Кравцов анонсировал переход школ Донбасса на российскую систему образования с 1 сентября В России выросло число клинических исследований препаратов 10 июня 2022, 11:42 Текст: Александра Юдина

За первые пять месяцев 2022 года число разрешений на клинические исследования для производителей фармкомпаний из Евросоюза и США сократилось на 18,5%, а для российских – выросло почти на 90%. Число таких препаратов будет расти, а выход инновационных лекарств – задерживаться, полагают эксперты. По итогам января-мая 2022 года Минздрав выдал 365 разрешений на проведение клинических исследований – на 36,2% больше, чем годом ранее, следует из данных профильного реестра. Число выданных российским компаниям разрешений увеличилось на 86,8%, до 213 единиц. Фармпроизводители из Европы и США получили 110 разрешений, что на 18,5% меньше, чем годом ранее, передает «Коммерсант». Такие международные фармкомпании как Roche, Novartis, Pfizer, MSD, AbbVie, Sanofi из-за спецоперации на Украине еще в марте объявили о приостановке набора участников в проводимые клинические исследования и приостановили запуск новых. Американская BMS, передавшая в июне российский бизнес своему партнеру, прекратила и текущие исследования. Как отметила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, что последствия этих действий заметны с апреля-мая и тенденция будет усиливаться. Так, разрешения глобальным компаниям пока продолжают выдаваться, но по заявкам, поданным еще до конца февраля, поскольку процесс их рассмотрения занимает в среднем четыре месяца, добавила она. Часть таких заявок могла не закончиться выданным разрешением из-за вопросов, возникших у экспертных органов, на которые компания, приостановившая работу по новым исследованиям в стране, решила не отвечать, рассказала эксперт. Кроме того, растет доля проводимых исследований биоэквивалентности (подобия дженерика оригинальному препарату). По итогам января-мая число разрешений на испытания таких препаратов увеличилось на 76%, до 169 единиц, а только за апрель-май – в 2,5 раза, до 87 единиц. Число зарегистрированных исследований новых препаратов или новых показаний известных препаратов выросло на 14%. Как, в свою очередь, заявил руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный, рост числа заявок российских производителей и исследований биоэквивалентности необходимо замещать иностранные препараты российскими аналогами из-за санкций против РФ. «Многие производители активизировались в этом направлении», – констатирует он. Главный исследователь сети Umedi Александр Васильев объяснил, что российским компаниям стало проще найти центры для проведения исследований из-за снижения конкуренции. По его словам, раньше местные производители проигрывали в уровне оплаты международным спонсорам. При этом Ясный прогнозирует, что доля российских дженериков будет расти, а выход новых лекарств на рынок как минимум задержится. Почти все по-настоящему эффективные инновационные препараты разрабатываются в США и Европе. Для международных фармкомпаний Россия – важный с точки зрения проведения исследований рынок. Из начатых в этом году клинических испытаний статус прекращенных или приостановленных получили три – японской Takeda, американской UroGen и французской Inventiva Pharma.

Захарова о запрете русского языка в Латвии: Они просто доиграются 8 июня 2022, 10:11 Текст: Александра Юдина

Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», – передает радио Sputnik ее слова. Захарова отметила, что местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью – всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления. «Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», – подчеркнула она. Двумя днями ранее латвийские власти решили ввести запрет на вещание оставшихся в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов. В число запрещенных каналов войдут E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский Иллюзион». Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась еще в апреле. Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Епархии УПЦ в Крыму приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу 7 июня 2022, 14:19

Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха

Московского и всея Руси/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви. «Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви. <...> Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», – сообщается на сайте Московского патриархата. Ранее патриарх Кирилл заявлял, что священный синод Русской православной церкви приступил к обсуждению объявления независимости канонической УПЦ. Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол Германии: Отношения Москвы и Берлина переживают обвал 9 июня 2022, 08:29

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Двусторонние отношения Германии и России с начала спецоперации резко ухудшились, однако страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр. Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации, передает РИА «Новости». «Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», – отметил посол. По мнению Гайера, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер». Кроме того, глава дипмиссии заметил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту. Так, из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены. «Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно», – подчеркнул Гайр. По словам дипломата, «как географические соседи Россия и Германия во многих отношениях и дальше будут нуждаться друг в друге». «Учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», – добавил он. При этом Гайр добавил, что «теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» – в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня. Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок. В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией 9 июня 2022, 11:38

Фото: Michael G/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Многие акционеры OMV – крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с Газпромом убыток в 2 млрд евро, – потребовали досконально расследовать деятельность немецкого топ-менеджера и кавалера российского Ордена дружбы Райнера Зеле. Таково требование многих акционеров OMV. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung – в утверждении его отчета о проделанной за год работе, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом). По мнению акционеров, тем, что раньше называлось «укреплением энергетического сотрудничества с Россией», бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV целенаправленно занимался долгие годы. Издание подчеркивает, что этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве. Отмечается также, что для 61-летнего Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот «неуд» пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба. Как заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман, возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband fur Anleger (IVA), некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. «Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска – она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров», – подчеркнул он, напомнив, однако, о принципе презумпции невиновности. Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Зеле еще в 2020 году, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, «набиться в друзья к Газпрому». «Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода «Северный поток – 2», спонсорство молодежной команды санкт-петербургского «Зенита», продление договора о поставках газа до 2040 года», – отмечалось в издании. В сегодняшней ситуации немецкого топ-менеджера упрекают в принципиально неправильной бизнес-стратегии. «Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе. Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку», – заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт. Еще в октябре 2021 года Зеле заявлял, что обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны. Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС 8 июня 2022, 16:46 Текст: Александра Юдина

Госдума России на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования с целью создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. «Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации», – передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что объединение упростит получение социальных выплат, а высвободившиеся административные здания в регионах передадут под нужды медицины. Необходимость объединения связывают с тем, что сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в ПФР, и в ФСС, которые хотят объединить в Социальный фонд. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС. Новый маслосырзавод с акцентом на импортозамещение открылся в Алтайском крае 8 июня 2022, 11:12 Текст: Александра Юдина

В Алтайском крае появился новый маслосырзвод с акцентом на импортозамещение, предприятие выпускает 10 тонн готовой продукции в месяц, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России». Маслосырзвод в Алтайском крае уже вырабатывает 600 кг готовой продукции в сутки, в планах увеличить выпуск на пять тонн до конца лета и запустить производство сорта Гауда, сообщается в Telegram-канале института. Также отмечается, что на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина начнется строительство самолетов марки «Суперджет NEW». Цеха будут работать по принципу конвейера. Модернизация завода включена в федеральную программу импортозамещения. Согласно планам по модернизации предприятия и программе импортозамещения в 2024 году завод должен выпускать не менее 20 новых «Суперджетов» в год. Кроме того, красноярские ученые создали облучатель, позволяющий в полтора раза повысить урожайность овощей. Результаты опытов показали, что выращенный под разными спектрами излучения салат отличается не только по набору витаминов, но и по вкусу. Также облучатель позволяет в полтора раза повысить урожайность. Компания «Биджет» запустила производство российских газовых грилей Bfire в городском округе Истра. За счет запуска нового производства предприятие расширит спектр своей деятельности и увеличит количество рабочих мест до 200. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) к 2023 году наладит на мощностях своего нового производства выпуск важной импортозамещающей продукции – кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъёмностью. До сих пор в России их выпускали всего три предприятия с участием шведской и американских компаний. С их уходом с рынка отечественные вагоностроители столкнулись с дефицитом комплектующих. Производство крайне востребованной продукции на челябинском предприятии позволит закрыть их потребности. До 2027 года ЧКПЗ намерен выпустить около 2,5 млн этих деталей. Ранее ЭИСИ провел мониторинг импортозамещения в России ко 2 июня. МИД анонсировал интенсивные переговоры Лаврова и Чавушоглу 8 июня 2022, 08:34 Текст: Александра Юдина

Переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу предстоят очень интенсивные в среду в Анкаре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», – передает радио Sputnik ее слова. Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна. Артист Безруков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге 9 июня 2022, 10:06 Текст: Александра Юдина

Российский актер драматического театра, кино, телевидения, театральный режиссер, сценарист, певец Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие – участники специальной военной операции на Украине. Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй. После чего состоялся концерт, во время которого Безруков исполнил патриотические и лирические песенные композиции, а также озвучил несколько стихотворений советского барда Владимира Высоцкого, сообщило Минобороны Российской Федерации. Кроме того, артист поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении военнослужащих и участие в их последующей реабилитации. В завершение по сложившейся традиции певец оставил свой автограф на гитаре в числе всех артистов, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мурашко заявил о снижении смертности от неинфекционных болезней 7 июня 2022, 17:54 Текст: Вера Басилая

Возвращение системы здравоохранения в плановый режим работы после коронавирусных ограничений позволило снизить избыточную смертность от хронических неинфекционных заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Кардиология на марше». «Плановый режим после ограничений и экстремальных нагрузок, возложенных на медицинские организации и персонал в период распространения COVID-19, позволил снизить избыточную смертность от хронических неинфекционных заболеваний, возникшую на пике эпидемии, включая, в том числе и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», – цитирует ТАСС министра. Министр отметил, что отдельного внимания требует оптимизация работы скорой медицинской помощи для сокращения временных потерь. По его словам, для этого российским регионам надо внедрить эффективную модель единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи и обеспечить централизованное управление системой. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что примерно половина переболевших коронавирусом людей испытывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. В России началось тестирование вакцины и препаратов против оспы 8 июня 2022, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики тестируются в России, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», – передает ТАСС слова Мурашко в ходе рабочей поездки в Ташкент для участия в пятом совещании министров здравоохранения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевани. Случаи заражения оспой обезьян выявили в Греции и в Бразилии 9 июня 2022, 01:59 Текст: Антон Никитин

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Греции, говорится в сообщении Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY). Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Бразилии, сообщил телеканал «Глобу». По данным Национальной организации общественного здравоохранения Греции, первый в стране случай был зарегистрирован в среду в больнице «Андреас Сигрос». «Речь идет о мужчине, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, был положительным, анализ был затем отправлен в лабораторию микробиологии медицинского факультета Салоникского университета имени Аристотеля, и теперь оттуда ожидается геномное подтверждение вируса оспы обезьян», – приводит заявление ведомства новостной портал Newsit.gr. Как отметила организация, больной госпитализирован в стабильном состоянии, передает ТАСС. «Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок, поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой трансмиссивностью», – говорится в сообщении. Тем временем в Бразилии первый случай заражения оспой обезьян был выявлен у 41-летнего пациента из Сан-Паулу, вернувшегося из Испании провездом через Португалию. В настоящий момент он находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний им. Эмилио Рибаса. Как уточнили в управлении здравоохранения региона, первые симптомы – повышенная температура и мышечная боль – появились у мужчины 28 мая. Как сообщает Минздрав Бразилии, в стране зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян в различных штатах. Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России проводится тестирование новой вакцины и препаратов против оспы. Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал начинать наработку вакцины, которая есть, и подготовиться к вакцинации населения. В НИЦ имени Гамалеи не исключили появления более заразных мутаций оспы обезьян. Ранее в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания. В мае президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. В свою очередь экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания. В Роспотребнадзоре сообщали, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены. В ведомстве заверили, что приняты все необходимые меры для недопущения завоза инфекции в Россию и купирования возможности ее распространения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян. Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в настоящее время организация располагает сведениями о более чем 1 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в 29 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия сняла ковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией 7 июня 2022, 15:07 Текст: Александра Юдина

Все коронавирусные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией отменяются, соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения вносятся в распоряжение кабмина от 20 мая 2022 года: в нем был установлен «перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение». Сейчас этот список дополнен Арменией и Киргизией, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что решения приняты в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Кравцов анонсировал переход школ Донбасса на российскую систему образования с 1 сентября 9 июня 2022, 14:56 Текст: Александра Юдина

Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. «Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», – передает ТАСС его слова. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, к 1 сентября восстановит пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР. «В свою очередь, максимально стараемся лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ, постараемся, чтобы они были и по форме, и по содержанию благодаря учителям готовы и к первому сентября», – передает РИА «Новости» его сообщение. Ранее власти ДНР поддержат решение России о выходе из Болонской системы, на основе которой функционирует двухуровневая модель высшего образования, если оно будет принято. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования. Уссурийское предприятие первым в России перешло на выпуск препарата внутривенного питания 9 июня 2022, 11:45 Текст: Александра Юдина

Завод предприятия ООО «Ист-Фарм» в Уссурийске первым в России готов перейти на выпуск лекарственных препаратов внутривенного питания, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России». Находящийся в Уссурийске завод предприятия ООО «Ист-Фарм», выпускающий инфузионные препараты по международным стандартам, готов перейти на новый уровень выпуска лекарственных препаратов парентерального (внутривенного) питания. Это будет первое и пока единственное в России подобное предприятие, – сообщается в Telegram-канале института. Также «Боровская бумажная компания» Тюменской области начнет производить чековую ленту, которая сможет заменить импортную, из отечественного сырья. В Омске компания «Промбит» подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре «Байкал-М». Планируется, что серийное производство будет развернуто к концу года. Кроме того, ученые химического факультета Томского государственного университета разработали новую технологию синтеза тетраацетилгликолурила – вещества, которое часто используют в качестве основы для стиральных порошков и других моющих средств. Предполагается, что благодаря этой разработке в России можно будет полностью реализовать импортозамещение бытовой химии. Ранее в ЭИСИ сообщалось, что в Алтайском крае появился новый маслосырзавод с акцентом на импортозамещение, который выпускает 10 тонн готовой продукции в месяц. А на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина начнется строительство самолетов марки «Суперджет NEW». «Волонтеры-медики» подписали соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР 9 июня 2022, 13:01 Текст: Александра Юдина

Во время торжественной зум-встречи всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» с представителями медицинских вузов Луганской и Донецкой народных республик подписало соглашения о сотрудничестве с Луганским государственным медицинским университетом им. Святителя Луки и Донецким национальным медицинским университетом имени М. Горького. Соглашение подписали первый проректор университета Татьяна Ряполова и председатель движения Мария Якунчикова. «Цели направлений работы волонтеров-медиков совпадают с нашими взглядами на волонтерство. Наш университет готов к сотрудничеству, и мы надеемся приумножить наши достижения в совместной деятельности», – процитированы на сайте слова Ряполовой. Также соглашения о сотрудничестве между Луганским государственным медицинским университетом имени Святителя Луки и ВОД «Волонтеры-медики» подписали проректор по научной работе университета Юрий Пустовой и Мария Якунчикова. «Это сотрудничество даст новый импульс медицинскому добровольчеству в ЛНР. Мы рады быть частью благородной миссии. Наши преподаватели и студенты готовы поделиться добром и теплом своего сердца. Я очень рад сегодня подписать это соглашение от имени нашего университета. Надеемся на динамичную совместную работу», – подчеркнул Пустовой. Якунчикова, в свою очередь, выразила надежду на то, что сотрудничество будет складываться эффективно и удастся помочь еще большему количеству людей. «У нас есть опыт в медицинском добровольчестве, с которым мы с удовольствием будем делиться. Мы знаем, что у наших коллег в ЛНР и ДНР этого опыта не меньше, и они настроены на слаженную работу. Надеемся, что нашим новым партнерам будет комфортно в нашей семье волонтеров-медиков», – резюмировала она. Участников движения «Волонтеры-медики» объединяет не только стремление помогать людям, но и теплая, дружественная атмосфера внутри большой команды. Региональные отделения записали видео, в котором поприветствовали новых членов команды и поздравили их со вступлением в CемьюВМ. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 110 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.