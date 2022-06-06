Брянская область поможет Брянке в ЛНР в восстановлении инфраструктуры

Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве, соответствующий документ в Луганске подписали губернатор российского региона Александр Богомаз и глава администрации Брянки Николай Моргунов.

Брянская область окажет учреждениям и предприятиям Брянки помощь в восстановлении экономики и инфраструктуры города, сообщает «Луганский Информационный Центр».

«Мы все прекрасно видим, как Российская Федерация оказывает нам колоссальную помощь в восстановлении нашей инфраструктуры. Города и регионы России берут шефство над городами и районами Луганской народной республики и практически сразу приступают к исполнению взятых на себя обязательств», – сказал присутствовавший на мероприятии глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что республика благодаря помощи России получила возможность восстанавливать «все то, что десятилетиями не ремонтировалось и не восстанавливалось старой украинской властью».

«Попросту региону уделялось внимание по остаточному принципу. Поэтому сегодня, уважаемые друзья, мы имеем возможность ремонтировать дороги, линии электропередачи, восстанавливать, ремонтировать и строить новые водоводы. Делать все для того, чтобы жители Луганской народной республики чувствовали себя свободными и счастливыми на нашей территории», – добавил Пасечник.

Губернатор Брянской области отметил, что возглавляемый им регион длительное время оказывает поддержку республикам Донбасса.

«Сегодня мы подписали соглашение, как и все регионы Российской Федерации, которые будут участвовать в восстановлении и развитии ЛНР и ДНР. Конечно, для нас это и честь, и большая ответственность – внести свой вклад, вклад наших людей, экономики в ваши республики. Республики, которые выстояли тяжелых восемь лет, когда киевский режим делал все для того, чтобы уничтожить Республики и людей, которые остались верны дружбе, тем ценностям, на которых строились наши вековые ценности между украинцами, белорусами, русскими людьми», – сказал Богомаз.

Глава администрации Брянки отметил, что Брянская область поможет городу устранить последствия действий украинской власти, приведших к приостановке развития экономики и инфраструктуры.

Он поблагодарил власти Российской Федерации за поддержку выбора жителей Донбасса, сделанного в 2014 году.

Также делегация Брянской области доставила в ЛНР спецтехнику, которая будет передана коммунальным предприятиям Брянки.

Коммунальщики Брянки получили в дар от российского региона автогрейдер, фронтальный одноковшовый погрузчик, автокран и другое оборудование, в том числе газонокосилки, электропилы, триммеры, а администрации города был передан автомобиль УАЗ «Патриот». Кроме того, из Брянской области в Брянку доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания, канцелярских принадлежностей и литературы.

Богомаз рассказал, что на этой неделе Брянке будут переданы несколько мусоровозов, также в ближайшее время начнутся работы по восстановлению инфраструктуры города.

«Что мы сегодня наметили – это восстановление школ, больниц, дома культуры в Брянке. У нас здесь отработала наша большая команда, мы определили вместе с (главой администрации Брянки) Николаем Викторовичем (Моргуновым) те объекты, которые мы будем делать. Наш проектный институт, который здесь был, полностью сделает проекты в ближайшую неделю и начнем строительные работы», – сказал он.