Власти Грузии назвали бывшего посла США «непрофессионалом»

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани назвала «непрофессионалом» бывшего посла США в Тбилиси Яна Келли, который регулярно выступает с критикой грузинского правительства и поддерживает оппозицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Во время пребывания на посту посла в Грузии Ян Келли показал себя таким непрофессионалом, что не смог продолжить после этого дипломатическую карьеру», – заявила вице-премьер Теа Цулукиани.

По ее словам, бывший американский посол продолжает питать любовь только к саакашвилевскому «Единому национальному движению» и другим грузинским оппозиционерам.

«Грузины любят считаться с иностранцами, но у всего есть границы, – сказала Теа Цулукиани. – Можно прислушаться к успешному человеку, настоящему профессионалу, но Келли во время работы послом показал полный непрофессионализм».

Она отметила, что бывший посол не предпринимал должных усилий для углубления двусторонних отношений.

«Сейчас у него есть время учить нас уму-разуму. У него на все есть «компетентное» мнение. Работа послом в Грузии была для Келли фиаско», – заявила вице-премьер.

Также она сказала, что не приемлет критики со стороны Келли о том, что якобы Грузия не оказывает должной поддержки Украины.

Келли был послом в Грузии с конца 2015-го года до начала 2018-го, неожиданно покинув пост раньше времени. После ухода из дипломатической службы Келли начал преподавать в департаменте Славянских языков и литературы Северо-Западного университета США.