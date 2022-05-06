Пескова спросили о приговоре россиянке Сапеге в Белоруссии

Умер первый руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич

Экс-председатель Верховного совета независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер в возрасте 87 лет от последствий коронавируса.

В конце апреля Шушкевич попал в реанимацию после того, как месяц провел в домашнем карантине: у политика был выявлен омикрон-штамм коронавируса, передает «Царьград».

Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Политик был участником встречи в Беловежской пуще вместе с президентом России Борисом Ельциным и украинским лидером Леонидом Кравчуком, когда было принято решение о ликвидации СССР и создании СНГ.

Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. В 1956 году окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета (БГУ), в 1959 году – аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР (АН БССР) по специальности «Радиоспектроскопия». Доктор физико-математических наук (1970). До 1990 года занимал должности доцента, профессора, заведующего кафедрой ядерной физики, проректора по научной работе.

С 1968 года являлся членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В мае 1990 года вышел из КПСС. В 1989–1991 годы – депутат Верховного Совета СССР (был выдвинут от БГУ). Одновременно в 1990 году был избран депутатом Верховного совета БССР XII созыва, с 19 мая 1990 года по 25 августа 1991 года занимал должность первого заместителя председателя Верховного совета БССР Николая Дементея.

25 августа 1991 года, после провала путча, Дементей, поддержавший ГКЧП, был вынужден уйти в отставку. В тот же день Шушкевич был назначен и. о. председателя ВС БССР. 18 октября 1991 года был избран председателем Верховного совета республики.

В январе 1994 года на заседании Верховного совета председатель временной антикоррупционной комиссии парламента Александр Лукашенко обвинил Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а председателя правительства Вячеслава Кебича назвал главой «промосковской мафии». 26 января Верховный совет провел голосование о доверии председателю парламента и премьеру республики. Кебич сохранил должность, а Шушкевич был снят с поста спикера.

После отставки и до прекращения полномочий ВС XII созыва 9 января 1996 года он оставался депутатом парламента.

После избрания Лукашенко президентом Шушкевич перешел в оппозицию. В ноябре 1996 года он подписал обращение в Конституционный суд Белоруссии об импичменте главе государства. Кроме того, он не признал итоги референдума 24 ноября 1996 года об изменении конституции, которые значительно расширили полномочия президента.

В 1998–2018 годах являлся председателем оппозиционной партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», с ноября 2018 года – почетный председатель партии. На пенсии выступал с лекциями в различных университетах России, США, Литвы, Польши и др.

Лауреат премии Совета министров СССР (1985), Государственной премии БССР (1988; за учебник для высших учебных заведений «Основы радиоэлектроники»). Заслуженный деятель науки и техники БССР (1982). Автор более 150 научных публикаций, в том числе трех монографий и учебника, 72 изобретений.

Женат вторым браком, двое детей. Супруга – Ирина Кузьминична. Дочь от первого брака – Елена, сын от второго брака – Станислав.