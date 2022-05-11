Путин поручил создать в «Сириусе» международный экологический центр

Президент Владимир Путин поручил создать на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае международный центр в области экологии и вопросов изменения климата.

«Необходимо приступить к формированию здесь международного центра в области экологии и вопросов изменения климата», – сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Также Путин дал ряд поручений касательно развития медицины на федеральной территории. «Чтобы расширить возможности исследований в сфере наук о жизни, предлагаю ускорить строительство в «Сириусе» и университетской клиники», – передает его слова ТАСС.

Президент добавил, что «нужно разобраться <…>, где – университетская клиника, подготовка кадров и наука, а где – непосредственно обслуживание тех, кто проживает в «Сириусе». Как считает президент «понятно, что и университетская клиника этим может заниматься». «Но надо разграничить сферы деятельности – непосредственно медицинского учреждения для обслуживания [населения] и науки, образования», – указал Путин.

По его словам, одним из ключевых направлений исследований в «Сириусе» является создание передовых решений, направленных на улучшение качества жизни. «Здесь, прежде всего, речь идет, конечно, о таких областях, как генетика, медицина, фармацевтика, охрана окружающей среды. Одна из лабораторий как раз, по-моему, посвящена именно генетике», – сказал глава государства.

Ранее Путин поручил «Сириусу» создать модули по кибербезопасности для технических вузов.