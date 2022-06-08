Эксперт: ФК «Ахмат» заставил Google прекратить исполнять санкции США

Решение Google разблокировать аккаунт российского футбольного клуба дает надежду на то, что и другие IT-гиганты начнут следовать нашим законам, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Костунов. О том, что корпорация Google отменила блокировку YouTube-канала клуба «Ахмат», стало известно в среду.

«Поздравляю футбольный клуб «Ахмат» с тем, что справедливость и здравый смысл восторжествовали. Можно только приветствовать разблокировку аккаунта клуба на YouTube. Это означает, что судебные вердикты в России исполняются и что последовательные действия нашей власти позволяют добиваться результата даже в отношении транснациональных корпораций», – говорит IT-эксперт Илья Костунов.

Напомним: YouTube-канал, на котором клуб публиковал ролики о спортивных событиях, в том числе и о футболе, был закрыт в январе 2021 года – сразу после того, как Минфин США включил ФК «Ахмат» в санкционный список. Клуб оспорил блокировку в судебном порядке, и Арбитражный суд Москвы удовлетворил его иск. В среду пресс-служба клуба сообщила, что «Ахмат» выиграл у Google апелляцию по этому поводу в Девятом арбитражном суде. Причем в ходе судебного заседания представители Google объявили, что восстановили доступ к аккаунту на всех Google-сервисах, в том числе и на видеохостинге YouTube.

Однако в середине дня в среду доступ к аккаунту «Ахмата» еще не был открыт, посетовал Костунов. «В любом случае надеюсь, что прецедент приведет к череде конструктивных действий не только со стороны Google, но и других IT-гигантов, работающих в российском информационном пространстве. Это дело показывает, что последовательный и жесткий подход в рамках нашего законодательства может приносить плоды», – подчеркнул эксперт.

Костунов призвал другие российские компании, в том числе СМИ, чьи аккаунты тоже были закрыты на YouTube по политическим причинам, изучить опыт «Ахмата». «Необходимо добиваться разблокировки и свободы слова, равного подхода ко всем, независимо от политических предпочтений американской компании», – считает он.

Несмотря на утверждения о том, что спорт должен оставаться вне политики, справедливости приходится добиваться только через суд, посетовал Костунов. «В наше непростое время под санкции попадают компании, которые не имеют никакого отношения к геополитическим процессам. Это происходит из-за того, что Америка, пытаясь добиться своих целей, пренебрегает не только дипломатическими нормами, но даже элементарными приличиями. Но сам по себе шаг по разблокировке аккаунта клуба «Ахмат» – хороший сигнал. Вполне возможно, что и другие американские IT-гиганты начнут следовать законам РФ вне зависимости от вашингтонской повестки дня», – надеется Костунов.