Путин предупредил о стремительно меняющемся характере угроз кибербезопасности России

Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, надо это учитывать, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

«Ряд западных поставщиков в одностороннем порядке прекратили техническую поддержку в России своего оборудования. Участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. Все это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрения новых иностранных информационных технологий и продуктов», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, фиксируются попытки незаконного проникновения в корпоративные ресурсы компаний, доступ блокируется, в ход идут самые современные технологии.

«Наши специалисты серьезно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии... Однако характер вызовов, угроз динамично, стремительно меняется. Сама информационная сфера переживает бурное развитие. Все это нужно, безусловно, учитывать, в целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания и контроля», – заявил президент.

Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задает новые параметры и требования такой работы.

Ранее Путин заявил, что киберагрессия против России провалилась.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что задача суверенного интернета заключается не в изоляции, а в том, чтобы обеспечить безопасность и независимость отечественного сегмента, несмотря на возможные ограничения со стороны Запада.

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