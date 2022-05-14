При взрыве боеприпаса во время разгрузки металлолома в Приморье погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при взрыве боеприпаса во время разгрузки металлолома в городе Уссурийске в Приморье, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«Взрыв неопределенного боеприпаса при разгрузке металлолома. <...> Один погиб, два пострадали», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что взрыв произошел на территории пункта приема металла. Одного пострадавшего доставили в больницу города Уссурийска после разрыва боеприпаса во время разгрузки металлолома.

«В Уссурийскую горбольницу доставлен один пострадавший, [он] получил ранение спины. В настоящее время находится в хирургическом отделении. Состояние ближе к удовлетворительному», – сообщили в пресс-службе.

По данным ЕДДС Уссурийска, при взрыве один человек погиб и двое ранены.