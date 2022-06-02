В Госдуме предложили сделать неограниченным число пересдач ЕГЭ в течение года

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) обратился к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением ввести возможность неоднократной пересдачи единого госэкзамена в течение года из-за стресса во время подготовки к ЕГЭ.

«Результаты исследований показывают, что ЕГЭ является сильнейшим стрессовым событием в жизни учащихся, оказывающим активное влияние на психофизиологическое состояние выпускников. Практически каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается лишь единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь», – приводит ТАСС выдержку из письма депутата. Чернышов подчеркивает, что такое отношение «нередко приводит к детским психозам, неврозам и даже суицидам».

Депутат убежден, что необходимо снижать уровень тревоги у учащихся перед тестовыми экзаменами, чтобы «вырастить психологически здоровое, уверенное в себе молодое поколение граждан России».

«В связи с указанным прошу вас, уважаемый Анзор Ахмедович, рассмотреть предложение о возможности пересдачи ЕГЭ неограниченного количества раз на протяжении года», – написал Чернышов.

По мнению вице-спикера Госдумы, выпускник, к примеру, один раз в месяц смог бы пересдать ЕГЭ и получить более высокую оценку, чтобы «ребенок не реагировал на слова тех, кто пугает его негативными сценариями в случае несдачи экзамена».

«Если ребенок не сдал, давайте дадим ему еще один шанс, и вообще – столько шансов, сколько ему необходимо», – пояснил депутат, подчеркнув, что «главная задача – не сделать из ребенка двоечника, а помочь ему развиваться дальше, поступить в вуз, получить профессию», а не рушить его будущее.

«Введение практики многократной пересдачи ЕГЭ в течение года решит проблему», – резюмировал Чернышов.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона, предлагающий дать школьникам возможность пересдавать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил первоначальный балл.

Между тем новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий допустил пошаговый отказ от ЕГЭ после ухода от Болонской системы.