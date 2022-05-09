|
|
Россия обещала не допустить возрождения нацизма
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия даст решительный отпор попыткам глумления над героическим наследием наших предков, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
В ходе онлайн-конференции «Бессмертный полк» Антонов заявил: «Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма». Он подчеркнул, что народ СССР освободил Центральную и Восточную Европу от нацистов. Как отметил Антонов, «воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост». Он заявил, что «в России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны».
Антонов поблагодарил соотечественников в США, для которых важно сохранить память о героях Великой Отечественной войны в Соединенных Штатах. Также он выразил благодарность ветеранам, которые своим подвигом «подарили» нам «будущее и возможность жить». Он пожелал «всем благополучия и мирного неба над головой», передает РИА «Новости».
Акция «Бессмертный полк» проходит в США в онлайн-формате. Участники акции в воскресенье почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия началась в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск), передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин обратился к жителям Украины
|
|
Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы испугались «устрашающего эффекта» российских флагов в День Победы
Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа Z, сообщило немецкое издание Berliner Kurier.
По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие «соответствующие объекты» взяты под особую охрану, передает РИА «Новости».
По словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как «одобрение» российской спецоперации на Украине: планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать «устрашающего впечатления», создаваемого «морем флагов». Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа Z.
Ранее полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая
|
|
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины 8 и 9 мая.
Мельник заявил в интервью медиагруппе RND, что «мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной, это пощечина Украине и украинскому народу», передает РИА «Новости».
Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.
При этом под запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни.
Правила действуют два дня, при этом исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия указала на ответственность Запада за глобальный продовольственный кризис
|
|
На Западе пытаются заставить остальной мир забыть, что санкции против России, а также ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников оказали прямое влияние на глобальный продовольственный кризис, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Госдеп заявил, что российская спецоперация на Украине якобы является главным фактором обострения глобального продовольственного кризиса. Антонов в ответ сказал, что «американцы в очередной раз передергивают». По его словам, Вашингтон «отказывается признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников».
«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны», – приводит посольство его ответ в Telegram. Как подчеркнул Антонов, на Западе «хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров». Он пояснил, что «речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора».
Однако Россия, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит «выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей». «Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», – сказал он.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что мировой продовольственный кризис случился задолго до начала спецоперации на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.
В США рекомендовали Западу признать роль СССР в победе над фашизмом
Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
«Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка – вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее», – приводит мнение автора РИА «Новости».
По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР. «Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие», – отмечает Тодд Вуд.
Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около 9 млн солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. «Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией», – призывает обозреватель издания.
Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
ФСБ задержала в Москве готовивших теракты на 9 Мая сторонников неонацистов
Сотрудниками ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы, сообщили в Федеральной службе безопасности.
«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации, украинца Егора Краснова. «Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», – добавили в спецслужбе.
По информации силовых структур, Егор Краснов курируется спецслужбами Украины, целью которых является постепенное втягивание молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии, а также дестабилизация работы российских органов власти путем совершения терактов и резонансных преступлений.
Накануне в Херсоне задержали готовившего теракт на 9 Мая мужчину. В конце апреля в Тверской области удалось предотвратить планировавшийся студентом на 9 Мая теракт.
США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине
|
|
Возможности США по доставке оружия и оборонной помощи Украине неисчерпаемы, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал российские заявления о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными военными целями. По его словам, США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он заявил, что США стремятся «укрепить позиции Украины за переговорным столом», пока «устанавливают цену за действия» России, передает РИА «Новости».
В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военная помощь со стороны США Украине никак не сказывается на поддержке Вашингтоном Тайваня. Кроме того, по его словам, США не видят свидетельств того, чтобы Белоруссия планировала каким-либо образом напрямую принимать участие в российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Министерство обороны США не меняет конфигурацию своих сил и средств в Европе ввиду ракетных учений Балтийского флота и высказываний российских должностных лиц, касающихся ядерного оружия. Любое взаимодействие кораблей России и США в Средиземном море «до сих пор было безопасным и профессиональным», информация о каких-либо инцидентах между ними в регионе не поступала, заявил Кирби.
Напомним, западные страны продолжают поставки Украине оружия, причем делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша выступила против проведения посольством России торжеств 9 мая
Мэрия Варшавы и Министерство иностранных дел Польши в ответ на просьбу российской дипмиссии оказать необходимые меры для обеспечения порядка во время проведения Бессмертного полка 9 мая выступили против акции.
«Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того, ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве», – передает РИА «Новости» слова мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач тоже высказался и заявил, что МИД Польши «не планировал оказывать посольству России поддержку и такой поддержки не окажет». «Мы передали посольству нашу негативную позицию», – заявил он.
При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но «это может сделать мэр города Варшавы».
Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-главком ЧФ не поверил в непричастность США к гибели крейсера «Москва»
Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва», считает бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов. По словам адмирала, Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
«Они (американцы – прим. ВЗГЛЯД) нас как-то признали «империей зла». У них же «империя лжи». Врут американцы. Дают они все. ЦРУшники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка, морская, космическая. Они все прекрасно наблюдают. Крейсер – это не мотоцикл, его видно довольно прилично во всех технических средствах. Они вот сейчас завлекли всю Европу в обман и ее же самую обманули против России. Поэтому не верьте и сообщите о том, что это вруны. А по-украински выражаясь – брехня», – сказал Комоедов в комментарии «Газете.Ru».
«У Украины нет ничего. Ни одного спутника, ни одного самолета, который мог бы вести разведку. Они пользуются тем, что дают им. Может быть, береговые радиолокационные станции кругового обзора есть, но они только точку дадут, а сопровождать вряд ли они смогут», – подчеркнул Комоедов.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – заявлял он.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон открестился от передачи ВСУ координат крейсера «Москва»
|
|
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил сообщения СМИ о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул.
«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – передает слова Кирби ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Ранее Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Американист объяснил назначение нового пресс-секретаря Белого дома
|
|
«Тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при ее назначении. При этом пресс-секретарь Белого дома – просто говорящая голова. Так что не стоит ожидать серьезных изменений в новостной ленте», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Белый дом подтвердил, что вместо Джен Псаки новым пресс-секретарем президента станет Карин Жан-Пьер.
«Карин Жан-Пьер изначально была одной из помощниц Псаки. Это своего рода преемственность. Она примерно на том же уровне, что и ее предшественница, будет выгораживать Байдена и помогать ему решать проблемы с постоянными скандалами», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Новый пресс-секретарь Белого дома уже успела поработать в администрации Обамы, но прессе она запомнилась во время правления Дональда Трампа. Она тогда обвиняла президента в расизме, говоря, что в Америке нет места для тех, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной», – уточнил Дудаков.
По словам собеседника, тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при утверждении ее кандидатуры. «Байден старается продвигать идею о том, что ориентация, цвет кожи и пол фактически не важны в сравнении с личностными качествами. Американский президент хочет войти в историю как прогрессивный руководитель страны», – подчеркнул эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что сама Жан-Пьер еще до официального вступления в должность оказалась в центре скандала. «Дело в том, что ее жена – журналистка CNN. А должность пресс-секретаря Белого дома не должна быть аффилирована с журналистами», – пояснил Дудаков.
Вместе с тем, уверен эксперт, не стоит ожидать кардинальных изменений информационной повестки со стороны Белого дома. «Она фактически является просто говорящей головой. Это не уровень, например, нашего Пескова, который не только пресс-секретарь, но и занимается в целом медийной политикой Кремля. Очевидно, и Жан-Пьер будет совершать какие-то ошибки, но, как мы все понимаем, особым интеллектом никто из пресс-секретарей в современной истории США не блещет», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер. Об этом сообщил Белый дом. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Сейчас она находится на должности заместителя пресс-секретаря американской администрации.
Глава американского государства Джо Байден заявил, что «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом», но и «будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа».
По словам Байдена, он и его супруга Джилл «знают и уважают Карин долгое время». По его словам, Жан-Пьер «станет сильным голосом, который будет говорить» от его имени и от имени его администрации.
Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
|
|
Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке
Американский Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке, сообщил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.
«На этой неделе с нами связались из Citibank, подтвердили открытие счета. Сейчас мы восстанавливаем чеки. Формально банк нам открыл счет, мы проверили, он действительно работает», – приводит слова дипломата ТАСС.
Напомним, 24 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.
Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом США Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения американским конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками администрации США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вашингтон опроверг свою причастность к гибели крейсера «Москва»
Американская сторона не имеет отношения к гибели российского ракетного крейсера «Москва», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Соединенные Штаты не передавали Киеву конкретную разведывательную информацию о крейсере, сказала Псаки, передает ТАСС.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки», – говорил он.
Между тем бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
В США заявили о передаче Украине данных о российском крейсере «Москва»
|
|
Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Украина получила от США информацию о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в Черном море.
Как сообщает CNN, украинские военные, заметив российский корабль в Черном море, связались со своими американскими коллегами, чтобы подтвердить, что это крейсер «Москва». США ответили утвердительно и предоставили разведданные о местонахождении крейсера, сообщает «Коммерсант».
Как отмечает телеканал, неясно, знали ли США о возможных планах Украины нанести удар по морской цели. Собеседники CNN утверждают, что США не принимали участия в принятии подобного решения. Они также уточнили, что «есть четкие ограничения на то, чем США готовы делиться», но подробностей об этих ограничениях не привели.
Напомним, New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц заявила, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. По информации издания, «США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии», но не предоставляют Киеву «данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, но не снабжает его информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
Ранее флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщи в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.