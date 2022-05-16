В Госдуме заявили о передаче США и Киевом ложных данных в секретариат конференции по биооружию

Установлены факты предоставления Вашингтоном и Киевом недостоверной информации в секретариат конференции по биооружию, заявила зампред Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая.

«Мы поддерживаем инициативы МИД России о рассмотрении этих вопросов (по биолабораториям) на Совете безопасности ООН. Власти США обязаны дать ответы на многие вопросы», – передает ее слова РИА «Новости».

Яровая пояснила, что в целях контроля за исполнением Конвенции о запрещении биологического оружия с 1980 создан формат конференций, в 2022 году по плану должна состояться очередная девятая конференция.

«Нами начат анализ отчетов США и Украины за последние пять лет по исполнению КБТО, которые представляются в международный секретариат конференции. Благодаря спецоперации, у нас есть возможность оценить их достоверность… Установлены факты предоставления как США, так и Украиной неполной или недостоверной информации. Так имеет место полное сокрытие в отчетах информации о биологических программах при поддержке Министерства обороны США на Украине. Во всех отчетах Украины сообщается об отсутствии национальных программ исследований и разработок в области биологической защиты», – сказала она.

Также, отметила зампред Госдумы, Киев в ряде случаев не предоставлял информацию о вспышках инфекционных заболеваний, что является обязательным требованием.

Кроме того, Ирина Яровая обратила внимание на то, что «не сообщалось об участии военного персонала в работе лабораторий, а также фактах пересылки биоматериалов, финансировании объектов и программ военными ведомствами».

При этом, по ее словам, на сайте посольства США на Украине есть информация о том, что Пентагон реализует свои военно-биологические программы на территории Украины.

«Так, например, в 2019 г. в рамках программы Пентагона в Киеве и Одессе построено две лаборатории для Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ответ на вопрос, зачем США секретные военные лаборатории на Украине, о которых не сообщается в отчетах по КБТО, безусловно связан с характером исследований в США», – добавила Яровая.

Она указала, что из девяти указанных крупных центров биологической деятельности на территории США шесть частично финансируются Минобороны США.

Яровая предложила поручить МИД России с участием специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Минпромторга провести «глубокий анализ и сопоставление отчетов Украины и США с материалами, добытыми в результате спецоперации».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия задействует механизмы статей 5 и 6 Конвенции ООН по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) для запуска расследования военно-биологической деятельности США на Украине.