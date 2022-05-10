|
|
Байден заявил о «заинтересованности» США в сильном ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вашингтон заинтересован в сильном Евросоюзе, заявил президент США Джо Байден премьер-министру Италии Марио Драги на встрече в Белом доме.
«Я считаю, что в интересах США, чтобы ЕС был сильным», – приводит слова Байдена ТАСС.
«[Президент РФ Владимир] Путин думал, что он может нас расколоть. Но мы все активизировались», – выступил с утверждением Байден.
Ранее американские СМИ рассказывали, как Байден обманул Европу. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США могут избавить Европу от российского газа и к чему может привести отказ Европы от российских энергоносителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
|
|
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цены на бензин в США побили рекорд
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон, побив мартовский рекорд, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Согласно последним данным, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 млн баррелей (на 1%), до 228,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 млн баррелей.
Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара
Глава Евросовета Шарль Мишель во время необъявленного ранее визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, сообщил европейский источник.
«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы», – приводит слова источника РИА «Новости».
Сам Мишель в Twitter сообщил, что посетил Одессу в понедельник, где провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
Страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Европейского союза.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель не понял противников вооружения Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС.
«Мир, в котором мы живем, является опасным», – сказал Боррель, отметив, что ЕС является не военным, а «гражданским союзом». Однако, по его словам, сейчас необходимо «противостоять войне». Он полагает, что «первоочередной задачей» ЕС должна стать помощь Украине в ее противостоянии «могущественному соседу».
Боррель заявил, что эта помощь включает не только «экономическое, коммерческое, дипломатическое, финансовое давление на Россию, чтобы ослабить ее экономику», но и поставки оружия Киеву. «Я не понимаю тех, кто говорит, что мы не должны вооружать Украину, потому что это продлит войну», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ обнародовали план Брюсселя на случай отключения российского газа
|
|
Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, сообщили испанские СМИ.
По информации газеты El Pais, при таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза: страны, у которых есть альтернативные источники поставок, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими, передает РИА «Новости».
Помимо этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это необходимо для того, чтобы компании в государствах, которых прекращение поставок затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес убытки.
Кроме того, согласно плану, ЕС будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок: так хотят гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран организации.
Ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф изданию Handelsblatt заявил, что угроза прекращения поставок энергоносителей несет риск роста банкротств в Германии, заявил.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США забили тревогу из-за эпидемии ожирения в армии
|
|
Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
«Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 кг) для мужчин и 120 фунтов (54 кг) для женщин», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки доктор Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах.
«Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв», – подчеркнула она.
Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
Напомним, по мнению ученых, при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится почти на четверть: с 14% до 22%.
Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
|
|
«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Маск поспорил с Рогозиным о нацистах
|
|
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск не согласился с заявлением Дмитрия Рогозина о нацистских формированиях на Украине и поспекулировал о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах».
«Слово «нацист» означает совсем не то, что он (Рогозин – прим. ВЗГЛЯД), похоже, думает», – написал Маск в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) в ответ на заявление Рогозина, опубликованное накануне.
Позднее Маск добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
Напомним, в воскресенье Рогозин прокомментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Ранее пленный начальник штаба морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков заявил, что спутники Starlink раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
|
|
Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США рекомендовали Западу признать роль СССР в победе над фашизмом
Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
«Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка – вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее», – приводит мнение автора РИА «Новости».
По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР. «Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие», – отмечает Тодд Вуд.
Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около 9 млн солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. «Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией», – призывает обозреватель издания.
Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
Американцев возмутили рассказы Байдена о ситуации в экономике
Телеканал Fox News выпустил сюжет об экономических проблемах США и рассказал о реакции администрации Белого дома на кризис. Заявления президента Джо Байдена вызвали возмущение среди американцев.
Как отмечают журналисты, в США наблюдаются проблемы с цепочками поставок и рост цен. Это тревожит большинство граждан, однако сам Байден рассказывает об экономических успехах, передает РИА «Новости».
В комментариях многие американцы возмутились.
«Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать», – написал пользователь Spooler.
«Прогнать всю администрацию», – призвал Seven Bowls.
«При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину», – добавил JJ M.
«Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции», – заявила Ella Preuninger.
«Дефицит продовольствия спровоцирован намеренно», – считает tamzter27.
«Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро», – подчеркнул Dewey Oxburger.
Ранее Байден посоветовал американцам пересесть на велосипеды для экономии электроэнергии.
До этого в США заявляли, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол России отреагировал на требования убрать танки с советского мемориала в Берлине
|
|
Требования убрать танки, которые являются частью мемориальной экспозиции в берлинском Тиргартене, категорически неприемлемы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Это категорически неприемлемо. Это противоречило бы всем международно-правовым договоренностям, которые у нас имеются на этот счет с Федеративной Республикой Германия, в том числе межправительственному соглашению от 1992 года», – передает его слова ТАСС.
«Это символы, это символы Победы. Кроме того, там, где находятся эти танки, в Тиргартене, воинское захоронение, где покоится прах советских воинов, павших на последнем этапе Берлинской наступательной операции. Это [танки] является частью этого мемориала, и поэтому они должны быть сохранены», – заявил Нечаев.
Посол надеется, что «реального продолжения эта тема не получит».
В Германии некоторые политики и ряд СМИ призвали убрать танки Т-34 из-за ситуации на Украине.
Ранее неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34 в парке Тиргартен в Берлине. В этом случае уголовное дело возбуждено по статье «Осквернение символов воинской славы России», сообщили в Следственном комитете.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Штайнмайер заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), выразил слова благодарности союзникам на Западе и Востоке, освободившим Германию 77 лет назад от нацизма, но одновременно назвал 8 мая этого года «Днем войны» из-за событий на Украине.
«8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения», – сказал глава государства, напомнив о «беспощадной войне на уничтожение, которую немцы вели на востоке Европы». Он отметил, что освобождение для Германии пришло извне, а «до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь», передает ТАСС.
По его словам, поколения политиков работали над тем, чтобы никогда больше не было войны в Европе. «Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая – День войны», – считает президент ФРГ. «Эта война [на Украине] – разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Она эпохальный слом», – утверждал глава государства.
Президент ФРГ указал на то, что снова миллионы людей бегут от войны, и поблагодарил граждан Германии и соседних стран за солидарность с Украиной. «Солидарность означает и оказание экономического давления на Россию посредством радикальных санкций, которые мы еще никогда не вводили в истории ЕС», – полагает он.
В то же время Штайнмайер предостерег от раскола в германском обществе в свете экономических проблем из-за ситуации на Украине. «Нарушенные цепочки поставок, рост цен на продукты питания, огромные расходы на энергоносители и горючее – уже сейчас многие люди напрямую ощущают последствия войны», – констатировал он, утверждая при этом, что большинство немцев якобы поддерживают антироссийские санкции и курс правительства ФРГ. Штайнмайер отметил, что жители испытывают страх перед инфляцией, возможной рецессией и потерей, возможно, миллионов рабочих мест.
«Демократия имеет для нас важнейшее значение, ее защита имеет свою цену. Она имеет свою цену для нашей экономики», – заявил однако он.
Глава германского государства также выступил за модернизацию Бундесвера. «Внешняя политика и дипломатия понадобятся и в будущем. Но тот, кто делает ставку для предотвращения будущих конфликтов на дипломатию и переговоры, должен знать: переговоры нельзя вести с позиции слабости. Успешно их вести можно только с позиции силы. Это стремление к силе мы должны иметь и продемонстрировать», – считает Штаймайер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти
|
|
Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него, говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
Страны-участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, – утверждали в Белом доме, говоря о специальной военной операции России на Украине. – «Группа семи» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Как заявил высокопоставленный представитель администрации, новые антироссийские санкции США коснутся бухгалтерских, рекламных и консалтинговых услуг.
«Россия издавна рассчитывает на услуги, предоставляемые странами G7, чтобы управлять экономикой, особенно услуги, предоставляемые США и Великобританией. Сегодня мы запрещаем предоставление бухгалтерских услуг, управленческих, консалтинговых, рекламных», – передает РИА «Новости» слова чиновника.
«США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников», – говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.
Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.
Со своей стороны высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга заявил, что против «Газмпромбанка» не вводится блокирующих санкций или ограничений, подобных тем, что были введены против других российских финансовых институтов – активы не замораживаются, взаимодействие не запрещается. «О чем мы подаем сигнал: «Газпромбанк» – не убежище. Поэтому мы вводим санкции против высокопоставленного руководства», – сказал он.
Он отметил, что через «Газпромбанк» идет продажа газа в Европу, поэтому США аккуратно подходят к введению ограничений против него.
Для снятия санкций, как отметил чиновник, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева. Чиновник при этом подчеркнул, что необходимого для снятия санкций доверия российская власть у США не вызывает.
«США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения», – говорится в сообщении администрации.
Со своей стороны, высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для «дальнейшего ограничения доступа России к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей». Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке «Уралвагонзавода» и Челябинского тракторного завода.
Под новые санкции попадет «Промтехнология», шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что «комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию».
«США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первого», «России-1» и НТВ», – говорится сообщении.
Представитель администрации сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. «Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам», – сказал он.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель захотел потратить замороженные резервы России на Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. «Я бы высказался за, поскольку это очень логично», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Глава дипломатии ЕС заявил, что финансирование восстановления Украины – один из главных политических вопросов. По его словам, требуется «невероятное количество денег». Чиновники ЕС уже изучали вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы России для восстановления Украины, но Брюссель пока не выдвигал никаких предложений по этому вопросу.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в краже у России более 300 млрд долларов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД