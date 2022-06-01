Греция решила отправить на Украину 50-летние БМП-1

Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию

Соединенные Штаты объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«[Первого июня] мы объявим об одиннадцатом пакете помощи в сфере безопасности в рамках президентской программы <…>, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России», – приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя администрации США. «Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории», – утверждают в администрации.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, «это пакет [военной помощи] на 700 млн долларов». Чиновник отметил, что в состав пакета в дополнение к системам HIMARS и боеприпасам войдут также «РЛС контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, дополнительные [комплексы] «Джавелин» (Javelin), а также противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, <…> некоторое число вертолетов, дополнительные бронеавтомобили и, что также важно, запчасти и дополнительное оборудование, которые позволят украинцам продолжать поддерживать в рабочем состоянии системы, в особенности артиллерийские, которые уже были поставлены».

Ранее в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО». При этом президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы.

Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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