Ветеран дипломатии вспомнил о роли Познера в советской пропаганде

Политолог объяснил принцип создания Британией союза против России

«Ни одно уважающее себя государство не согласится стать участником такого союза, а вот «недогосударства» с легкостью ввяжутся в авантюру», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать альтернативу Европейскому союзу во главе с Британией.

«Рейтинг Джонсона постепенно снижается внутри страны на фоне обвинений в проведении вечеринок во время пандемии коронавируса. И чтобы его с позором не выгнали с должности, он попытается не только украинцев уговорить на вступление в альянс, но и развалить ЕС», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

При этом, по словам собеседника, идея о создании какой-то альтернативы Евросоюзу обречена на провал. «У Великобритании не хватит на это денег, а США не согласятся спонсировать такую инициативу. Что же касается Европы, там «кошелек» находится в руках Германии, которая уж точно не оставит шанса на развал ЕС», – пояснил эксперт.

Бордачев отметил, что «сама идея сделает неплохой пиар Джонсону и, возможно, отвлечет внимание общественности от скандалов вокруг его персоны».

«Теперь становится понятно, почему в качестве потенциальных союзников названы Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Просто ни одно уважающее себя государство не согласится стать участником такого союза, а вот «недогосударства» с легкостью ввяжутся в авантюру. Что касается Турции, которая также упомянута в этом списке, то она вряд ли согласится войти в подобный альянс: это нормальная суверенная страна с ответственным политическим руководством», – заключил Бордачев.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу, сообщила газета Corriere della sera со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, предполагаемое объединение под эгидой Британии включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция. Как передают источники, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы, пишет ТАСС.

Джонсон впервые поделился своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля, сообщается в статье. По информации источников Corriere della sera, Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, не отвергнув и не поддержав ее. Известно, что Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23–24 июня.

Ранее политолог Андрей Кортунов объяснил, почему Лондон высказывается по поводу украинского конфликта резче других европейских стран, проявляя тем самым низкий уровень профессионализма дипломатов. Так, лично Джонсону сейчас «важно отвлечь общественное внимание от внутренних английских проблем и сфокусировать его на противостоянии с Россией».

Накануне британский МИД распространил тезисы из речи, с которой глава ведомства Лиз Трасс собирается выступить в ходе предстоящего визита в Боснию. В частности, министр считает, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», передает ТАСС. Трасс требует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», и добавляет: «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа».

Кроме того, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.

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