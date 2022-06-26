МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины

Британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Британии для участия в боевых действия на Украине, прежде чем выступать с угрожающими комментариями в адрес России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер».

«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников, среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», – цитирует ее РИА «Новости».

Захарова добавила, что «Британии, Германии, США и другим странам, которые вдруг узнают, что их граждане, подданные, находятся в плену, под арестом, или что-то с ними там случилось, – пусть они сначала уточнят деятельность и параметры этой деятельности украинских посольств на своей территории».

По ее словам, когда Москва поставила перед западными странами аналогичный вопрос, «ответ был очень четкий – он и (украинские дипмиссии) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий». «Ну, если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть еще вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали», – заключила Захарова.

Напомним, Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены, выразил мнение журналист в газете Express.

9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.