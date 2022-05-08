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Путин поздравил с Днем Победы лидеров ДНР, ЛНР и народ Украины
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Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины, сообщили в Кремле.
«В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. Он также поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии.
«В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», – говорится в сообщении.
В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту.
Немцы испугались «устрашающего эффекта» российских флагов в День Победы
Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа Z, сообщило немецкое издание Berliner Kurier.
По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие «соответствующие объекты» взяты под особую охрану, передает РИА «Новости».
По словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как «одобрение» российской спецоперации на Украине: планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать «устрашающего впечатления», создаваемого «морем флагов». Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа Z.
Ранее полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины 8 и 9 мая.
Мельник заявил в интервью медиагруппе RND, что «мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной, это пощечина Украине и украинскому народу», передает РИА «Новости».
Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.
При этом под запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни.
Правила действуют два дня, при этом исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
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ФСБ задержала в Москве готовивших теракты на 9 Мая сторонников неонацистов
Сотрудниками ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы, сообщили в Федеральной службе безопасности.
«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задание лидера организации, украинца Егора Краснова. «Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», – добавили в спецслужбе.
По информации силовых структур, Егор Краснов курируется спецслужбами Украины, целью которых является постепенное втягивание молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии, а также дестабилизация работы российских органов власти путем совершения терактов и резонансных преступлений.
Накануне в Херсоне задержали готовившего теракт на 9 Мая мужчину. В конце апреля в Тверской области удалось предотвратить планировавшийся студентом на 9 Мая теракт.
Польша выступила против проведения посольством России торжеств 9 мая
Мэрия Варшавы и Министерство иностранных дел Польши в ответ на просьбу российской дипмиссии оказать необходимые меры для обеспечения порядка во время проведения Бессмертного полка 9 мая выступили против акции.
«Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того, ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве», – передает РИА «Новости» слова мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач тоже высказался и заявил, что МИД Польши «не планировал оказывать посольству России поддержку и такой поддержки не окажет». «Мы передали посольству нашу негативную позицию», – заявил он.
При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но «это может сделать мэр города Варшавы».
Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну.
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В США рекомендовали Западу признать роль СССР в победе над фашизмом
Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
«Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка – вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее», – приводит мнение автора РИА «Новости».
По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР. «Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие», – отмечает Тодд Вуд.
Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около 9 млн солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. «Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией», – призывает обозреватель издания.
Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
Путин обратился к жителям Украины
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Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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В Израиле заявили об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг обсудили высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Гитлере, сообщила канцелярия израильского премьера.
«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – передает ТАСС заявление канцелярии.
Кроме того, «премьер-министр поблагодарил президента за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Государства Израиль», добавили в ведомстве Беннета.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. В частности, согласно релизу, Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником – Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.
Лавров в эфире итальянского телеканала ранее изложил основные позиции России относительно событий на Украине. Он в том числе прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», так как ее возглавляет еврей. Российский министр отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали серьезный резонанс во многих странах. Израиль потребовал извинений от Лаврова.
Путин обсудил с премьером Израиля эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил граждан этой страны с Днем независимости, а также обсудил ситуацию на «Азовстали», сообщили в пресс-службе Кремля.
«Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле также отметили, что «была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран».
«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований», – говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц». «Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», – подчеркнули в пресс-службе.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм.
ФОМ: Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником
Каждый второй житель России считает День Победы народным праздником, а треть респондентов испытывают чувство гордости за страну, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».
Согласно опросу, 95% россиян относятся к Дню Победы как к празднику, причем большинство (55%) – как к народному празднику, 36% – как к государственному празднику, а еще для 4% это семейный праздник. Почти у каждого третьего россиянина (29%) возникают чувства патриотизма и гордости за страну, когда они слышат слова «Великая Отечественная война», сообщается на сайте ФОМ.
Кроме того, 77% опрошенных планируют принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы (за год этот показатель вырос на 5%).
При этом 84% россиян заявили, что что их родственники участвовали в ВОВ. А 62% россиян утверждают, что хорошо знают историю войны.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту.
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Песков: О начале спецоперации знал очень ограниченный круг лиц
Информация о подготовке Россией специальной военной операции (СВО) на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя публикации о том, что якобы ближайшее окружение президента Владимира Путина не располагало точной информацией о начале специальной военной операции.
«Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней», – передает ТАСС слова Пескова.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Участники спецоперации на Украине проедут на новейших БТР на параде Победы
Участники специальной военной операции на Украине проедут на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве на новейших БТР.
Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ «Ракушка», передает ТАСС.
Зрители, пришедшие на репетицию парада, встретили их аплодисментами. Гости на трибунах встали в знак уважения в момент выноса российского флага и Знамени Победы в начале репетиции.
Ранее в субботу в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы.
Политолог: Давление Запада приводит ко все большей консолидации российского общества
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«Общество продолжает консолидироваться, несмотря на все трудности. Люди с пониманием относятся к тому, что спецоперация идет не так быстро, как хотелось бы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя результаты опроса, фиксирующего очередной рост уровня доверия президенту.
«И уровень прямой поддержки, и уровень одобрения деятельности выросли практически на процентный пункт. Можно говорить о том, что проводимый властью курс соответствует ожиданиям общества», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Консолидация общества становится дополнительным позитивным фактором, который бьет по силам, желающим дестабилизации России. Такие итоги опроса – это важный сигнал о том, что можно сколько угодно на нас давить, но общество консолидировано, раскола не будет, на поводу у Запада мы не пойдем», – подчеркнул он.
«Такой уровень народной поддержки облегчает и правительству проведение его политики. Вслед за рейтингом главы государства популярность растет и у Мишустина, и у других членов кабмина, – отметил Данилин. – Люди одобряют их работу, в том числе и принимаемые в условиях санкций меры поддержки разных сфер экономики и различных социальных слоев населения».
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов власти. Согласно итогам опроса, президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%.
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Песков: Путин пользуется более надежными источниками информации, чем «Википедия»
Президент России Владимир Путин использует более надежные источники информации, чем интернет-энциклопедия «Википедия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сам он (Путин) пользуется более надежными источниками информации», – сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, использует ли президент «Википедию».
Ранее Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем заявил, что в России востребованы просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и в то же время талантливо поданная информация, одной «Википедией» пользоваться нельзя.
Президент также поддержал высказанную Древалем идею активнее транслировать на телевидении просветительский контент, который создается при поддержке «Знания», в том числе фильмы, лекции по географии и истории страны.
«Википедия» – многоязычная онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящее время является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий на большинстве мировых языков.
Путин вдохновился словами Твардовского про Родину-мать
Президент России Владимир Путин во время знакомства с проектом музея «Ржевская битва», который планируется создать в Тверской области, обратил внимание на приведенную там цитату из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Проект главе государства представил тверской губернатор Игорь Руденя. Он рассказал о планах дальнейшего развития Ржевского мемориала советскому солдату, передает ТАСС.
При просмотре печатной презентации музея президент остановился на выдержке из стихотворения и зачитал ее. «Хорошие слова Твардовского: «Недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, – вы должны его знать», – отметил Путин.
Губернатор в свою очередь отметил, что власти намерены сделать «большой музей, как на Поклонной горе». «Потому что и сам мемориал является частью музея на Поклонной горе», – пояснил он, добавив, что там можно было бы создать музей «Ржевская битва».
Напомним, в 2020 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Путин признался, что мемориал ему очень понравился, с ним согласился и Лукашенко.
Памятник героям-контрразведчикам открыли на мемориальном кладбище в Ярославской области
На Воинском мемориальном кладбище управлением Федеральной службы безопасности России по Ярославской области установлен памятник «Героям, отдавшим жизнь за Отечество», посвященный контрразведчикам.
«Мы сегодня открываем этот памятник в канун годовщины Великой Победы, в день 100-летия органов контрразведки. Это два серьезных и важных события в истории нашей страны. Важно сохранить память обо всех, кто ковал Победу и на фронте, и в тылу. Выражаю благодарность ветеранам и всем, кто причастен к организации этого события. Спасибо за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Спасибо, что бережно храните память о героях Великой Отечественной войны», – приводятся слова врио губернатора Михаила Евраева на сайте правительства региона.
По словам автора памятника, народного художника России Николая Мухина, сам монумент – это треугольник, стрела – это наконечник копья, символ борьбы важного подразделения армии и служб, которые сражались с врагом.
Ярославские контрразведчики за годы войны не допустили террористических актов и диверсий на территории области. Задержаны 57 фашистских агентов-парашютистов, заброшенных на территорию нашего региона. Выявлены и арестованы порядка ста лиц, сотрудничавших с оккупантами. В январе 1942 года руководством УНКВД СССР по Ярославской области сформирован партизанский отряд особого назначения «Ярославец», который действовал на территории, занятой противником. В результате его работы в тылу врага убито порядка 700 офицеров и солдат вермахта, уничтожено 42 танка, 85 автомашин.