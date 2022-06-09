Таксиста-отравителя из Москвы отправили в колонию на 10 лет

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9 июня, четверг | Последнее обновление — 19:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР
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По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений.
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Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности.
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В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Таксиста-отравителя из Москвы отправили в колонию на 10 лет
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Измайловский районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима таксиста из Москвы, который травил пассажиров нейролептиком с алкоголем и похищал их вещи, сообщает прокуратура столицы.
«Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Рахмана Сулейманова», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сулейманова признали виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого погиб человек.
Как было установлено в суде, с июня 2018 по август 2020 года Сулейманов работал таксистом и старался выбирать только пьяных пассажиров. В ходе поездки он угощал их спиртным с нейролептиком (клозапином). Когда пассажиры теряли сознание, он похищал деньги, мобильные телефоны и другие ценности, после чего оставлял людей в безлюдных местах. Одна из жертв скончалась от отравления.
«Суд приговорил Сулейманова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 1,3 млн рублей», – уточняется в релизе. Приговор в силу пока не вступил.
Россия применила на Украине звено истребителей Су-57
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В ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил информированный источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей». Источник также уточнил, что в результате проведенной операции удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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В ЕС призвали не покупать зерно у России
Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», – цитирует Стано ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объясняла «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире, – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
США и Европа обсудили возможность приобретения российской нефти
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Соединенные Штаты интенсивно обсуждают с Европой новые возможные режимы приобретения российской нефти, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам», – приводит РИА «Новости» ответ Салливана на просьбу прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российские ресурсы поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.
Накануне стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне с поставкой в августе превысила 124 доллара. В тот же день цена на бензин в Британии установила новый рекорд. Днем ранее бензин в США подорожал почти до 5 долларов за галлон.
Напомним, во вторник глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по сниженным ценам.
Ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине
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«Самолеты пятого поколения, к которому относятся Су-57, имеют ряд преимуществ. В частности, на них может использоваться широкий спектр вооружения, а сама машина помогает избежать ошибок пилота», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ Владимир Попов. Ранее Россия впервые задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО.
«Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно. Примечательно, что самолеты пятого поколения в воздушном пространстве малозаметны для сил и средств ПВО. Кроме того, эти машины используют большую гамму средств поражения – от старых ракет и свободнопадающих бомб до гиперзвукового оружия», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Собеседник также обратил внимание на высокую степень автоматизации в Су-57. «Автоматическое управление, передача данных и координация с другими участниками боевых действий здесь довольно хорошо проработана. Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил эксперт.
Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», отмечает Попов. «Звено способно работать сразу и по воздушным целям, и по наземным. Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – указал летчик.
«Более того, с Су-57 запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности. Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия и вовсе – два метра. То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение», – сказал эксперт.
«Также Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок», – резюмировал Попов
Накануне стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – сказал источник.
Собеседник агентства указал, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
В апреле сообщалось, что Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
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В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для Лаврова
Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию – это абсурдное решение, способное спровоцировать масштабный кризис на Балканах, выразило мнение турецкое издание dikGazete.
Как считают авторы статьи, власти трех южнославянских республик своими антироссийскими шагами нагнетают в регионе обстановку, в результате конфликт, начатый Украиной с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. При этом обозреватели призывают руководства южнославянских республик понять, что они служат инструментом США для провокаций против России, передает РИА «Новости».
«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», – говорится в публикации. Как считают обозреватели, на Балканском полуострове, где еще совсем недавно война унесла жизни большого количества людей, подобные резкие и абсурдные политические меры весьма опасны.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, напомнила строчку из песни Александра Градского «Как молоды мы были». Она также обвинила «младонатовцев» в попытке показать «солидарность» Европы «топорно-пещерным методом».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Адам Делимханов предположил срок окончания спецоперации на Украине
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Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года.
«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», – передает РИА «Новости» ответ Делимханова на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года.
При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. «Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», – заявил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.
«Сегодня, 8 июня, в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», – говорится в сообщении на сайте Народного совета.
Отмечается, что данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.
Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил МГУ имени Ломоносова («Социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент») и Специализированный институт юриспруденции («Юриспруденция»).
Окончил магистратуру в РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова.
С 2008 до 2010 года работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.
16 декабря 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В сентябре 2019 года Хоценко назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.
Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР
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В Донецкой народной республике вынесен приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», – говорится в приговоре Верховного суда ДНР, передает ТАСС.
При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», – пояснил он.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать.
«Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
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Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили в колл-центре «СберБизнес Центр ВЭД».
Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. Как заявил представитель банка, организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации. Компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций, передает РИА «Новости».
При этом, к примеру, Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях: рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, потом предприятие получает средства.
Напомним, в конце мая страны ЕС договорились об отключении Сбербанка от международной межбанковской системы передачи финансовой информации SWIFT.
В начале мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕК отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. О планах отключить Сбербанк от SWIFT заявлял также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Напомним, в начале марта страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Германия выступила против отключения от SWIFT Сбербанка. Кроме того, ЕК собиралась предложить странам ЕС согласовать в шестом пакете санкций против России отключение от SWIFT «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка.
Захарова «на пальцах» объяснила, кто виноват в продовольственном кризисе в мире
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Дипломат обратила внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил в продовольственном кризисе «русские снаряды».
«На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться», – пояснила в деталях Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, слова Борреля, которые тот опубликовал в Twitter, это «чушь».
Представитель ведомства обратила внимание, что от санкций пострадала не только Россия, перебои в поставках и расчетах ведут к глобальному дефициту продукции и способствуют росту цен, а также угрожают продовольственной безопасности.
«Несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», – подчеркнула Захарова.
Москву беспокоит продовольственный кризис, важность продовольственной безопасности также понимают лидеры развивающихся стран – государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом. Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине», – добавила она.
Она предположила, что весь интеллектуальный ресурс Запада «переместился в сторону пропаганды», и на убеждение западного населения в «вине русских» тратится колоссальная энергия.
«А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой. Действительно, зачем решать проблемы с едой, ценами на электроэнергию, собственной инфляцией да и другими вопросами, включая кибербезопасность, безопасность космической деятельности и т. д., если все можно списать на русских?» – заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.
Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Мебельщики Франции столкнулись с дефицитом древесины из-за санкций против России
Производители мебели во Франции жалуются на дефицит древесины, сообщило издание Le Figaro. Литва испытывает дефицит древесины из-за остановки импорта из России и Белоруссии, заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.
По имеющимся у издания сведениям, проблемы возникли с поставками хвои, около 25% которой раньше шло из России. С января по апрель цена на ДСП выросла на 20%, а в сравнении с 2019 уже на 200-250%. Пока что предприятиям удается перекладывать бремя цен на покупателей. Однако неизвестно, как долго это продлится, передает ТАСС.
Тем временем замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что республика испытывает дефицит древесины из-за санкций против России и Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ELTA.
По словам политика, министерство окружающей среды Литвы собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны ЕС, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где древесину может купить «любой желающий» – соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.
При этом, как отметил глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас, предлагаемые министерством изменения не окажут существенного влияния на ситуацию. «Предлагаемые министерством решения не принесут желаемых результатов и не остановят вывоз древесины из Литвы. Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления... Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты», – сказал Бейнортас.
По данным генерального директора Гослесничества Валдаса Каубре, которые приводит издание, пару лет назад цена на древесину рекордно упала, а год назад начался рост: в 2021 году цена на древесное сырье выросла на 40%, а в этом – еще примерно на пятую часть.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Британии. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений.
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Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
Поляки выступили против выплаты соцпособий украинским беженцам
Большинство граждан Польши выступают против предоставления украинцам местных социальных пособий, сообщили польские СМИ.
Как сообщает на своем сайте газета Rzeczpospolita, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает. Так, по данным Варшавского университета, только каждый седьмой поляк высказался за такой же доступ украинцев к социальным пособиям страны, передают «Известия».
59% опрошенных поддерживают бесплатную медицину для украинцев, 51% выступили за единовременную выплату беженцам в размере 300 злотых (около 4,2 тыс рублей).
Помимо одобрения отправки польских солдат на Украину, финансовая поддержка находится в самой низкой одобренной рейтинговой категории. Даже за однократную выплату выступили только 45,7% опрошенных.
Напомним, 2 июня издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление замглавы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера сообщило, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия. Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
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Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
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Святогорск и прилегающее к нему село Татьяновка перешли под полный контроль Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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