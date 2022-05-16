Мэр Ярославля покинул пост

Глава Ярославля Владимир Волков сообщил, что покидает пост мэра города.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», - написал Волков в Telegram.

«Хочу поблагодарить ярославцев за поддержку, помощь, советы и конструктивную критику», – добавил он.

Волков родился в 1975 году, окончил Московский педагогический государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2017 году – Московский социально-педагогический институт по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2013 по 2016 год работал главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области. С 2016 по 2018 руководил администрацией Переславля-Залесского.

5 декабря 2018 года избран депутатами муниципалитета города Ярославля на пост мэра города Ярославля.