8% потребностей Японии», которая «не сможет быстро найти другие ресурсы на замену».
По его словам, «главная проблема этих проектов заключается в том, насколько российские корпорации или привлеченные в проекты компании третьих стран, возможно Китая или Индии, смогут эффективно использовать применяемые там технологии». Будущая деятельность во многом зависит от того, насколько удастся поддерживать технический уровень добычи и переработки после ухода специалистов Shell.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», – передает «Дума ТВ».
Напомним, Япония категорически отказалась выходить из проекта. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – заявил он.
Японский премьер-министр Фумио Кисида также заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.
Зеленский пообещал заменить Европе российский газ украинским электричеством
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить для ЕС российский газ.
Зеленский заявил, что «произошел еще один значительный шаг в сближении» Украины и ЕС – «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». По его словам, «это только первый этап», Киев хочет «расширить поставки». По версии Зеленского, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы». «Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, страны ЕС начали испытывать дефицит электроэнергии. В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает не только серьезные проблемы в экономике ЕС, но и разногласия между его членами по поводу электроэнергии.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина долгие годы жила за счет импорта электроэнергии из «страны-агрессора» и Белоруссии.
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Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине
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Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, ослабит НАТО, предположил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Российская спецоперация на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, выразил мнение Киссинджер в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Причем такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде, передает РБК.
Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией», отметил бывший госсекретарь США.
При этом Киссинджер обрисовал и третий вариант развития событий – если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. По его мнению, в таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
Как подчеркнул Киссинджер, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США отметил, что этот сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – подвел он итог.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, согласно информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации.
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Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске
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«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.
«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.
«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.
«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова
Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.
«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.
«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».
«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.
По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.
Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
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Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
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Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Байден озвучил объемы новой военной помощи Киеву от стран Запада
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Киев получит от 50 стран 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тыс. снарядов и противотанковые системы, заявил президент США Джо Байден.
«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США Ллойда) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», – заявил Байден по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Киеву планируется поставить порядка 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО».
Ранее сообщалось, что в течение недели США объявят о закупке системы ПВО средней и большой дальности для Украины.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж готов продолжать поставки вооружений Украине с условием, что они никогда не будут использоваться для ударов по территории России.
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Акции Газпрома обвалились на треть после решения не выплачивать дивиденды
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Акции корпорации Газпром резко упали более чем на 30% после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 11.07 мск акции Газпрома снижаются на 24,8% – до 223,8 рубля. При этом максимально падали на 30,22%, до 207,69 рубля – минимума с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%, передает РИА «Новости».
Собрание акционеров Газпрома в четверг не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Акционеры решили, что в нынешней ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.
До сообщения акции компании росли более чем на 2%.
Между тем акционеры Сбербанка также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Таким образом, Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.
Решение было принято, поскольку Сбербанк попал под блокирующие санкции Запада.
Напомним, с 14 июня вступило в силу решение ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT.
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От премьера Болгарии потребовали учитывать угрозу России разорвать дипотношения
Правительство Болгарии должно учитывать риск разрыва дипотношений с Россией, заявил президент Болгарии Румен Радев, призвав созвать заседание кабмина.
В соцсетях Радев прокомментировал «возникшее напряжение в отношениях с Россией». Он призвал «премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», передает ТАСС.
Радев подчеркнул, что такое решение должно «отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». Как указал Радев, нельзя допустить, чтобы болгарские граждане в России «остались без дипломатического представительства». По его словам, «недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них». Президент заявил, что ответственность за принятые решения полностью лежит на правительстве страны.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Посольство США в Москве вывесило радужный флаг
У американского посольства в Москве вывешен радужный флаг в честь «месяца гордости», сообщили представители дипмиссии США в России.
В соцсетях представители посольства опубликовали фотографии с радужным флагом, передает ФАН.
«Месяц гордости» считается важным праздником для людей нетрадиционной ориентации и рассказывает о том, как ЛГБТ-сообщество было признано в мире.
Напомним, радужный флаг у посольства США вывешивают не в первый раз – об этом сообщалось и в 2020 году. Тогда он тоже вывешивался в связи с «месяцем гордости».
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В США допустили потери Киевом новых территорий
Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, спрогнозировал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для журнала Foreign Affairs.
По его мнению, даже с дополнительными поставками западного вооружения Киеву едва ли хватит боевой мощи для занятия территорий, взятых под контроль Россией. «Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, профессор предположил, что затягивание конфликта приведет к ухудшению ситуации в мире. «Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», – отметил он.
Накануне директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что сейчас США не видят возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной, это «очевидно для всех».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент России Владимир Путин подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились.
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Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград
Россия готова ответить на блокировку транзита в Калининград в случае сохранения ограничений, заявил зампред Совета Безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране, и на эту угрозу мы вынуждены будем, если она сохранится, давать ответ. Ответ, прежде всего, в экономической плоскости», – передает его слова ТАСС.
Медведев добавил, что решение блокировать транзит грузов в Калининград «прилетело в Литву из-за океана». По его словам, Литве «никто не говорил со стороны Евросоюза, что это нужно сделать, во всяком случае, публикаций на эту тему не было».
«Скорее всего, это прилетело из-за океана либо они сами в каком-то русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность», – заключил зампред Совета безопасности.
Напомним, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что соответствующие санкционные директивы будут пересмотрены.
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Лавров: Запад начал понимать, что нельзя создать безопасность в Европе без России и Белоруссии
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Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: «А что дальше, когда закончится эта ситуация?» Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», – передает ТАСС его слова.
Как при этом отметил Лукашенко, Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных – в России. У нас их нет», – подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что «никакой инсценировки там не было – про ядерное оружие и прочее».
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.
Лавров посоветовал Западу «ничего себе не прищемить» железным занавесом
Железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они (страны Запада) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», – цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии диалога России и США по стратегической стабильности.
До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки.
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Байден заявил о лишении российских судов страховки за перевозку нефти
Вашингтон и его союзники не намерены предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы мешать транспортировке, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО.
«Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Также у России возникнут сложности с поддержанием добычи нефти, связанные с ограничением доступа к технологиям из-за санкций. Механизм ценовых лимитов все же позволит России получать нефтяные доходы, но они будут ниже текущих.
В апреле у индийской госкомпании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) возникли сложности с перевозкой российской нефти, поскольку российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее стало обеспечить страховое покрытие рейсов из-за санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.