В США пожалели о пренебрежении Мюнхенской речью Путина

Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill.

Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру. «На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», – передает РИА «Новости» текст публикации.

По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию Соединенных Штатов и НАТО на его тезисы, что в результате «усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России».

В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».

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