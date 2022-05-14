Глава британского МИД заявила об отсутствии стремления «сменить режим» в России

Правительство Великобритании не стремится «сменить режим» в России с помощью введения большого числа санкций, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

«Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия – это следствие решения [президента РФ Владимира] Путина начать необоснованное вторжение. Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией», – сказала политик в интервью Daily Express, передает ТАСС.

Также Трасс подчеркнула, что Лондон с союзниками приступит к восстановлению Украины после завершения военных действий, а также продолжит оказывать «фискальную поддержку» украинским властям, которые вынуждены задействовать большие ресурсы на фоне российской спецоперации.

Трасс отметила, что Британия вместе с партнерами будет работать для обеспечения Киева необходимыми вооружениями и боевой техникой, в том числе танками и самолетами.