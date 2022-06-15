Газпром сократил поставки газа в Италию

Итальянская энергетическая компания Eni получила от Газпрома уведомление об ограниченном сокращении поставок газа, сообщил представитель корпорации.

«Eni подтверждает, что Газпром сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», – сообщил ТАСС пресс-секретарь компании.

Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.

Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.

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