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Американский дипломат потребовал от Грузии не вести переговоры с Россией
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Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил о недопустимости участия грузинской стороны в возможном новом региональном переговорном формате с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Россия вторглась в Грузию и оккупировала вас. Вашим друзьям хотелось бы услышать от вас слово «невозможно» по поводу участия в переговорах», – заявил американский дипломат.
Так Ян Келли отреагировал на слова вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани. который допустил в какой-то доле грузинское участие в этом возможном формате.
Залкалиани на днях сказал, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, одновременно он уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.
«В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок», – заявил глава МИД Грузии.
Морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство
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Трое американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, подозреваются в том, что украли рюкзак у москвича, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Васенин рассказал, что морпехи подозреваются в краже на 15 тыс. рублей, открыто уголовное дело. У следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Морпехи являются административно-техническими сотрудниками посольства, их возраст – «от 21 до 26 лет». Посольству направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет.
Рюкзак украли у детского психолога Дмитрия Корнилова, который, по его словам, пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой, передает РИА «Новости».
«Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу – рюкзака нет», – рассказал он, добавив, что «попытался найти самостоятельно, ничего не получилось». Администрация бара не позволила ему посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На место вызвали полицию.
«Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – приводит слова Корнилова ТАСС.
Напомним, МИД России сообщил, что подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию.
МИД попросил США снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства
Подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию, сообщили в пресс-службе российского МИДа.
«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников Американской дипмиссии в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.
Ранее сообщалось, что МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США.
В Кремле назвали ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
Москва категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться, более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка», передает ТАСС.
«Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства», – отметил он.
Подчеркивается, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, «которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках», которые наблюдаются сейчас.
В Кремле также указали, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в «качестве оружия, политического или иного нажима», даже в самые сложные времена она «никогда не останавливала поставок».
По словам пресс-секретаря президента, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы.
«В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе», – заключил Песков.
Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.
Между тем торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров. Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
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Объявивший голодовку Саакашвили начал принимать пищу
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после ареста в Тбилиси, принимает пищу, сообщил глава специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Ника Цхварашвили. Личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе заявил, что тот «продолжает голодовку».
Цхварашвили сообщил, что у Саакашвили «был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду». Экс-президент Грузии, как рассказали в специальной пенитенциарной службе, «начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок». Цхварашвили отметил, что «так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения», передает ТАСС.
При этом Кипшидзе заявил, что экс-президент «силен и чувствует себя хорошо», «продолжает голодовку и сказал, что не прекратит ее». По мнению врача, Саакашвили «пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе», передает РИА «Новости».
Кипшидзе заявил: «Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок – и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия».
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.
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Россия обвинила США в нарушении обязательств по нераспространению ЯО
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США в нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия занимаются модернизацией американских нестратегических ядерных вооружений в странах Европы, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.
«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие, ведется его модернизация, включая средства доставки. В обход договора продолжается практика проведения «совместных ядерных миссий» НАТО с участием неядерных членов альянса», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями.
Накануне в администрации президент США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты рассчитывают обсудить с Россией все новейшие ядерные вооружения и средства доставки.
В прошлую пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.
Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о размещении в Австралии американских ядерных ракет.
Китай выразил серьезную обеспокоенность в связи с планами США и Британии помочь Австралии в строительстве АПЛ и объявил этот шаг актом распространения ядерного оружия.
На складе грузинской тюрьмы не нашлось телевизора для Саакашвили
На складе Руставской тюрьмы, куда поместили экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, нет телевизора для него, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сказали, на складе нет, потому не могут установить в камере телевизор», – сообщил адвокат.
Заключенные в Грузии не могут пользоваться интернетом и телефоном, однако имеют право приобретать телевизор на свои деньги.
Тем временем грузинская оппозиция сообщила о намерении властей «физически и морально уничтожить бывшего президента».
Депутат от оппозиции Тако Чарквиани заявила, что «получила из службы госбезопасности сведения о том, что Саакашвили готовятся сначала морально, а затем физически уничтожить». Она призвала международное сообщество защитить бывшего президента, осужденного на три и шесть лет за тяжелые преступления. Чарквиани анонсировала «многотысячные акции» в поддержку Саакашвили.
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Анонсирован визит Нуланд в Москву
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Замглавы Госдепа Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву, сообщили МИД России и госдепартамент США.
Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов». Далее Нуланд отправится в Бейрут и Лондон, передает ТАСС.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что «достигнута договоренность о поездке» Нуланд в Россию «в период 11–13 октября», «как об этом просила американская сторона». В Москве Нуланд проведет «переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах», передает РИА «Новости».
Сама Нуланд заявила, что «с нетерпением ждет поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11–15 октября, чтобы обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В Китае оценили российский ответ пожелавшим выслать 300 дипломатов сенаторам США
Читатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.
«Ответ русских просто прекрасен!» – восхитился один из пользователей, передает РИА «Новости».
«США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию», – добавил другой.
«Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?» – задался вопросом комментатор.
«Потому что этим «бешеным псам» не нужно нести ответственность. За все ответят другие», – ответили ему.
«Это схватка между медведем и бешеной собакой», – высказался еще один читатель.
«Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они – раковые опухоли любой страны», – написал другой комментатор.
«Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы, и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели», – предположил еще один пользователь.
«Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки», – заключил другой юзер.
Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве.
При этом в связи с тем, что США не выдают визы, численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился фактически в три раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытаются прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.
В МИД России предположили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. В Кремле списали этот призыв сенаторов на эмоции, отметив, что в США нет такого количества российских дипломатов.
Сторонников Саакашвили высмеяли за белое белье
Грузинская телеведущая Нанука Жоржолиани, известная своими симпатиями к Михаилу Саакашвили, призвала жителей страны вывешивать в поддержку арестованного экс-президента полотенца и белье белого цвета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если вы думаете, что Саакашвили не должен сидеть в тюрьме, повесьте на веревку или в окне белое полотенце или майку, что-то белое, пусть (власти) видят, как много тех, кто против его заключения», – сказала она в прямом эфире.
В соцсетях ведущую высмеяли. Пользователи пишут, что «люди перестали вывешивать белье, чтобы про них не думали, что они поддержали этот почин», а также предлагают девушкам, поддерживающим экс-президента, «вывешивать белые трусы».
«Это уже не смешно, – отмечает один из пользователей. – Это ненормальные, неадекватные люди (сторонники Саакашвили). Это – путь в психбольницу».
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
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Американский дипломат назвал премьера Грузии и Саакашвили «государственной отравой»
Бывший посол США в Грузии Ян Келли оскорбительно высказался в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Оба они – отрава для государства, как и все политики, в том числе в моей стране, которые ставят выше национальных интересов персональную власть и конфликты», – заявил он.
Так экс-посол прокомментировал заявление главы правительства Грузии о том, что возвращение Саакашвили связано с его планами устроить революцию.
Также премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».
В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Ранее в США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили.
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США призвали Россию не использовать энергоносители как «оружие»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Bloomberg выразил надежду, что предстоящей зимой Россия не станет использовать поставки энергоносителей для продвижения своих внешнеполитических интересов или как «оружие своей внешней политики».
«Россия в прошлом использовала энергоносители как инструмент или, как некоторые сказали бы, оружие своей внешней политики. Я надеюсь, что мы этого не увидим, двигаясь вперед, особенно, когда настанет зима», – приводит РИА «Новости» ответ Блинкена на вопрос о том, «играет ли Россия в игры, не поставляя больше газа».
Госсекретарь, который находится с визитом во Франции, добавил, что рассчитывает увидеть наращивание сотрудничества и большую координацию между странами в решении энергетических проблем.
Высокие цены на нефть и газ глава американского внешнеполитического ведомства назвал аргументом в пользу перехода к новым видами энергии, а также диверсификации поставок.
«Мы посреди затяжного транзита к возобновляемым источникам [энергии] различного рода, отказу от ископаемого топлива. Во время транзита возможны непростые участки с ухабами прежде, чем возобновляемая энергетика заработает и сможет закрыть бреши», – считает Блинкен.
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.
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Саакашвили отклонил просьбу патриарха Грузии прекратить голодовку
Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, объявивший голодовку 1 октября в день ареста в Тбилиси, отклонил просьбу патриарха Илии Второго прекратить ее.
С Саакашвили в тюрьме в Рустави в четверг встретился секретарь патриарха Михаил Ботковели, который сообщил, что бывший президент, «при всем выраженном им уважении к Илие Второму, заявил о том, что не намерен менять решение (о голодовке)».
«Мы говорили несколько минут, слабости у него я не заметил», – сказал представитель ГПЦ.
Михаил Ботковели также сообщил, что бывший президент попросил вернуть ему нательный крестик. Со своей стороны, адвокаты Саакашвили сообщили, что у него по-прежнему нет в камере телевизора и матраса. Администрация тюрьмы это пока не комментировала.
Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».
В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Саакашвили портит Грузии отношения с Западом.
Автор грузинского гимна призвал Украину сделать выбор между Тбилиси и Саакашвили
Известный грузинский поэт Давид Маградзе, являющийся автором гимна страны, предложил Украине определиться, является ли она другом Грузии или поддерживает «криминала» – экс-президента Михаила Саакашвили, являющегося ее гражданином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Украина – друг Грузии, украинцы – наши друзья и союзники. Но сейчас Украина должна определиться, является ли она союзником, стратегическим партнером Грузии или является союзником и стратегическим партнером криминала (Саакашвили)», – сказал он в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).
По его словам, арест Саакашвили не скажется негативно на внешнем имидже Грузии. «Мы – независимая страна, на этом пути мы делаем правильные шаги», – сказал Маградзе.
По его словам, «вероятно Саакашвили решил вернуться в Грузию, желая опять установить свой преступный режим».
«Логично – Саакашвили всех отправлял в тюрьму, а сейчас сам оказался в ней. Все его замыслы устроить революцию, хаос обречены», – сказал автор гимна Грузии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили, политик отсидит свой срок в Грузии.
Вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной.
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В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в Риме
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена во время саммита Группы двадцати в Риме в конце октября.
«У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях саммита G20 в Риме, который запланирован на 30–31 октября.
Псаки также отметила, что американская сторона не ожидала мгновенных результатов от встречи Путина и Байдена в Женеве в июне. «Что касается того, в какой степени была конструктивной эта встреча с президентом Путиным, как он [Байден] и заявил тогда, мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе». «Так что не знаю, будем ли мы проводить оценки каждый месяц», – добавила Псаки. По ее словам, «по многим затронутым [в Женеве] вопросам продолжается диалог». «Мы по-прежнему пытаемся добиться прогресса», – пояснила пресс-секретарь Белого дома.
В прошлое воскресенье замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении. Он также отметил, что саммит пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия) давно назрел, состыковка графиков лидеров не является неразрешимой задачей.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.
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Американский суд разрешил Тинькову доплатить 448 млн долларов налогов
Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова более 448,9 млн долларов в качестве единовременной выплаты в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов, говорится в опубликованных в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния документах.
В документе подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Ранее российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений, передает ТАСС.
В минувшую пятницу Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, согласившись выплатить Налоговому управлению Соединенных Штатов 506 млн долларов.
Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.