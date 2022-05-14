Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ

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Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
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«Укропы» нас хорошо знают». Какую роль сыграли танки при взятии Мариуполя

Танки оказались незаменимы при боях в Мариуполе Сергей Бобылев/ТАСС
«Танки в городе не должны использоваться, но мы тут превратились в городских танкистов – «длинную руку» пехоты». Такими словами бойцы одной из танковых рот армии ДНР рассказывают о том, как несколько недель штурмовали Мариуполь, с помощью какой тактики обманывали украинских нацистов и чем российские танки лучше боевых машин ВСУ. Подробности...
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Нефтегазовые интересы России подстрахует Ближний Восток

Ближневосточная газ и нефть не смогут в одночасье заменить российское сырье Keystone Press Agency/Global Look Press
«Большое достижение для российской дипломатии». Такими словами иностранная пресса оценивает результаты блиц-визита главы МИД в Алжир и Оман. Зачем Сергей Лавров посещал эти страны, почему они имеют ключевое значение для текущего противостояния России и США – и чего именно удалось добиться по итогам переговоров? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Давление Запада на Россию сработало как пружина

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Подробности...

Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст среду для экстремизма. Это только одно из возможных последствий выхода Кыргызстана из ЕАЭС. Подробности...
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Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев
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Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
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    Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ

    14 мая 2022, 14:40

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов.

    «Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.

    Ранее высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Напомним, 13 мая стало известно о смерти президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, который скончался в возрасте 73 лет.


    В США пожалели о пренебрежении Мюнхенской речью Путина
    		    14 мая 2022, 08:20
    Фото: Астахов Дмитрий/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill.

    Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру. «На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», – передает РИА «Новости» текст публикации.

    По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию Соединенных Штатов и НАТО на его тезисы, что в результате «усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России».

    В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

    Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».

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    Путин спрогнозировал рекордный урожай зерна за всю историю России
    		    12 мая 2022, 15:19
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В этом году в России ожидается рекордный за всю историю урожай зерна, в том числе пшеницы – до 87 млн тонн. Об этом со ссылкой на аналитиков заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы», – передает его слова РИА «Новости».

    «Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», – подчеркнул Путин.

    Ранее агроном Михаил Воробьев объяснял, что обилие зимних осадков благотворно влияет на почву, и, вероятно, можно будет рассчитывать на хороший урожай пшеницы в России в этом году.

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    Путин: СССР победил фашистов в том числе за счет экономики
    		    12 мая 2022, 14:05
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи.

    «Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили», – передает РИА «Новости» слова Путина. 

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    США повторно выступили против участия Путина в саммите G20

    14 мая 2022, 00:57

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон продолжает настаивать на том, что глава российского государства Владимир Путин не должен участвовать в саммите G20, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    По словам Псаки, президент США Джо Байден считает, что на саммите «не должно быть ведения дел как обычно», Путину «не следует быть частью этого». Однако Псаки не знает, просил ли Байден своего коллегу из Индонезии Джоко Видодо отозвать приглашение российского лидера, передает ТАСС.

    Напомним, Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

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    Путин поздравил Маркоса с победой на выборах президента Филиппин
    		    12 мая 2022, 11:25
    Фото: Aaron Favila/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фердинанду Маркосу-младшему с победой на выборах президента Филиппин, выразив надежду на продолжение дружеских отношений между странами.

    «Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее в четверг стало известно, что Фердинанд Маркос-младший фактически победил на выборах президента Филиппин, согласно данным после подсчета 98,34% бюллетеней, тогда как его главная соперница – нынешний вице-президент Филиппин Лени Робредо – только около 14,8 млн голосов в свою поддержку.

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    Путин: Общими усилиями суверенитет ЛНР получится отстоять

    12 мая 2022, 09:29

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с национальным праздником, выразив уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.

    «Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в послании Путина на сайте Кремля.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.

    Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

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    Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга

    11 мая 2022, 19:10

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал образцом выполнения воинского долга умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине.

    «Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

    Он выразил убежденность, что солдаты и офицеры, гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

    Глава государства пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.

    15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС России. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в Самарской области.

    В 2018 году указом Путина бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская» в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.

    Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе.

    Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.

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    В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского

    13 мая 2022, 12:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия не против встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако провести ее без подготовки невозможно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», – передает его слова ТАСС.

    Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским.

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    Путин: Россия успешно справляется с санкциями

    12 мая 2022, 13:49

    Текст: Елизавета Булкина

    Антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется, заявил президент Владимир Путин.

    Он пояснил, что продолжение санкционной одержимости запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан других стран.

    «Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что ряд стран сталкивается с угрозой голода, и вина за это полностью лежит на западных элитах.

    «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе», – цитирует президента РИА «Новости».

    По словам Путина, в некоторых странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

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    Путин: Партнеры России из стран ШОС заинтересованы в развитии связей с «Сириусом»

    11 мая 2022, 16:32

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сообщил о заинтересованности партнеров Москвы из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в развитии сотрудничества с центром «Сириус» по линии своих научных и образовательных организаций.

    «С большим интересом к площадке «Сириуса» относятся и те, кто хочет развивать с нами отношения. Имею в виду, прежде всего, страны ШОС, БРИКС», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».

    Глава государства отметил, что «некоторые коллеги находятся под впечатлением от того, что здесь увидели, и хотят развивать контакты с «Сириусом» по линии своих министерств, ведомств, конкретных школ, университетов, научных центров».

    Он также обратил внимание на то, что страны, входящие в ШОС и БРИКС, – это огромные государства с миллиардным населением и достижениями мирового уровня в очень многих областях. «Мне кажется, что все это нужно использовать наилучшим образом», – резюмировал Путин.

    Ранее президент счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках.

    До этого в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно. 

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    Путин назвал важным укрепление технологического суверенитета России

    11 мая 2022, 15:36

    Текст: Ольга Иванова

    Укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно, заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе посещения образовательного центра «Сириус».

    «Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», сообщает ТАСС.

    Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. В частности, сообщалось, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг.

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    Путин обсудил с президентом Таджикистана возросшую в Афганистане активность террористов

    13 мая 2022, 19:46

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористических группировок на афганской территории, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего, с учетом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок. Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В пресс-службе добавили, что Путин и Рахмон также затронули вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств-членов ОДКБ.

    Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности России на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.

    23 апреля между пограничниками на «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.

    Позже Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию.

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    Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов

    11 мая 2022, 16:04

    Текст: Ольга Иванова

    Образовательный центр «Сириус» совместно с партнерами должен разработать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов, чтобы будущие инженеры и конструкторы обладали компетенциями и в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса».

    «Прошу «Сириус» совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов. Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направлений деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем», – распорядился глава государства, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно.

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    Путин поручил создать в «Сириусе» международный экологический центр

    11 мая 2022, 16:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин поручил создать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае международный центр в области экологии и вопросов изменения климата.

    «Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

    Также Путин дал ряд поручений касательно развития медицины на федеральной территории. «Чтобы расширить возможности исследований в сфере наук о жизни, предлагаю ускорить строительство в «Сириусе» и университетской клиники», – передает его слова ТАСС.

    Президент добавил, что «нужно разобраться <…>, где – университетская клиника, подготовка кадров и наука, а где – непосредственно обслуживание тех, кто проживает в «Сириусе». Как считает президент «понятно, что и университетская клиника этим может заниматься». «Но надо разграничить сферы деятельности – непосредственно медицинского учреждения для обслуживания [населения] и науки, образования», – указал Путин.

    По его словам, одним из ключевых направлений исследований в «Сириусе» является создание передовых решений, направленных на улучшение качества жизни. «Здесь, прежде всего, речь идет, конечно, о таких областях, как генетика, медицина, фармацевтика, охрана окружающей среды. Одна из лабораторий как раз, по-моему, посвящена именно генетике», – сказал глава государства.

    Ранее Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов.

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    Путин поручил «Сириусу» заняться поддержкой развития талантов у детей Донбасса

    11 мая 2022, 15:53

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках.

    «Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса».

    Ранее в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно.

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