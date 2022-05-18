Посла Испании в Москве вызвали в МИД

Эксперт предостерег от трех ошибок в геополитическом противостоянии с Западом

«Мы вступили в явную фазу жесткого конфликта с западным миром. Речь в первую очередь идет о войне систем ценностей. Для России жизненно необходимо окончательно выйти из западноцентричной модели мироустройства», – сказал историк и государствовед Вардан Багдасарян, выступая на круглом столе. Мероприятие было приурочено к просветительскому марафону общества «Знание», где выступил глава МИД Сергей Лавров.

«Необходимо сделать три оговорки – чего нельзя делать, если мы хотим победить. Во-первых, нельзя победить врага, опираясь на ценности врага. Во-вторых, нельзя победить врага, являясь частью системы, выстроенной врагом – поскольку часть не побеждает целое. Наконец, нельзя победить врага, играя по правилам врага», – подчеркнул профессор кафедры государственной политики МГУ, доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Своим мнением эксперт поделился на круглом столе «Миссия России в мире», организованном во вторник Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Как пояснил модератор встречи, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, круглый стол прошел «по следам» выступления главы МИД Сергея Лаврова на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание». Как отметил руководитель российской дипломатии, на протяжении многих лет Запад подменял реальную многополярность «созданием условий для всех остальных стран работать на придуманной им основе». «Как только на этих условиях по западным правилам игры стали появляться страны, которые лучше функционируют в этих сферах, те самые центры, которые будут формировать многополярный мир – Китай, Индия и другие крупные державы – тут же Запад решил переписать условия», – цитировал Лаврова ТАСС.

«Необходимо сформировать свои правила, свою систему ценностей, а значит – выйти окончательно из западноцентричной модели мироустройства», – комментирует Багдасарян. По словам ученого, только при таком условии Россия сыграет роль в происходящем сейчас глобальном переходе от однополярного мира, выстроенного вокруг Соединенных Штатов – к миру многополярному.

«Отмечу, наш противник продолжает мыслить в категориях двуполярного, биполярного мира», – подчеркнул Багдасарян. Но если в XX веке противостоящими полюсами были США и СССР, то сейчас, с точки зрения западных стратегов, по одну сторону баррикад оказываются Соединенные Штаты (плюс их союзники), а по другую – региональные центры силы: Китай, Индия, арабский мир, и – Россия. Багдасарян напомнил о вышедшей три года назад книге французского философа Бернара-Анри Леви (идеолога «ястребиного» глобализма, вдохновителя агрессии против Югославии, Ливии и Сирии, который совсем недавно побывал в Одессе) под названием «Империя и пять королей». Под королями Леви подразумевает лидеров России, Китая, Турции, Ирана и даже союзной американцам Саудовской Аравии. Отождествляя «империю» – то есть коллективный Запад с силами добра, Леви обозначает «королей» как новую ось зла, отметил Багдасарян. «Они ненавидят самое лучшее в нас. Они ненавидят нашу любовь к свободе... Они ненавидят наш свободный дух», – цитировало РИА «Новости» книгу французского идеолога. «Мы же воспринимаем в качестве антицивилизации Запад, который подвергает «отмене» целые страны и народы», – подчеркнул Багдасарян.

На нынешнем этапе истории уже нельзя говорить лишь об экономической конкуренции или идеологическом противостоянии – «сегодня против России развязана беспрецедентно масштабная гибридная война», в свою очередь, отметил Мартынов. «Речь идет не только о спасении донбасских республик, и денацификации Украины. Вопрос стоит гораздо шире – каким будет мир в ближайшие годы», – подчеркнул политолог.

У западных стратегов есть как минимум четыре сценария будущего мира, заметил Багдасарян. «Они упоминались еще в 2012 году в аналитическом докладе ЦРУ о глобальных трендах развития человечества. Первый сценарий, самый негативный – хаотизация, распад крупных глобальных структур, «новое средневековье». Второй сценарий – корпоративный мир, замена государств транснациональными бизнес-структурамии, что также оценивается, как не самое лучшее будущее, – перечислил эксперт. – Сценарий номер три: жесткое оппозиция отдельных держав и глобального мира, с подавлением в итоге этих держав. Фактически понятно, что речь идет о Китае и о нас. Наконец, четвертый сценарий, по мнению аналитиков ЦРУ, наиболее положительный – это слияние человечества с единым институциональным органом сверху фактически в единое государство». Единственный вариант будущего, которое стремятся не допустить западные стратеги – это мирное сосуществование миров-систем, цивилизаций, опирающихся на собственные ценности, резюмировал эксперт.

Миссия России как раз и состоит в том, что мы, «выйдя из-под обаяния западных ценностей» предлагаем миру проект альтернативного развития, заметил философ, директор Института динамического консерватизма, член «Изборского клуба» Виталий Аверьянов. «Авторы «Изборского клуба» предлагают такой образ – Россия как «храм на холме», который светит всему миру. В то же время, если подыскивать образ для Запада, то это уже не «сияющий град на холме», как говорили отцы-основатели США, а некий вооруженный до зубов бастион, который навязывает миру свое «покровительство», а в случае отказа – открывает огонь», – отметил философ. В качестве альтернативы Россия может предложить миру проект развития, который можно назвать «гармонией многообразий», заметил Аверьянов. Речь идет о такой системе международных отношений, которая подразумевает содружество и соработничество непохожих друг на друга цивилизаций, а не доминирование одной цивилизации над другими.

«Именно глобализация, о которой сегодня говорил Сергей Лавров в своем выступлении, или однополярность – именно она является не локомотивом истории, а выступают ее тормозом, помехой в развитии всех незападных цивилизаций, стран, народов. – в свою очередь заметил депутат Госдумы, политолог и философ Олег Матвейчев. – Россия выступает за те традиционные ценности, за которые Запад всегда выступал, – прогресса и развития. Сейчас Запад им не соответствует. Точно также, как он давно уже наплевал на ценности свободы слова, собственности и прогресса. Они не следуют им во имя собственной выгоды, которая состоит в извлечении некой ренты из своего монопольного блага».

«Как бы не пытались сегодня действовать западные государства, стирая пласты истории или подвергая практике «отмены» целую страну, есть естественный ход истории... В такой логике они скорее надорвутся быстрее, чем что-то с нами сделают. Искусственные попытки сдержать исторический процесс могут временно достигать своих целей, но сиюминутных», – резюмировал Мартынов.