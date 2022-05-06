В Турции назвали Зеленского неблагодарным типом за слова о россиянах

Читателей газеты En Son Haber возмутили высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах; они призвали турецких бизнесменов прекратить продавать украинскому лидеру беспилотники.

«Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?» – возмутился Rick, передает РИА «Новости».

С ним согласен читатель по имени Эрхан. «Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут, я не понял?» – выразил он недоумение.

«У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто», – считает еще один пользователь.

«Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?» – задался вопросом другой комментатор.

«У нас нет проблем с российским народом. Зачем нам портить отношения?» – написал еще один пользователь.

«Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках»,– подчеркнул А лтан Халиль Йылмаз.

«Прекратите давать наши беспилотники. Нас таким образом пугали много лет. На этот раз попугаем и мы», – призвали читатели.

Ранее бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр назвал Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах.

Украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.

При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

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