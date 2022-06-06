Вооруженный конфликт между иностранцами произошел в Стамбуле

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6 июня, понедельник | Последнее обновление — 09:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны подробности обстрела Украиной поселка в Курской области
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Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба).
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Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение.
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Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вооруженный конфликт между иностранцами произошел в Стамбуле
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Вооруженный конфликт произошел между двумя группами иностранцев в турецком Стамбуле, есть раненые, сообщил телеканал A Haber.
«В ходе вооруженного конфликта между двумя группами иностранных граждан в стамбульском Эсеньюрте пострадали три человека, один из них тяжело. Начато расследование инцидента», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
После получения уведомления на место происшествия были отправлены многочисленные бригады полиции и скорой медицинской помощи.
«Трое пострадавших были госпитализированы после оказания первой медицинской помощи», – сообщил телеканал.
Ранее вооруженное нападение со стрельбой произошло в ресторане в Стамбуле, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения.
Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет большого радиуса действия
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В случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим»,– цитирует его РИА «Новости».
Российский лидер добавил, что поставки Киеву американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. «А есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии – здесь ну примерно то же самое – судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий», – отметил он.
Путин уточнил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
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ВКС России ударом по окраине Киева уничтожили поставленные из Европы танки и бронетехнику
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ВКС России высокоточными ракетами поразили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику на территории вагоноремонтного предприятия на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Конашенков уточнил, что ВКС России высокоточными ракетами в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой народной республики поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и цеха по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ. «Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», – сказал он.
По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику.
В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Генерал-майор также уточнил, что ракетные войска и артиллерия России уничтожили за сутки 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Конашенков сообщил, что над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
По его словам, также за сутки средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Видродження, Рясное, Святогорск Донецкой народной республики, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка Луганской народной республики, Волчий Яр, Большие Проходы Харьковской области, Зазорное Запорожской области, в том числе в районе Березовки Харьковской области – беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».
В ведомстве также добавили, что в результате ударов уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Маяки и Славянск Донецкой народной республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал-майор.
Ранее Конашенков заявил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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В США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России
Ситуация на Украине должна завершиться мирно на условиях России, пишет обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.
«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», – цитирует статью РИА «Новости».
По мнению автора статьи, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы. Такой шаг защитит национальные интересы России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Советник Госдепа предложил способ решения конфликта на Украине
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Проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису, заявил политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости».
При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы.
«Русские – крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой», – добавил он.
Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.
«Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии», – резюмировал Люттвак.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
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Военкор ВГТРК Сладков сообщил о гибели в Донбассе генерал-майора Кутузова
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Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
«Комкор Роман Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что на Украине «пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».
«Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – заключил он.
По данным Telegram-канал «Военный осведомитель», Роман Кутузов погиб в ходе боя близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР. Отмечается, что погибший генерал за годы службы был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что генерал-майор в отставке, летчик Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Награжден званием Героя России посмертно.
Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля с почестями в Петербурге.
В марте 2022 года в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Захарова напомнила главе МВД Германии о прослушке немецких чиновников со стороны США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МВД Германии Нэнси Фезер об угрозе «прослушки» Россией немецких чиновников, заявила, что прослушиванием всегда занимались и занимаются американцы.
«Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», – написала Захарова в Telegram-канале.
В прошлом году в Европе разразился скандал, когда в СМИ появилась информация о прослушке американскими спецслужбами с датской территории целого ряда европейских политиков, в том числе занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелы Меркель.
Ранее Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе «без ограничений» российских журналистов в стране, напоминала о блокировке в Европе СМИ России, добавив, что ждет комментариев о свободе слова.
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Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Лаврова в Сербию
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, сообщают сербские СМИ со ссылкой на свои источники.
«Прибытие высокопоставленного гостя из Москвы находится под большим вопросом, поскольку Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты его самолета. Это стало подтверждением слов президента Сербии Александра Вучича, публично заявившего о том, что дела осложняются в связи с планируемым приездом министра иностранных дел Российской Федерации», – сообщает сербская газета «Вечерние новости».
Газета пишет, что Вучич в 10.00 (11.00 мск) понедельника проведет встречу с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит 6-7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента). По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по ряду международных проблем.
Подсчитан ущерб Германии от ответных санкций России
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.
Издание пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным газеты, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от 20 до 30 евро, передает ТАСС.
По оценке властей, ФРГ после прекращения поставок Gazprom Germania и ее «дочкам» необходимы дополнительные 10 млн куб. м газа в день, что будет стоить около 3,5 млрд евро в год, утверждает издание. Остальные затраты будут приходиться на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К 1 октября оно должно быть заполнено на 80%.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Российские военные отправили ВСУ листовки с Арестовичем в образе «Люсеньки»
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С использованием агитационных снарядов на позиции ВСУ доставлены российские листовки, на которых советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович запечатлен в женских платье и парике, сообщают информационные агентства.
Российские военные доставили листовки на позиции украинских войск в Запорожской области – на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. Для доставки использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, они сконструированы так, чтобы шел разброс исключительно листовок, без поражающих элементов и взрывчатки. На листовках изображены Арестович, олигарх Игорь Коломойский и президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
На листовке с Арестовичем тот запечатлен в женском обличье: парике и платьях – очевидно, из роли в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл женщину по имени Люсенька. Текст листовки гласит: «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!». Также указывается, что у Коломойского иностранное гражданство – израильское: «Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома!».
Еще один призыв к украинским солдатам гласит: «Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно – отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!».
Напомним, в начале апреля Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации. Позднее ему припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского. Также он заявлял: «Мы *** страна. Кроме того, у нас *** коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ».
В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе
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«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.
«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.
Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело – нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.
Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.
Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
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В Германии заговорили об отставке посла Украины
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Немецких комментаторов в Twitter возмутили оскорбительные претензии посла Украины в Берлине Андрея Мельника к поставкам немецкого вооружения Киеву.
Мельник заявил, что отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard 1 и БМП Marder – это «позор, который войдет в историю». Пользователи в социальных сетях были оскорблены заявлением украинского посла и потребовали его немедленной отставки, сообщает РИА «Новости».
«Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми», – написал один из комментаторов.
«Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите!» – отметил другой.
«А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих позволяем этому послу что-то заявлять», – согласился пользователь.
«Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство», – высказался немец.
«Такие украинцы, как вы, это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства», – подчеркнули в комментариях.
Ранее Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав: «Немецкое оружие для Украины уже в пути».
Напомним, 20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard 1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
При этом Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
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Запорожцы решили вступить во Всероссийское казачье общество
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Казаки Запорожской области ведут переговоры по вступлению в состав Всероссийского казачьего общества, сообщил атаман региона Сергей Юрченко.
«Казаки Запорожской области выходят с инициативой, сейчас прорабатывается этот вопрос в каждом городе, каждом районе, о вхождении во Всероссийское казачье общество. Мы уже ведем переговоры с атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой, консультируемся с депутатом Госдумы России Виктором Водолацким по этому вопросу. Конечно, мы будем в ближайшее время проводить Казачий Большой круг. Мы всегда принимали участие в казачьих мероприятиях на Дону, на Кубани, в Москве, других территориях казачьих войск. ‹...› И, конечно, сейчас стремимся к тому, чтобы быть большой крепкой дружной семьей казаков России», – сказал он в интервью ТАСС.
Юрченко отметил, что казачество очень развито в Запорожской области. По его словам, во всех городах и районах есть сформированные казачьи организации. Он также указал на то, что с самого начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса их казачество активно оказывают содействия в охране общественного порядка, а также в решении гуманитарных и социальных вопросов.
«Мы при вхождении во Всероссийское казачье общество логическую цепочку подтвердим, что казачество – это не просто общественная организация, а именно одни из тех людей, кто становится на помощь государству, охрану общественного порядка, занимается молодежью так, как сделано в России. И казаки Запорожской области такое направление поддерживают», – добавил атаман.
Он отметил, что главная цель казачьего общества должна быть направлена на воспитание молодежи.
«Мы заинтересованы в том, чтобы в Запорожской области были созданы кадетские классы, кадетские казачьи корпуса. Мы должны молодежь, которая одурманена западными ценностями, псевдопатриотическими лозунгами, мы должны вывести ее из этого состояния, показать патриотическое направление движения. Это очень нужно вот именно сейчас», – заключил Юрченко.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что после полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области.
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Кадыров показал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
«Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. <...> В следующий раз, нацики, можете не трудиться зазря – их расположение вычисляется путем расчета баллистической траектории, что и сделали бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров заявил, что бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской народной республики полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских националистов.
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США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
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Итальянская нефтяная компания Eni и испанская Repsol в ближайшее время могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, сообщает со ссылкой на источники сообщает аагентство Reuters.
Объемы нефти, которые получат Eni и Repsol, невелики, а влияние на мировые цены на нефть будет скромным, заявил один из собеседников агентства, сообщает газета «Ведомости».
«Но зеленый свет Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро», – пишет агентство.
Другие источники сообщили, что возобновить поставки разрешил Госдепартамент США, они рассказали, что в разосланных Eni и Repsol письмах Госдеп уверял компании, что им не грозят штрафы за перевозку венесуэльских нефтяных грузов.
Две европейские компании совместно с венесуэльской PDVSA владеют предприятиями в стране. По словам источников, Eni и Repsol могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов при условии поставок нефти в Европу без перепродажи «где-либо еще».
При этом Вашингтон не сделал подобных поправок в отношении американской нефтяной компании Chevron, индийской Oil and Natural Gas и французской Maurel & Prom SA, которые «также лоббировали интересы США».
Ранее Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Захарова пригласила Борреля за зерном в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления главы евродипломатиии Жозепа Борреля, обвинившего Россию в дефиците зерна, она пригласила Борреля купить и забрать зерно.
«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала Захарова в Telegram-канале.
Боррель ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле».
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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