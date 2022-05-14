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При взрыве боеприпаса во время разгрузки металлолома в Приморье погиб человек
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Один человек погиб и двое пострадали при взрыве боеприпаса во время разгрузки металлолома в городе Уссурийске в Приморье, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
«Взрыв неопределенного боеприпаса при разгрузке металлолома. <...> Один погиб, два пострадали», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что взрыв произошел на территории пункта приема металла. Одного пострадавшего доставили в больницу города Уссурийска после разрыва боеприпаса во время разгрузки металлолома.
«В Уссурийскую горбольницу доставлен один пострадавший, [он] получил ранение спины. В настоящее время находится в хирургическом отделении. Состояние ближе к удовлетворительному», – сообщили в пресс-службе.
По данным ЕДДС Уссурийска, при взрыве один человек погиб и двое ранены.
H&M, Zara и Adidas призвали исключить из перечня системообразующих организаций
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Российские структуры H&M, Inditex и LPP больше не должны находиться в перечне системообразующих организаций России, заявил замглавы статс-секретарь – замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Мерами господдержки... могут пользоваться системообразующие организации при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность в России, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме», – передает РИА «Новости» его слова.
В связи с этим Евтухов назвал нецелесообразным нахождение указанных предприятий «в перечне системообразующих организаций российской экономики».
Отмечается, что в перечень включены такие бренды, как H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay).
Ранее Евтухов заявлял, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
В Финляндии заявили о приостановке поставок электричества из России
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Дочка российской компании «Интер Рао» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 01 часа 14 мая, сообщила финская электросетевая компания Fingrid.
«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания Интер РАО, торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01.00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», – передает сообщение РИА «Новости».
При этом финская Fingrid утверждает, что рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.
«Отсутствующий импорт может быть восполнен на рынке электроэнергии путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства», – отметила старший вице-президент Fingrid Рейма Пяйвинен.
Между тем в компании Интер РАО пояснили, что вынуждены остановить поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Там добавили, что рассчитывают на скорое возобновление поставок.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви–1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия?
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Советник бывшего президента Франции призвал «закрыть двери» в НАТО
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Вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить, включать в НАТО Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо, заявил советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено.
По его мнению, США и Евросоюз (ЕС) способствовали приему государств Восточной Европы в НАТО, превращению альянса в антироссийскую организацию и приближению границ ЕС к рубежам РФ. Таким образом, заметил Гено, Вашингтон и Брюссель создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн», передает ТАСС.
Бывший советник президента Франции Николя Саркози убежден, что соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины, заключенное 10 ноября 2021 года, «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В США пожалели о пренебрежении Мюнхенской речью Путина
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Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill.
Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру. «На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», – передает РИА «Новости» текст публикации.
По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию Соединенных Штатов и НАТО на его тезисы, что в результате «усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России».
В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».
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Немецкий министр оценил способность Германии пережить зиму без российского газа
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При значительной экономии энергии и полных газохранилищах Германия сможет пережить зиму без поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По мнению министра, промышленность и частные лица в германии могут снизить потребление энергии на 10%. Хабек считает, что при этом они не окажутся в «бедственном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtschafts Woche.
«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», – заявил он. Однако, как подчеркнул Хабек, цены на газ все равно «будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют»
На днях Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ. До этого Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».
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Зеленский призвал Италию закрыть страну для россиян
Закрыть страну для российских туристов призвал власти Италии президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это санкциями.
«Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя – они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», – заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА «Новости».
Также он поблагодарил европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают в Европу отдыхать.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
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Украина захотела миллионную армию
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Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.
Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».
«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – заявил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.
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В Китае рассказали об ударе России по доллару
Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, пишет эксперт Гао Дэшен в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао».
По мнению специалиста, опасным шагом для Вашингтона стало решение России расширить использование рубля в расчетах с другими странами.
«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. <...> Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Как подчеркнул эксперт, эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.
Напомним, в марте президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В начале мая Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.
На этом фоне российская валюта начала стремительно укрепляться. По оценке Bloomberg, с начала года курс рубля вырос на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты. Ведущее западное информационное агентство признало российский рубль лучшей валютой в мире в 2022 году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как сложилась такая ситуация.
В Грузии заявили, что в стране фактически закончились запасы пшеницы
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Запасы пшеницы в Грузии фактически исчерпаны, мельницы в ближайшие дни могут прекратить работу, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
«Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны, и мельницы в течение нескольких дней остановятся», – передает ТАСС его слова грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».
По словам Силагавы, согласно действующему грузинскому законодательству налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы – плавающий и сегодня составляет 120 долларов за одну тонну. Он также добавил, что ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы.
Отмечается, что Грузия в год потребляет до 650 тыс. тонн пшеницы. Республика сама себя обеспечивает лишь на 15%. Остальное – импорт, более 90% которого приходится на Россию. Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства республики Отар Шамугия в апреле заявил, что власти в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы с 15% до 50% от общего количества потребляемого объема.
Тем временем в России в этом году ожидается рекордный за всю историю урожай зерна, в том числе пшеницы – до 87 млн тонн, заявил российский лидер Владимир Путин со ссылкой на аналитиков.
Ранее агроном Михаил Воробьев объяснял, что обилие зимних осадков благотворно влияет на почву, и, вероятно, можно будет рассчитывать на хороший урожай пшеницы в России в этом году.
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Шольц назвал единственный вариант снятия санкций с России
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.
«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, – это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», – сказал Шольц в интервью новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Поэтому он снова призвал Россию вывести войска с Украины. Но отметил, что в остальном действует четкий принцип: Украины должна решать вопросы по мирному урегулированию, никто не может вести переговоры от их имени.
Также канцлер добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.
По словам канцлера, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» военной спецоперации. Кроме того, он добавил, что «НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге», имея в виду делание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Ранее Шольц заявил, что Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.
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Обнаружен план выхода националистов «Азова» на границу с Россией
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На одной из баз украинского националистического полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в Донецкой народной республике, сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР.
Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта, сообщил источник РИА «Новости».
План проработанный: на нем обозначены и обведены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход «Азова» к границе с Россией. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.
Ранее сообщалось, что украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине планировали расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Начатая 24 февраля специальная военная операция России упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Цена на бензин в США побила очередной рекорд
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Стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные аналитиков.
По данным сайта Американской ассоциации автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,432 доллара, это на 15% выше, чем неделю назад. В Калифорнии просят в среднем 5,87 доллара за галлон. В штате Мэриленд за топливо с высоким октановым числом просят уже 6 долларов, передает РИА «Новости».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года – около 3,3 доллара.
Конгрессмен заявил об участии США в «войне»
Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер призвал не критиковать президента страны Джо Байдена «в военное время».
В ходе дебатов с республиканцем Стивеном Скэлисом, на которых обсуждались рост цен на газ и добыча нефти, Хойер заявил, что с дебатами следует «поскорее покончить». Он призвал «сфокусироваться на враге». «Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против России на Украине.
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ВС России уничтожили три командных пункта ВСУ и пять артиллерийских подразделений
ВКС России поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», – передает слова Конашенкова ТАСС.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее появилось видео, как вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ.
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Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
«40 млрд долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное – откат <...> коррумпированным политикам», – написал Трамп-младший в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сын экс-президента США сопроводил публикацию фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
Напомним, в конце апреля Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие этого пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Трамп-младший также упомянул о нехватке детского питания. Речь идет о сообщении Белого дома, признавшего дефицит молочных смесей для новорожденных в стране. Сообщалось, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.
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