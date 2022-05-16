Делегация Румынии обвинила организаторов «Евровидения» в подлоге

Организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Марчук, сказанные главой румынской делегации в комментарии телеканалу TVR.

В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Как уточняет телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании «неправильной схемы голосования», но не уточнил, какие именно страны. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине.

Накануне организаторы «Евровидения-2022» объявили Украину победителем музыкального конкурса. В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом».

Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.