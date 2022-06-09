В Кремле заявили о невозможности технологической изоляции России

Мебельщики Франции столкнулись с дефицитом древесины из-за санкций против России

Производители мебели во Франции жалуются на дефицит древесины, сообщило издание Le Figaro. Литва испытывает дефицит древесины из-за остановки импорта из России и Белоруссии, заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.

По имеющимся у издания сведениям, проблемы возникли с поставками хвои, около 25% которой раньше шло из России. С января по апрель цена на ДСП выросла на 20%, а в сравнении с 2019 уже на 200-250%. Пока что предприятиям удается перекладывать бремя цен на покупателей. Однако неизвестно, как долго это продлится, передает ТАСС.

Тем временем замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что республика испытывает дефицит древесины из-за санкций против России и Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ELTA.

По словам политика, министерство окружающей среды Литвы собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны ЕС, поскольку Литва остается последней страной в регионе, где древесину может купить «любой желающий» – соседние Латвия и Эстония закрыли свои рынки.

При этом, как отметил глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас, предлагаемые министерством изменения не окажут существенного влияния на ситуацию. «Предлагаемые министерством решения не принесут желаемых результатов и не остановят вывоз древесины из Литвы. Подобные изменения недостаточны, по ним предприятие высказало свои замечания и сожаления... Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты», – сказал Бейнортас.

По данным генерального директора Гослесничества Валдаса Каубре, которые приводит издание, пару лет назад цена на древесину рекордно упала, а год назад начался рост: в 2021 году цена на древесное сырье выросла на 40%, а в этом – еще примерно на пятую часть.

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