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Посла Испании в Москве вызвали в МИД
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Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в Министерство иностранных дел, сообщил источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.
«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», – передает ТАСС сообщение источника, добавив, что причины вызова не уточняются.
Напомним, 12 мая МИД Румынии вызвал посла России Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО и другими заявлениями дипмиссии.
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ЕС запретил Западным Балканам нейтральную позицию в отношении России
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Страны Западных Балкан не должны сохранять нейтральную позицию в отношении России, это несовместимо с созданием их общего будущего с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». По его словам, государства, желающие вступить в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Как отметил Боррель, в той или иной мере к санкциям ЕС присоединяются все страны региона, за исключением Сербии, передает ТАСС.
Он призвал ЕС в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в состав сообщества Албании и Северной Македонии. Отказ от такого решения «будет подарком для России», укрепит позиции Москвы и навредит ЕС, сказал Боррель, добавив, что нельзя более заставлять ждать страны, которые полностью выполнили все условия для вступления. При этом, по его словам, задержка в полтора года в приеме Албании и Северной Македонии не повлияет на предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, так как это «совершенно разные процессы».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии. ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.
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Опубликовано видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
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В Сети опубликовали кадры с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный.
C 7 мая в течение двух суток подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорией Змеиного, но потерпели неудачу. В ходе ожесточенного боя на острове российские войска вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что операция проводилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.
Подразделения спецназа главного управления разведки украинского Минобороны на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсанта. Сосредоточенным огнем находившихся на острове военнослужащих и ракетным вооружением авиации ВКС России все украинские катера были поражены и потоплены, исключив возможность эвакуации украинских диверсантов на случай отступления.
На кадрах Минобороны России тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном – ремень с якорем на пряжке, рядом американский ПТРК «Джавелин».
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области.
Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
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Германия стала больше платить за российские товары
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Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала на 77,7% больше платить за импорт российских товаров, привело данные Федерального статистического ведомства издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Общие расходы на российские товары выросли на 77,7%, достигнув 4,4 млрд евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что объем импорта сократился на 27,8%. Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7%, до 1 млрд евро. В общем торговый дефицит – то есть разница между объемами экспорта и импорта – с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 млрд евро, передает РИА «Новости».
В минувшую субботу министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек оценил способность Германии пережить зиму без российского газа.
Напомним, в апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
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Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Ходаковский: С «Азовстали» эвакуируют только тяжелораненных украинских боевиков
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Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, заявил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский
Он отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненых военнослужащих ВСУ или «Азова». Он также сообщил, что украинская сторона попросила разминировать проходы для эвакуации своих раненых.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ЕС почувствовали санкционный предел в отношении России
Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций, сообщил дипломатический источник в ЕС.
«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов», – сообщил после встречи министров иностранных дел ЕС источник портала Euractiv, слова которого передает РИА «Новости».
«Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», – добавил он.
По его словам, государства-члены ЕС «даже отступили на шаг назад», несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из России.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Польша потребовала от ЕС денег
Польша добивается от ЕС дополнительного финансирования поддержки украинских беженцев, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что его страна добивается финансовой помощи от «европейских партнеров», прежде всего – от Брюсселя и Еврокомиссии. «У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что «в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей».
По последним данным, с конца февраля в Польшу прибыли свыше 3 млн беженцев с Украины. Часть из них направилась в другие страны или вернулась на Украину, но большинство пока остаются в Польше, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Польши Матеу Моравецкий заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.
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Власти ДНР национализировали объекты энергетики и имущество банков Украины
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Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики издал постановление об обращении в государственную собственность объектов водоснабжения и водоотведения, железной дороги и имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.
Согласно одному из постановлений, прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины и осуществляющих деятельность, связанную с пользованием водными объектами, реализацией, транспортировкой и распределением питьевой воды, а также предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения. Указанные объекты переданы в ведение ГУП ДНР «Вода Донбасса», предприятию также поручено предоставлять услуги по тарифам, действующим в республике, и организовать работу по приему платежей за эти услуги, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Отмечается, что национализация проводится без компенсаций прежним собственникам.
Еще одним постановлением зафиксировано аналогичное решение об объектах, связанных с производством электрической и тепловой энергии и ее транспортировкой, которые находились в собственности или в пользовании хозяйствующих субъектов, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Постановление «О регулировании некоторых вопросов железнодорожной отрасли на территориях Донецкой народной республики, ранее временно находившихся под контролем Украины», предписывает аналогичный порядок действий в отношении объектов единой системы железнодорожной отрасли ДНР, а также движимого и недвижимого имущества и активов физических и юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Еще в одном постановлении говорится, что право собственности банков Украины в отношении имущества на освобожденной территории ДНР прекращено. Ценности, выявленные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, платежных терминалах, определяются как имущество Центрального республиканского банка. Также признаются ничтожными сделки по отчуждению имущества украинских банков, совершенные после 19 февраля.
Постановления подписаны председателем Госкомитета обороны – главой ДНР Денисом Пушилиным 14 мая и вступили в силу со дня подписания. Действие документов распространяется на отношения, возникшие с 19 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм.
Минфин Германии допустил конфискацию иностранных активов Банка России
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Handelsblatt заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка России.
«С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ России. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении», – передает «Интерфакс» его слова.
При этом Линднер отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что «необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами».
По его словам, остается намерение Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом министр признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Он также выразил уверенность, что экономика России сильнее будет страдать от западных санкций.
Кроме того, Линднер назвал «серьезной ошибкой» зависимость Германии от российских энергоресурсов, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. По его словам, Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от российской нефти, однако отказ от газа займет больше времени.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
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Эксперт: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
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Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции – как уже принятые, так и находящиеся «в проекте», в частности, введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может выиграть, рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.
Как считает эксперт, России, как одному из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов, которое началось еще в пандемию, а позже ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь. По мнению Чечерина, вряд ли в ближайшие месяцы ситуация изменится, передает «Прайм».
Эксперт уверен, что этот тренд выгоден российской экономике: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. Тем более, введение нефтяного эмбарго не предполагает одномоментного прекращения импорта, а вот подорожание на энергоносители окажется вполне «в тему». Дополнительным источником средств для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми мы уже работаем, а также поиск новых рынков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины
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ЕС не признает присоединения к России «ни одного квадратного километра» территории Украины, как не признал воссоединение России и Крыма, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заверил, что ЕС «полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и продолжит оказывать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран G7.
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Французская Engie заявила о готовности платить Газпрому в рублях
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Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа, говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что Engie будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисков.
В сообщении компании также упомянуто, что Engie предприняла необходимые шаги для подготовки к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для энергетического гиганта, передает Прайм.
На долгосрочные контракты французской и российской компаний в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее источники Bloomberg сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа.
В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Несмотря на это, по информации Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
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Эксперт предостерег от трех ошибок в геополитическом противостоянии с Западом
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«Мы вступили в явную фазу жесткого конфликта с западным миром. Речь в первую очередь идет о войне систем ценностей. Для России жизненно необходимо окончательно выйти из западноцентричной модели мироустройства», – сказал историк и государствовед Вардан Багдасарян, выступая на круглом столе. Мероприятие было приурочено к просветительскому марафону общества «Знание», где выступил глава МИД Сергей Лавров.
«Необходимо сделать три оговорки – чего нельзя делать, если мы хотим победить. Во-первых, нельзя победить врага, опираясь на ценности врага. Во-вторых, нельзя победить врага, являясь частью системы, выстроенной врагом – поскольку часть не побеждает целое. Наконец, нельзя победить врага, играя по правилам врага», – подчеркнул профессор кафедры государственной политики МГУ, доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Своим мнением эксперт поделился на круглом столе «Миссия России в мире», организованном во вторник Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Как пояснил модератор встречи, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, круглый стол прошел «по следам» выступления главы МИД Сергея Лаврова на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание». Как отметил руководитель российской дипломатии, на протяжении многих лет Запад подменял реальную многополярность «созданием условий для всех остальных стран работать на придуманной им основе». «Как только на этих условиях по западным правилам игры стали появляться страны, которые лучше функционируют в этих сферах, те самые центры, которые будут формировать многополярный мир – Китай, Индия и другие крупные державы – тут же Запад решил переписать условия», – цитировал Лаврова ТАСС.
«Необходимо сформировать свои правила, свою систему ценностей, а значит – выйти окончательно из западноцентричной модели мироустройства», – комментирует Багдасарян. По словам ученого, только при таком условии Россия сыграет роль в происходящем сейчас глобальном переходе от однополярного мира, выстроенного вокруг Соединенных Штатов – к миру многополярному.
«Отмечу, наш противник продолжает мыслить в категориях двуполярного, биполярного мира», – подчеркнул Багдасарян. Но если в XX веке противостоящими полюсами были США и СССР, то сейчас, с точки зрения западных стратегов, по одну сторону баррикад оказываются Соединенные Штаты (плюс их союзники), а по другую – региональные центры силы: Китай, Индия, арабский мир, и – Россия. Багдасарян напомнил о вышедшей три года назад книге французского философа Бернара-Анри Леви (идеолога «ястребиного» глобализма, вдохновителя агрессии против Югославии, Ливии и Сирии, который совсем недавно побывал в Одессе) под названием «Империя и пять королей». Под королями Леви подразумевает лидеров России, Китая, Турции, Ирана и даже союзной американцам Саудовской Аравии. Отождествляя «империю» – то есть коллективный Запад с силами добра, Леви обозначает «королей» как новую ось зла, отметил Багдасарян. «Они ненавидят самое лучшее в нас. Они ненавидят нашу любовь к свободе... Они ненавидят наш свободный дух», – цитировало РИА «Новости» книгу французского идеолога. «Мы же воспринимаем в качестве антицивилизации Запад, который подвергает «отмене» целые страны и народы», – подчеркнул Багдасарян.
На нынешнем этапе истории уже нельзя говорить лишь об экономической конкуренции или идеологическом противостоянии – «сегодня против России развязана беспрецедентно масштабная гибридная война», в свою очередь, отметил Мартынов. «Речь идет не только о спасении донбасских республик, и денацификации Украины. Вопрос стоит гораздо шире – каким будет мир в ближайшие годы», – подчеркнул политолог.
У западных стратегов есть как минимум четыре сценария будущего мира, заметил Багдасарян. «Они упоминались еще в 2012 году в аналитическом докладе ЦРУ о глобальных трендах развития человечества. Первый сценарий, самый негативный – хаотизация, распад крупных глобальных структур, «новое средневековье». Второй сценарий – корпоративный мир, замена государств транснациональными бизнес-структурамии, что также оценивается, как не самое лучшее будущее, – перечислил эксперт. – Сценарий номер три: жесткое оппозиция отдельных держав и глобального мира, с подавлением в итоге этих держав. Фактически понятно, что речь идет о Китае и о нас. Наконец, четвертый сценарий, по мнению аналитиков ЦРУ, наиболее положительный – это слияние человечества с единым институциональным органом сверху фактически в единое государство». Единственный вариант будущего, которое стремятся не допустить западные стратеги – это мирное сосуществование миров-систем, цивилизаций, опирающихся на собственные ценности, резюмировал эксперт.
Миссия России как раз и состоит в том, что мы, «выйдя из-под обаяния западных ценностей» предлагаем миру проект альтернативного развития, заметил философ, директор Института динамического консерватизма, член «Изборского клуба» Виталий Аверьянов. «Авторы «Изборского клуба» предлагают такой образ – Россия как «храм на холме», который светит всему миру. В то же время, если подыскивать образ для Запада, то это уже не «сияющий град на холме», как говорили отцы-основатели США, а некий вооруженный до зубов бастион, который навязывает миру свое «покровительство», а в случае отказа – открывает огонь», – отметил философ. В качестве альтернативы Россия может предложить миру проект развития, который можно назвать «гармонией многообразий», заметил Аверьянов. Речь идет о такой системе международных отношений, которая подразумевает содружество и соработничество непохожих друг на друга цивилизаций, а не доминирование одной цивилизации над другими.
«Именно глобализация, о которой сегодня говорил Сергей Лавров в своем выступлении, или однополярность – именно она является не локомотивом истории, а выступают ее тормозом, помехой в развитии всех незападных цивилизаций, стран, народов. – в свою очередь заметил депутат Госдумы, политолог и философ Олег Матвейчев. – Россия выступает за те традиционные ценности, за которые Запад всегда выступал, – прогресса и развития. Сейчас Запад им не соответствует. Точно также, как он давно уже наплевал на ценности свободы слова, собственности и прогресса. Они не следуют им во имя собственной выгоды, которая состоит в извлечении некой ренты из своего монопольного блага».
«Как бы не пытались сегодня действовать западные государства, стирая пласты истории или подвергая практике «отмены» целую страну, есть естественный ход истории... В такой логике они скорее надорвутся быстрее, чем что-то с нами сделают. Искусственные попытки сдержать исторический процесс могут временно достигать своих целей, но сиюминутных», – резюмировал Мартынов.
Раскрыт способ безопасной зарядки батареи смартфона
Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказал, можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке.
По его словам, аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его «в ноль» и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь. Чтобы не «убить» батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80%, передает радио Sputnik его слова эксперта.
«Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80%: увидели 20% – поставили на зарядку, увидели 80% – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего», – заявил Смирнов.
Техноблогер добавил, что, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости.
«Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше», – сказал Смирнов.
По словам эксперта, людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, могут воспользоваться двумя способами ускорить зарядку устройства.
«Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения», – посоветовал Смирнов.
В заключение эксперт подчеркнул, что не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя.
Ранее власти упростили ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов.