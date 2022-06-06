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Брянская область поможет Брянке в ЛНР в восстановлении инфраструктуры
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Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве, соответствующий документ в Луганске подписали губернатор российского региона Александр Богомаз и глава администрации Брянки Николай Моргунов.
Брянская область окажет учреждениям и предприятиям Брянки помощь в восстановлении экономики и инфраструктуры города, сообщает «Луганский Информационный Центр».
«Мы все прекрасно видим, как Российская Федерация оказывает нам колоссальную помощь в восстановлении нашей инфраструктуры. Города и регионы России берут шефство над городами и районами Луганской народной республики и практически сразу приступают к исполнению взятых на себя обязательств», – сказал присутствовавший на мероприятии глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что республика благодаря помощи России получила возможность восстанавливать «все то, что десятилетиями не ремонтировалось и не восстанавливалось старой украинской властью».
«Попросту региону уделялось внимание по остаточному принципу. Поэтому сегодня, уважаемые друзья, мы имеем возможность ремонтировать дороги, линии электропередачи, восстанавливать, ремонтировать и строить новые водоводы. Делать все для того, чтобы жители Луганской народной республики чувствовали себя свободными и счастливыми на нашей территории», – добавил Пасечник.
Губернатор Брянской области отметил, что возглавляемый им регион длительное время оказывает поддержку республикам Донбасса.
«Сегодня мы подписали соглашение, как и все регионы Российской Федерации, которые будут участвовать в восстановлении и развитии ЛНР и ДНР. Конечно, для нас это и честь, и большая ответственность – внести свой вклад, вклад наших людей, экономики в ваши республики. Республики, которые выстояли тяжелых восемь лет, когда киевский режим делал все для того, чтобы уничтожить Республики и людей, которые остались верны дружбе, тем ценностям, на которых строились наши вековые ценности между украинцами, белорусами, русскими людьми», – сказал Богомаз.
Глава администрации Брянки отметил, что Брянская область поможет городу устранить последствия действий украинской власти, приведших к приостановке развития экономики и инфраструктуры.
Он поблагодарил власти Российской Федерации за поддержку выбора жителей Донбасса, сделанного в 2014 году.
Также делегация Брянской области доставила в ЛНР спецтехнику, которая будет передана коммунальным предприятиям Брянки.
Коммунальщики Брянки получили в дар от российского региона автогрейдер, фронтальный одноковшовый погрузчик, автокран и другое оборудование, в том числе газонокосилки, электропилы, триммеры, а администрации города был передан автомобиль УАЗ «Патриот». Кроме того, из Брянской области в Брянку доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания, канцелярских принадлежностей и литературы.
Богомаз рассказал, что на этой неделе Брянке будут переданы несколько мусоровозов, также в ближайшее время начнутся работы по восстановлению инфраструктуры города.
«Что мы сегодня наметили – это восстановление школ, больниц, дома культуры в Брянке. У нас здесь отработала наша большая команда, мы определили вместе с (главой администрации Брянки) Николаем Викторовичем (Моргуновым) те объекты, которые мы будем делать. Наш проектный институт, который здесь был, полностью сделает проекты в ближайшую неделю и начнем строительные работы», – сказал он.
Военкор ВГТРК Сладков сообщил о гибели в Донбассе генерал-майора Кутузова
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Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
«Комкор Роман Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что на Украине «пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».
«Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – заключил он.
По данным Telegram-канал «Военный осведомитель», Роман Кутузов погиб в ходе боя близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР. Отмечается, что погибший генерал за годы службы был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что генерал-майор в отставке, летчик Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Награжден званием Героя России посмертно.
Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля с почестями в Петербурге.
В марте 2022 года в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе
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«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.
«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.
Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело – нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.
Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.
Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
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Кадыров показал кадры уничтожения группы украинских националистов в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха ЛНР.
«Наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха. По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также написал, что «теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами».
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Посол ЛНР опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке
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«Никаких контрнаступлений ВСУ в районе Северодонецка мы не видим. Основная проблема – обстрелы со стороны Лисичанска и Привольнянского плацдарма. Но скоро наши войска будут там», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о контратаках украинских военных в Северодонецке.
«В Северодонецке вся городская часть находится под нашим полным контролем. Небольшое сопротивление есть только на территории промзоны завода «Азот», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
При этом, по словам дипломата, пока есть проблема с обстрелами территории ЛНР украинской артиллерией. «Главная сложность – доминирующая высота, на которой находятся Лисичанск и Привольнянский плацдарм. Там расположены артиллерийские батареи Украины. И они ведут непрерывный огонь в сторону уже освобожденных Кременной и Рубежного, а также по Северодонецку», – пояснил собеседник.
Несмотря на это, «никаких контрнаступлений и действий, которые могли бы привести к изменению ситуации, со стороны ВСУ нет». «Когда мы возьмем Лисичанск – вопрос времени. Сейчас там с двух сторон идут активные бои. Только за минувшие сутки были нанесены шесть ударов по скоплениям техники противника. К сожалению, с нашей стороны есть потери, но и есть ликвидированные боевики», – рассказал посол.
«Днем ранее на Привольнянском плацдарме также удалось уничтожить скопление техники врага. Сейчас мы поэтапно разбираем ту группировку, которая сконцентрирована вокруг Лисичанска. Наша задача – сделать это поэтапно и с наименьшими потерями», – заключил Мирошник.
Накануне Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».
Он указал, что «бойцы «Ахмата» в этих видео свободно передвигались по центральной улице и центральному проспекту города», но «нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ».
Он заявил, что «даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца». По его словам, «сбежали они из города, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР».
Как отмечает Deutsche Welle (признан в России иноагентом), «Северодонецк и соседний с ним город Лисичанск имеют стратегическое значение, поскольку связывают Донбасс с другими регионами Украины; «снабжение украинских войск на востоке страны идет по трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области».
При этом по данным на утро понедельника, артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск.
Напомним, Минобороны России сообщало, что подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска.
Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн.
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Второе судно прибыло в порт Мариуполя для загрузки металлопродукции
Второе судно для транспортировки металлопродукции находится в порту Мариуполя, сообщил представитель администрации порта.
«Судно пришло, стоит в порту», – передает ТАСС слова источника.
Отмечается, что судно будет загружено партией металла.
Ранее во вторник сообщалось, что российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, он стал первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.
Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.
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В ДНР заблокировали Viber
Мессенджер Viber временно заблокировали в Донецкой народной республике, сообщило министерство информации ДНР.
«Мы были вынуждены ввести временные ограничения на работу на нашей территории одного из наиболее популярных у нас иностранного мессенджера Viber», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Решение о блокировке принято, поскольку посредством этого мессенджера распространяются вредоносные программы, с помощью которых «наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры».
До этого в пятницу аналогичное решение приняло руководство Луганской народной республики.
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Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне
Порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что пункты приема документов для желающих получить российское гражданство в скором времени начнут открываться в районах Херсонской области, первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.
«Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», – рассказал он.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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В ДНР сообщили о погибших при взрыве на пляже в Мариуполе
Два человека погибли, среди них есть ребенок, из-за взрыва на территории песчаного пляжа в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большая Морская, погибли два человека, один из них ребенок», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что в море произошел взрыв, а именно – в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, рядом с заводом «Азовсталь». Предполагается, что могла детонировать мина.
Напомним, сейчас на территории освобожденного Мариуполя идет процесс разминирования, в том числе территории порта. Так, российские специалисты в ходе разминирования мариупольских дорог используют робототехнические комплексы «Уран-6», что ускоряет работу.
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ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке
Шахта имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка уничтожена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, градов и ураганов», – говорится в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм.
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Сержант Кадргалиев из Астраханской области посмертно удостоен звания Героя России
За самоотверженные подвиги в ходе спецоперации на Украине уроженец Астраханской области, сержант Вооруженных сил России Марат Кадргалиев посмертно получил медаль «Золотая звезда» с присвоением звания Героя России, сообщили власти Харабалинского района Астраханской области.
В сообщении говорится, что Кадргалиев не раз демонстрировал мужество и героизм, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев с поля боя. Так, 4 марта в Запорожской области он «вел роту в наступление, лично оказал первую помощь раненым и эвакуировал с поля боя экипаж боевой машины». Указывается, что, «рискуя своей жизнью», Кадргалиев «спас жизнь командиру и сослуживцам». 30 марта в ДНР он «вел роту в бой под минометным обстрелом, лично оказал первую помощь трем военнослужащим, обеспечил их эвакуацию, прикрывал огнем». 8 апреля Кадргалиев был похоронен в Харабалинском районе с воинскими почестями, передает ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР не исключили, что боевики «Азова» могут прятаться в Мариуполе
В Мариуполе ведется работа по борьбе с криминалитетом и поиск спрятавшихся боевиков националистического полка «Азов» (против его членов в России возбуждены уголовные дела), заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин, оценивая «обстановку» в Мариуполе, заявил, что «остался какой-то местный криминалитет». Он отметил, что «это больше, конечно, по линии МВД ДНР». По его словам, работа ведется «активно и грамотно», «ежедневно, круглосуточно». «Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» – кто смог куда-то уйти в город – они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, сотрудники Следственного комитета России приступили к следственным действиями на территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе. На позициях боевиков были обнаружены боекомплекты и вооружение иностранного производства, разбитые смартфоны, ноутбуки, флэш-карты и места уничтожения униформы и амуниции ВСУ и националистов.
В Херсоне рассказали, как Украина обокрала жителей области
Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую банковскую систему. «Через несколько дней банки на территории области заработают», – отметил замглавы администрации.
Ранее власти Херсонской области сообщали, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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Посол ЛНР рассказал о боях на окраинах Лисичанска
Подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска, сообщил в воскресенье посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Военные ДНР сообщают, что находятся в 15-16 км от Славянска и достают туда уже ствольной артиллерией. Войска ЛНР ведут бои на окраинах Лисичанска. Для оставшихся в этих городах украинских вояк сейчас закрываются последние лазейки улизнуть. Теперь их участь только сложить оружие или быть ликвидированными за все те же обстрелы Донецка и Кременной», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник также рассказал, что «украинские боевики бьют по мирным кварталам и городам. Целенаправленно убивают и калечат мирное население наших городов. Среди целей – жилые дома, школы, детские сады, больницы. Это истеричная попытка Киева сделать нам больно и остановить наступление на Лисичанск, на Славянск, на Краматорск».
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
В Донецке обесточен водоузел из-за обстрела ВСУ
Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
Напомним, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.
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