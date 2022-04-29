В Госдуму внесли законопроект о «стройке на костях»

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий административную ответственность для собственников земельных участков, которые обнаружили на своей территории останки бойцов Великой Отечественной войны, но решили не сообщать об этом в органы местного самоуправления.

Авторами законопроекта стали депутаты фракции «Единая Россия»: председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Указывается, что ответственность будет наступать, если собственник не сообщил об обнаружении останков бойцов, а также в случае нарушения запрета на проведение строительных и иных работ, в ходе которых могут быть повреждены воинские захоронения.

В случае нарушения предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 до 40 тыс. рублей.

«Символично, что законопроект внесли именно сегодня, в день открытия «Вахты памяти» в Ленинградской области. О сути законопроекта и о ранее принятых инициативах рассказала поисковикам и поблагодарила за неравнодушие к памяти павших бойцов. Ленинградская земля объединяет поисковиков из разных регионов, в годы войны здесь шли ожесточенные бои, и каждый год поисковики поднимают останки погибших защитников», – сказала соавтор законопроекта Ольга Занко.

Депутат добавила, что вопрос «строек на костях» Героев не раз поднимался в ходе встреч с руководителями поисковых отрядов, и, став депутатом, она стала работать над решением проблемы.

Так, летом 2021 года к Занко обратились представители Общественной палаты и поисковики Ленинградской области после вопиющей ситуации в поселке Тельмана Тосненского района, когда собственник земельного участка не остановил строительные работы после обнаружения останков воинов Великой Отечественной войны. Было заведено уголовное дело.

В течение нескольких месяцев депутат встречалась с экспертным сообществом, историками, поисковиками, представителями органов региональной власти для обсуждения разных вопросов и проблем поисковой деятельности.