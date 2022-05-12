Путин поручил увеличить возможности бизнеса и регионов

Путин дал поручение по борьбе с лесными пожарами

Президент Владимир Путин поручил при необходимости принять дополнительные решения для снятия остроты проблем, связанных с пожарами. Масштабные пожары подрывают все усилия России по сохранению климата, заявил глава государства.

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», – приводит его слова ТАСС.

«По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания. Я уже не говорю о дачных участках…, это отдельная тема», – сказал Путин.

Нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, когда лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за последние годы, подчеркнул Путин.

«Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», – сказал Путин, указав, что это принципиальный вопрос для всего мира и для России.

Президент подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы, если ситуация с пожарами в регионах начинает выходить из-под контроля.

Путин напомнил участникам совещания по борьбе с пожарами, что в законах детально прописана ответственность в связи с пожарами.

«Хочу подчеркнуть, все необходимые решения для эффективной борьбы с лесными пожарами, я только что об этом сказал, в предыдущее время на федеральном уровне приняты. В законодательстве детально прописаны полномочия, обязанности и ответственность как органов власти, так и арендаторов лесных угодий – по борьбе с пожарами и по воспроизводству лесного фонда», – сказал российский лидер.

Кроме того в законодательстве урегулированы и вопросы так называемых ландшафтных пожаров, которые нередко распространяются потом и на лесные участки: с 1 января этого года тушить такие пожары должны региональные и муниципальные власти, напомнил президент. Путин также отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» в регионах проводится обновление специализированной противопожарной техники и оборудования.

«Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, что предотвращать лесные пожары», – подчеркнул Путин.

«Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать, как эффективность этой работы, так и конкретные результаты, а именно сокращение площади лесных пожаров, для каждого субъекта и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания», – приводит его слова РИА «Новости».

«Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего МЧС. Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил – не строиться только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам», – сказал Путин. «Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и разворачивать силы там, где они нужнее всего», – добавил он.