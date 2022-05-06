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Пескова спросили о приговоре россиянке Сапеге в Белоруссии
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Кремль не будет комментировать решение белорусского суда по приговору россиянке Cофии Сапеге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», передает ТАСС.
«Она является гражданской России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», – добавил представитель Кремля.
Ранее Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии Белоруссии. Ее обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
Напомним, россиянка была задержана вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич (канал признали экстремистским в республике). Девушка призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Лукашенко заявил о затянувшейся спецоперации на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации России на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.
Как заявил Лукашенко, военные действия затянулись. Также президент сказал, что внезапная проверка готовности сил реагирования не несет угрозы другим странам. По его словам, «войнушка на Западе» противоречит интересам Белоруссии.
«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась», – сказал Лукашенко в интервью агентству AP, передает «Коммерсант».
Белоруссия никому не угрожает, добавил он. «Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», – сказал он.
Также Александр Лукашенко заявил, что считает, что применение ядерного оружия неприемлемо.
Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю
Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, заявил президент Белоруссии в интервью Associated Press.
«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
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Лукашенко обвинил британцев в провокации в Буче
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Великобритании приезжали из Львова в город Бучу под Киевом, чтобы готовить информационные вбросы.
«То, что происходило в Буче, <...> мы знаем, кто организовал эту показуху. Это в основном были англичане», – сказал Лукашенко в интервью агентству Associated Press, передает ТАСС.
По его словам, белорусская сторона владеет информацией о прибытии британских представителей на четырех автомобилях в Бучу.
«Мы передали россиянам номера автомобилей, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали это в информационное пространство», – сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован.
Умер первый руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич
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Экс-председатель Верховного совета независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер в возрасте 87 лет от последствий коронавируса.
В конце апреля Шушкевич попал в реанимацию после того, как месяц провел в домашнем карантине: у политика был выявлен омикрон-штамм коронавируса, передает «Царьград».
Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Политик был участником встречи в Беловежской пуще вместе с президентом России Борисом Ельциным и украинским лидером Леонидом Кравчуком, когда было принято решение о ликвидации СССР и создании СНГ.
Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. В 1956 году окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета (БГУ), в 1959 году – аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР (АН БССР) по специальности «Радиоспектроскопия». Доктор физико-математических наук (1970). До 1990 года занимал должности доцента, профессора, заведующего кафедрой ядерной физики, проректора по научной работе.
С 1968 года являлся членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В мае 1990 года вышел из КПСС. В 1989–1991 годы – депутат Верховного Совета СССР (был выдвинут от БГУ). Одновременно в 1990 году был избран депутатом Верховного совета БССР XII созыва, с 19 мая 1990 года по 25 августа 1991 года занимал должность первого заместителя председателя Верховного совета БССР Николая Дементея.
25 августа 1991 года, после провала путча, Дементей, поддержавший ГКЧП, был вынужден уйти в отставку. В тот же день Шушкевич был назначен и. о. председателя ВС БССР. 18 октября 1991 года был избран председателем Верховного совета республики.
В январе 1994 года на заседании Верховного совета председатель временной антикоррупционной комиссии парламента Александр Лукашенко обвинил Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а председателя правительства Вячеслава Кебича назвал главой «промосковской мафии». 26 января Верховный совет провел голосование о доверии председателю парламента и премьеру республики. Кебич сохранил должность, а Шушкевич был снят с поста спикера.
После отставки и до прекращения полномочий ВС XII созыва 9 января 1996 года он оставался депутатом парламента.
После избрания Лукашенко президентом Шушкевич перешел в оппозицию. В ноябре 1996 года он подписал обращение в Конституционный суд Белоруссии об импичменте главе государства. Кроме того, он не признал итоги референдума 24 ноября 1996 года об изменении конституции, которые значительно расширили полномочия президента.
В 1998–2018 годах являлся председателем оппозиционной партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», с ноября 2018 года – почетный председатель партии. На пенсии выступал с лекциями в различных университетах России, США, Литвы, Польши и др.
Лауреат премии Совета министров СССР (1985), Государственной премии БССР (1988; за учебник для высших учебных заведений «Основы радиоэлектроники»). Заслуженный деятель науки и техники БССР (1982). Автор более 150 научных публикаций, в том числе трех монографий и учебника, 72 изобретений.
Женат вторым браком, двое детей. Супруга – Ирина Кузьминична. Дочь от первого брака – Елена, сын от второго брака – Станислав.
Россиянку Сапегу приговорили к шести годам в Белоруссии
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Гродненский областной суд приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии.
«Обвиняемой (...) изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу», – говорится в Telegram-канале Верховного суда Белоруссии.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке через Минский городской суд в течение 10 суток со дня оглашения. Россиянку заключили под стражу в зале суда, передает ТАСС.
Судебный процесс начался 28 марта в Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской.
Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.
Россиянке было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.
Следствие считает, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.
После публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, 12 лет лишения свободы, однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Кроме того, по данным отчима девушки Сергея Дудича, она написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию по защите Донбасса
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, «в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. (…) Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», добавили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Внезапная проверка сил реагирования объявлена в Белоруссии
В белорусской армии начата внезапная проверка сил реагирования, сообщило минобороны республики.
«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Отмечается, что «цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». «Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, во вторник вечером президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.
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Лукашенко: Россия не может проиграть в конфликте на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
Он добавил, что Россия «по определению не может проиграть». Но когда Москву поддерживает только Минск, то «целых 50 государств присоединились к объединенным войскам» на украинской стороне, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP.
Также он добавил, что от действия НАТО зависит выбор Россией оружия для применения во время специальной военной операции на Украине.
«Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от НАТО. Вы [Североатлантический альянс] уже переходите там [на Украине] красную линию», – сказал он.
Ранее белорусский лидер выразил мнение, что США хотят утопить Россию в войне на Украине.
Ряд белорусских банков решили отключить от SWIFT в рамках новых санкций ЕС
Ряд белорусских банков, как ожидается, будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Ожидается, что ЕС отключит от SWIFT еще больше белорусских банков в рамках пакета мер, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе», – передает РИА «Новости» слова источника.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что санкционный «блицкриг» Запада против России не удался.
В Белоруссии назвали учения НАТО подготовкой к боевым действиям на востоке
Военные учения Defender Europe с участием НАТО являются подготовкой к ведению боевых действий на восточном направлении, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.
«В настоящее время на территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводится масштабное мероприятие – многонациональное учение «Защитник Европы 2022». По сути идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», – приводит заявление Косыгина Telegram-канал белорусского Минобороны.
Ранее Польша объявила о начале учений Defender Europe с участием солдат НАТО. Маневры будут проходить до 27 мая, «в учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши.
Также в Польше сочли вероятным прибытие новых подразделений армии США. До этого американские солдаты в Польше начали учения вблизи украинской границы.
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В Кремле ответили на слова Лукашенко о «затянутости» спецоперации
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Российская специальная военная операция на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации.
«Операция идет по плану», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану», но полагает, что она «затянулась». По его словам, боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован. Глава Белоруссии подчеркивал, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Лукашенко дал НАТО совет по переговорам с Путиным
Российский лидер Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко Associated Press. Президент республики посоветовать Западу «использовать это», чтобы предотвратить военный сценарий.
«Скорее всего, он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это. Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», – сказал Лукашенко в интервью AP.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Лавров обсудил ход спецоперации на Украине с главой МИД Белоруссии
Глава российского МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили в четверг ход специальной военной операции на Украине и договорились усилить координацию работы на международных площадках.
«Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь», – передает ТАСС сообщение МИД.
При этом министры также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации России на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.
Во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Лукашенко заявил, что США и союзники хотят утопить Россию в войне с Украиной.
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Лукашенко: Проверка сил реагирования ВС Белоруссии никому не угрожает
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает, Запад может спать спокойно.
«Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать – мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе – это абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому Запад может спать спокойно», – цитирует РИА «Новости» интервью Лукашенко Associated Press.
Между тем Минобороны Белоруссии сообщило, что подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии в рамках внезапной проверки сил реагирования совершили марш в район выполнения учебно-боевых задач в условиях ограниченной видимости.
«Военнослужащие в условиях ограниченной видимости совершили марш в район выполнения учебно-боевых задач», – передает ТАСС сообщение Минобороны. При этом там не уточнили, в какой регион Белоруссии были передислоцированы подразделения ракетных войск и артиллерии.
«Личный состав хорошо подготовлен, за плечами у моих подчиненных немало полевых выходов и учений, опыт выполнения боевых пусков и совершения маршей на большие расстояния», – приводит пресс-служба Минобороны слова одного из командиров отдельного реактивного артиллерийского дивизиона.
Напомним, в среду началась внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Белоруссии, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. По данным Минобороны, целью проверки является оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В оборонном ведомстве не уточняют сроки завершения проверки.
Кремль анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу, а также пообщаются в рамках саммита ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это будет и то, и другое», – передает слова представителя Кремля ТАСС. Оба мероприятия пройдут в один день, дата будет объявлена позже.
Напомним, 3 мая Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.