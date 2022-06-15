В Германии заявили об угрозе массовой остановки производства в случае отказа от газа из России

Согласно исследованию Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), почти половина немецких компаний уже повысила цены на продукцию, еще 27% намерены сделать это, 58% компаний не сможет в короткие сроки заместить российский газ, отмечает журнал Wirtschaftsdienst.

По информации агентства DPA, риски, связанные с возможным газовым эмбарго в отношении России, оцениваются немецкими фирмами как высокие, поэтому большая часть компаний (58%) не сможет в короткие сроки заместить российский газ, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).

Так, если поставки российского газа будут прекращены, около двух третей компаний в ФРГ с энергоемким производством и потребностью в природном газе опасаются значительного сокращения производства вплоть до его полной остановки. Среди компаний с неэнергоемким производством данного сценария ожидает каждый пятый респондент.

При этом 14% из почти двух тысяч опрошенных фирм заявили об уже произошедшем сокращении производства как одном из следствий спецоперации на Украине. Кроме того, 70% компаний пострадали от скачков цен на энергоносители, а 25% фирм сообщили о проблемах с поставками комплектующих и материалов, подчеркивает издание.

Также почти каждый второй респондент заявил, что уже был вынужден повысить цены на продукцию из-за экономических последствий войны. Значительно выше среднего данный показатель оказался в строительной отрасли (77%), сфере транспорта (75%) и гостиничном бизнесе (73%), а также промышленности (67%). Еще 27% опрошенных компаний заявили, что ожидают повышения цен.

Отмечается, что в целом рынок труда в Германии пока не пострадал. Менее 12% компаний заявили, что были вынуждены перевести сотрудников на работу по сокращенному графику или отказаться от сверхурочной работы. Об увольнениях персонала пока не сообщается.

Ранее власти Германии решили переименовать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.

В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

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