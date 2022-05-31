Минимальная зарплата в Москве выросла на 10%

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31 мая, вторник | Последнее обновление — 15:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Патрушев: Польша переходит к захвату земель на западе Украины
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Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие.
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Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом.
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Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минимальная зарплата в Москве выросла на 10%
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Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в столице на 10%, теперь она составляет 23508 рублей в месяц, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года, – 21 371 рубль. Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения – 20 585 рублей; для трудоспособного населения – 23 508 рублей; для пенсионеров – 15 410 рублей; для детей – 17 791 рубль. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – говорится в сообщении на сайте мэра.
Прожиточный минимум определяет права на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам.
Украинские беженцы в Болгарии отказались покидать курортные отели
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Украинские беженцы в интервью болгарским СМИ массово выражают недовольство программой переселения вглубь страны и отказываются ехать в неизвестность.
Как отмечает Болгарское национальное телевидение, только в одном из отелей на курорте Слынчев бряг проживают 1,5 тыс. человек, которые должны его в ближайшие два дня покинуть, но лишь несколько десятков из них согласились это сделать уже в понедельник организованным властями транспортом. Люди боятся неизвестности и рассказывают журналистам о том, что не знают и не понимают, куда их повезут, передает ТАСС.
«Мы идем в автобус, но нам так и не сказали, куда мы едем и где будем жить, как долго будем добираться. Но мы едем, потому что вернуться на Украину пока не можем», – рассказала пожилая семейная пара Тамара и Андрей.
Больше всего беспокоит переселение женщин с маленькими детьми. «Ситуация очень волнующая, наши знакомые, которые отправились на новое место жительства еще вчера, оказались на уединенной базе, от нее до ближайшего магазина 10 километров, а мне нужны памперсы, детская еда, аптека. Никто ничего не говорит о том, как будут решаться эти проблемы», – поделилась Елена.
Скандалом завершился приезд 19 украинцев в воскресенье на базу отдыха в районе Велико-Тырново. Обнаружив плесень в некоторых номерах, они отказались в них проживать, после чего были переведены в один из частных отелей.
Накануне власти Болгарии решили переселить украинских беженцев из гостиниц на побережье Черного моря в специализированные буферные центры. В минувшее воскресенье украинских беженцев начали выселять из отелей в Болгарии. Ранее власти Болгарии уменьшили размер компенсаций на питание и проживание украинцев, размещенных в болгарских отелях и базах отдыха, с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день, которых по расчетам экспертов хватит на оплату размещения и трехразового питания. На этих условиях согласились работать более 500 отелей и баз отдыха, расположенных в разных районах страны, в большинстве своем все они низкой категории.
По данным единой информационной системы «Болгария для Украины», в Болгарию за все время конфликта прибыло более 290 тыс. украинских беженцев, около 110 тыс. получили в республике временную защиту, этот статус дает право на работу, бесплатное медицинское обслуживание и финансовую поддержку. Остались в Болгарии около 92 тыс. человек, из них около 39 тыс. детей, около 56 тыс. обеспечены местами для проживания.
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Россия отреагировала на попытку ЕС запретить импорт российской нефти
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ЕС находится не в лучшей форме, Россия найдет других импортеров для своей нефти, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Евросоюза ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <…> Очень быстрая смена мировоззрения указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», – приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Глава ЕК назвала условие восстановления Украины за счет ЕС
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ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза.
«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить. Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. «Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», – сказала фон дер Ляйен.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе сообщил, что Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) договорились выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Япония категорически отказалась выходить из проекта «Сахалин-2»
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Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, выступая в парламенте.
«Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – передает ТАСС слова министра.
«Сахалин-2» – нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор – компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит Газпрому. Японская Mitsui («Мицуи») имеет 12,5% акций, Mitsubishi («Мицубиси») – 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.
Напомним, в марте японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.
В Германии заявили о двойной игре Шольца в отношении Украины
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.
Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия, передает РИА «Новости».
Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи.
«Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад», – резюмирует The Spectator.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи виз для выступающих против спецоперации на Украине журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров. Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.
Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать об упрощении въезда в Россию оппонентов западных властей.
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В Сбербанке отреагировали на отключение от SWIFT
Сбербанк работает в штатном режиме: отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее стало известно, что в шестой пакет санкций против России, который согласовали главы государств и правительств Евросоюза, входит отключение Сбербанка от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
В начале мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕК отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. О планах отключить Сбербанк от SWIFT заявлял также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Напомним, в начале марта страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Германия выступила против отключения от SWIFT Сбербанка. Кроме того, ЕК собиралась предложить странам ЕС согласовать в шестом пакете санкций против России отключение от SWIFT «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка.
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Премьер Бельгии назвал условия покупки нефти из России странами ЕС
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Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии, Чехии и стран, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
«Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики», – приводит слова премьер-министра Бельгии РИА «Новости».
В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. «Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода», – пояснил бельгийский премьер на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Глава Южной Осетии приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России до завершения консультаций с Москвой, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.
«Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 Конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года, <…> всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, <…> до завершения консультаций приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия», – приводит текст документа ТАСС.
В прошлую субботу президент России Владимир Путин подписал законопроект, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве.
Напомним, 14 мая лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на выборах в Южной Осетии, заручившись поддержкой 56% избирателей республики. Днем ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля. Отметим, 11 мая лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев ранее заявлял, что Южная Осетия готова к вхождению в состав России.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.
При показушной установке погранстолба на границе с Россией погибли четверо военных ВСУ
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Майский «выход» киевских боевиков к пограничному столбу – это «постановка», которая стоила ВСУ четверых погибших и троих раненых, сообщил уволенный бывший глава управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На своей странице в Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией) Дудин отметил, что все, о чем «врала российская пропаганда про пограничный столб», оказалось правдой, так как в результате перформанса четыре украинских военных погибли и еще три получили ранения, а столб был брошен остальными военными ВСУ при бегстве, передает «Коммерсант».
«Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых «двухсотых» и троих «трехсотых» за такое выступление перед президентом», – добавил он.
Напомним, в середине мая в Сети появились кадры, на которых украинские военные притащили в поле украинский пограничный столб. Как утверждали они в записанном видео, – к границе Харьковской области с Россией. После военные устроили фотоссесию с этим столбом. А затем похвалились своим поступком Зеленскому. Позже украинский президент их похвалил за «геройский» поступок в специальном видеообращении.
Ранее уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом. Накануне Зеленский заявил, что Дудин уволен за то, что «не работал на защиту города с первых дней» российской спецоперации.
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Медведев назвал последствия поставок Украине американских ракет для ударов по России
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Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, достигающие российской территории, и назвал такое решение разумным.
«Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо», – написал Медведем в своем Telegram.
В субботу СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.
Позже президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным агентства Reuters, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
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Командир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали»
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Оказавшиеся в окружении бойцы ВСУ и боевики нацбатальонов были в сложной ситуации, не хватало боеприпасов, воды и медикаментов, рассказал бывший командир 36-й бригады украинских морпехов Сергей Волынский по прозвищу Волына.
«Оставалось немного боеприпасов, стрелкового вооружения, были очень большие сложности с водой и продовольствием, техникой и моральным состоянием солдат. Было много раненых и погибших», – цитирует его «Звезда».
Волынский уточнил, что Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. «Мы находились в полном окружении, в этом была проблема», – добавил он.
Он также сообщил подробности того, как его подразделению удалось перебраться с территории Мариупольского завода имени Ильича на «Азовсталь» – для этого его бойцы нанесли на машины знак «Z», чтобы маскироваться под российские войска.
«Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки «Z» на технику, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могли встретиться нам на пути, отработали маршрут и двигались в направлении от «Азовстали», – отметил Волынский.
Также он сообщил, что две колонны украинских морпехов – его и его бывшего командира по 36-й бригаде Владимира Баранюка – должны были идти вместе, но в итоге разделились (Баранюк также попал в плен).
«Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на минные шлагмаумы. Люди погибали, получали ранения, и движение техники захлебнулось», – пояснил Волына.
Ранее и. о. командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына») подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
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Российская система РЭБ подавила беспилотник НАТО над Черным морем
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Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку в интересах Украины над Черным морем, сообщил информированный источник.
«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», – сообщил источник РИА «Новости».
Он отметил, что «комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата сделали его миссию бессмысленной».
Источник не раскрыл другие подробности эпизода.
Российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. На вооружении стоят такие комплексы, как «Красуха», «Москва», «Мурманск-БН», «Борисоглебск» и многие другие.
Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская операция на Украине разрушает репутацию «Байрактаров».
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В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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В ЛНР сочли погибшего в Донбассе французского журналиста наемником
Гражданин Франции, погибший на подконтрольной Киеву территории Луганской народной республики, мог заниматься подвозом боеприпасов на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Он подается не только как журналист, а даже в украинских СМИ говорят, что он волонтер. То есть мы не исключаем, что он доставлял на позиции вооруженных формирований Украины оружие и боеприпасы. Поэтому такая печальная участь его ждала. Приписывать его к журналистам я бы не стал, поскольку все его действия были, скорее всего, направлены на совершенно другой род деятельности. Его можно вполне называть зарубежным наемником. Абсолютно можно сказать, что он пособник украинских праворадикальных сил, поскольку мы фиксировали, что такие волонтеры оказывают помощь украинским военнослужащим – доставляют те боеприпасы, которые позволяют убивать мирных граждан», – цитирует ТАСС Марочко.
По его словам, 27 мая силы Народной милиции ЛНР предупреждали, что будут наносить удары по гражданским автомобилям, которые Украина будет использовать в военных целях.
«Вооруженные формирования Украины используют запрещенные методы ведения войны. Мы неоднократно фиксировали, что украинские бандформирования и праворадикалы используют гражданский транспорт для своих военных нужд. Прежде всего, была фиксация передвижения украинских боевиков на автомобилях скорой помощи, использовавшихся для перевозки боекомплекта и провизии для своих войск, что запрещено абсолютно всеми международными правилами. Также мы видели, что они сейчас используют гражданский транспорт для своих целей и перемещаются на гражданских автомобилях», – подчеркнул офицер.
Эвакуация мирных жителей украинской стороной была прекращена, по словам Марочко, когда силы ЛНР взяли под контроль пути сообщения с Лисичанском и Северодонецком. «Сейчас они пытаются преподнести этот случай, чтобы взбудоражить мировую общественность и выставить нас в нехорошем свете, обвинив в том, что мы якобы убиваем мирных журналистов. Но хочу сразу отметить, это абсолютно не так. Они действительно прикрываются мирным населением как живым щитом. И когда даже эвакуировали гражданских, их эвакуировали вместе с украинскими боевиками, которые получили ранения или увечья», – добавил Марочко.
Украинские СМИ ранее в понедельник сообщили о гибели в ЛНР гражданина Франции, который якобы был журналистом и ехал забрать десять человек с подконтрольных Киеву территорий. Издания объяснили этим приостановку эвакуации мирных жителей.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное.
Эксперт объяснил отказ Вашингтона поставлять Киеву способные бить по России ракеты
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«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США пообещал не вооружать Украину ракетами, способными бить вглубь территории России.
«Если республиканцы и «ястребиное» крыло демократов в Сенате скажут, что администрация Байдена сдает Украину, то американским избирателям в своей массе это будет неинтересно. Поэтому особых рисков для Байдена такое решение не несет», – пояснил американист Малек Дудаков.
«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше. А именно – ракетных систем HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 500 километров, то есть бить уже вглубь российской территории, если бы украинцы на это осмелились. В итоге, как мы видим, на поставку Киеву HIMARS в Вашингтоне все же не решились», – говорит эксперт.
«Киев на это решение отреагирует резко негативно. Там сперва возмущались, что им долгое время не поставляли гаубиц. Когда поставка гаубиц все же началась, Киев стал возмущаться тем, что гаубиц всего 60–70 штук, а украинские генералы хотели бы сотню», – напомнил эксперт.
«Весь последний месяц Украина требовала от США поставок ракетных систем, но эти просьбы, как видим, оказались тщетными. Теперь Киев все более активно будет винить Запад в том, что на фронте в целом сложилась патовая ситуация, а в Донбассе ВСУ попросту отступают», – предположил Дудаков. «Но свой гнев Киев по этому поводу вынужден будет выражать в каких-то рамках, чтобы окончательно не испортить свои отношения с Западом, – сказал политолог. – Просто все чаще и чаще будет звучать этот момент: мол, «нам не поставили оружия, поэтому мы проигрываем».
При этом тема Украины сейчас уже далеко не в центре повестки дня американского общества, отмечает он. «Для американцев теперь куда более актуальны внутренние проблемы США, резюмирует эксперт.
«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», – заявил в понедельник президент США Джо Байден. Обещание прозвучало на фоне слухов о предстоящей поставке Киеву американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Новый пакет военной помощи, как писали ведущие издания США, может быть объявлен уже на текущей неделе.
«Разумно!» – так оценил решение Байдена зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений, – написал он в своем Telegram-канале. – Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо...»
Как напоминает РИА «Новости», 21 мая Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму до почти 40 миллиардов. Немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существует «неформальная» договоренность не поставлять Украине «некоторые системы» вооружений.
В минувшие выходные президент Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации.
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