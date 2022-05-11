В Польше назвали провокацией желание дипломатов России возложить цветы на кладбище 9 мая

Руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик назвал провокацией желание российских дипломатов возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая.

«МИД отправил специальную ноту в посольство России и послу, [в которой было сказано,] чтобы он не участвовал в памятных мероприятиях 9 мая так, как он планировал это сделать, учитывая провокационный характер этих действий», – сказал он. «Эти действия тяжело расценивать иначе, чем как провокацию», – цитирует ТАСС заявление Дворчика в эфире Польского радио.

По его словам, в то же время вне зависимости от событий на Украине «каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту».

Как напомнил Дворчик, Польша является страной, которая приняла решение выслать больше всего российских дипломатов. «Мы считаем, что определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, как и возможность дальнейших действий и дальнейших шагов нужно всегда оставлять себе», – указал он.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что российское посольство объявило о вынужденном ограничении мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве. Российское посольство в День Победы планировало провести акцию «Бессмертный полк» в Варшаве.

Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.

Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД