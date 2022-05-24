Детей из многодетных семей планируют бесплатно обучать востребованным профессиям

Как помочь детям из многодетных семей получить востребованную в их регионе профессию и какими еще видами преференций можно поддержать такие семьи – эти и другие темы обсуждались на прошедшем в Москве во вторник совещании глав регионов, представителей правительства и экспертов перед предстоящим заседанием Госсовета по социальной поддержке граждан.

«Среди главных предложений, которые мы будем выносить на завтрашнем Госсовете – обеспечение возможности для многодетных семей бесплатно получить среднее профессиональное образование в техникумах и колледжах. Мы видим, что в последние годы очень сильно растет востребованность такого образования. Показательно, к примеру, у нас на Камчатке 36% учащихся колледжей и техникумов платят за свое обучение», – рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов по завершении прошедшего во вторник семинара-совещания. Встреча с участием глав регионов стала площадкой по подготовке к запланированному на среду заседанию президиума Госсовета – его планируется посвятить мерам соцподдержки россиян.

Одно из предложений, с которыми выступили участники семинара-совещания – закрепить за многодетными семьями часть «президентской квоты» бюджетных мест в учебных заведениях, рассказал Солодов. «Это необходимо для того, чтобы при принятии решения о рождении еще одного ребенка, родители понимали, что у них точно есть возможность обеспечить ребенку образование», – пояснил глава региона.

Детали этой инициативы еще предстоит доработать главам регионов (так как среднее профобразование находится в ведении субъектов федерации) и профильным ведомствам, указал собеседник. «Предоставление льгот для оплаты обучения детей из многодетных семей будет привязано и к регионам, и к востребованным профессиям. Цель – вывести выпускника школы на траекторию самостоятельного, успешного развития и трудоустройства», – подчеркнул камчатский губернатор.

Судя по выступлениям участников совещания, на завтрашнем заседании президиума Госсовета планируется обсудить целый пакет помощи многодетным. Как заметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, сам формат встречи – круглые столы – помогает региональным руководителям обменяться практическим опытом в этом вопросе.

«К примеру, во всех субъектах существует норма о поддержке многодетных семей в части предоставления земельных участков. Но практика применения этой нормы очень разнится от региона к региону, – пояснил губернатор ЯНАО. – Где-то участки востребованы, а где-то, как, например, в моем северном регионе эта практика оставляет желать лучше. В итоге мы приходим к выводу, что, может быть, лучше в ряде субъектов многодетным семьям предоставлять другие виды компенсаций».

Как вариант, можно создавать семьям дополнительные преференции по приобретению квартир, добавил Артюхов. «На самом деле, таких тем много – в которых важно учитывать региональную специфику. И прошедшее совещание – как раз то мероприятие, на котором мы все это обсуждаем», – подчеркнул губернатор Ямала.

Добавим, что в семинаре, помимо губернаторов, приняли участие представители администрации президента, правительства, и представители экспертного сообщества. Предложения, выработанные на встрече во вторник, станут основой для подготовки традиционного перечня поручений президента на заседании президиума Госсовета в среду. Ожидается в среду с докладами выступят: профильный вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социального развития Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В начале апреля Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей с детьми, доход которых значительно снизился в период после 1 марта нынешнего года. Президент также поручил установить до 31 декабря особый порядок оценки нуждаемости семей, где есть россияне, потерявшие работу после 1 марта и признанные безработными.

Кроме того Путин поручил подготовить к 1 июля доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений.