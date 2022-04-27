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Пентагон счел беспилотники у границы Белоруссии угрозой
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Поблизости от американских сил в Европе у белорусской границы замечены беспилотники, возможно, российские, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
Высокопоставленный представитель ведомства заявил, что «было несколько случаев с беспилотными летательными аппаратами, близко к границе Белоруссии». Беспилотники оказались «близко к некоторым силам» США. В Пентагоне не смогли ответить на вопрос о том, были ли дроны российскими или белорусскими. Представитель Пентагона сказал, что БПЛА в любом случае рассматриваются «как угроза», передает РИА «Новости».
«Ничего такого, что вызвало бы тревогу, или такого, к чему мы не были готовы. Но такое имело место», – заявил он, добавив, что США и союзники устанавливают центр контроля и координации доставок на Украину, он будет расположен в немецком Штутгарте.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района призвал соседние страны республики беречь мир и жить дружно.
Лукашенко: Поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и солью
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поляки, латыши и литовцы стоят вдоль границы и просят пропустить их, чтобы купить соли и гречки.
«Посмотрите, что происходит с соседними Латвией, Литвой, поляками. … Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. … Соли просят у нас», – передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
По его словам, «мы открываем эту границу, а особенно в канун религиозных праздников: приходите, здесь ваши люди».
«Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски … И единственное хочу, чтобы такое было отношение и к нам», – отметил он.
Ранее Лукашенко обратился к соседним странам с просьбой «беречь мир» и «жить дружно».
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.
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США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне
Власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в эфире «Россия 1».
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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В Москве оценили заявление Пентагона об ослаблении Вооруженных сил России
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«ВС России нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам, чтобы довести план операции до логического завершения. Заявления Пентагона – просто риторика», – заявил газете ВЗГЛЯД академик, военный эксперт Александр Бартош. Ранее Пентагон призвал сделать все для ослабления России в результате конфликта на Украине.
«В высказываниях руководства США нет ничего нового. Они выдают желаемое за действительное. Операция идет успешно, и даже американские военные это признают. Ни о каком серьезном уроне Вооруженным силам РФ речи быть не может. Поэтому, я думаю, что операция продолжит идти в соответствии с планом и намеченными целями», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Соединенные Штаты, выстраивая свою политику в отношении России, исходят из политической конъюнктуры. Сейчас им важно продемонстрировать, что якобы Россия уже ослабла и не в состоянии выполнить поставленные задачи. Но это совершенно не так», – подчеркнул эксперт.
«Американцы прибегают к таким заявлениям, чтобы сплотить вокруг себя дополнительное количество сторонников. Они пытаются привлечь к санкциям, например, Индию и некоторые другие страны, но им это не удается. Поэтому они прибегают к очевидному передергиванию событий, для того чтобы изложить их в выгодных для себя вариантах», – отметил собеседник.
«Как известно, американцы уже в течение длительного времени ведут гибридную войну против России, Китая, Ирана и еще ряда стран, которые не согласны с идеями американской гегемонии. Именно поэтому они сейчас прибегают к разного рода пропагандистским уловкам, чтобы продемонстрировать мнимую успешность их стратегии, обещают этим странам некоторые дивиденды в будущем», – продолжил он.
Эксперт также обратил внимание на наращивание поставок дальнобойного оружия западными странами. «Передача из США, Великобритании и некоторых других стран на Украину артиллерии рассчитана, во-первых, на то, чтобы нанести урон нашей армии. А во-вторых, чтобы предоставить украинскому руководству возможности для нанесения ударов по территории России», – заявил Бартош.
«Нанесение ударов по территории РФ, в свою очередь, служит новым шагом в эскалации конфликта. Американцы это прекрасно понимают. Но они не отказываются от такой политики, а наоборот, пытаются раздуть конфликт, втянуть как можно больше стран в поддержку Украины», – резюмировал военный эксперт.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в Киев. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули Украину.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать «в последнюю минуту после оценки уровня безопасности», – передает РИА «Новости».
При этом Зеленский сообщил, что обсудил с Блинкеном и Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
При этом после визита Блинкен и Остин настаивали на том, что военный потенциал России в результате кризиса на Украине должен быть ослаблен. Об этом сообщает СNN. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения на Украину. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал», – подчеркнул Остин.
«Комментарии Остина представляют собой дальнейшее расширение целей США, основанное на прошлых комментариях Блинкена и других официальных лиц о статусе Москвы в конце войны», – добавляет издание и акцентирует внимание на единстве мнений в Белом доме по этому вопросу:
«Отвечая на вопрос о комментариях министра обороны, представитель Совета национальной безопасности заявил: США хотят, чтобы Украина победила, и «поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине».
В The New York Times также считают, что заявление Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Данная стратегия, констатирует в NYT, «связана с некоторыми рисками» для США.
Отдельное внимание в зарубежной прессе уделяется поставкам артиллерийского оружия Украине, о чем неоднократно заявляли в Пентагоне. Кроме того, тяжелую артиллерию на Украину отправляет Британия и Нидерланды при поддержке Германии. Кроме того, Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
Также Лавров назвал «иллюзией» желание Запада измотать ВС России на Украине. При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – добавил Лавров.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Украина заявила США претензии на замороженные активы России
Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами... Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – заявил украинский премьер.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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NYT: Байден напрасно обвинил Россию в геноциде на Украине
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Обвинения России в «геноциде против Украины», которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему, заявил журналист New York Times Росс Даутхат.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привел, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка, передает NYT.
«В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», – заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин «геноцид» очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
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Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».
Антонов указал, что США планируют поставлять оружие на сумму 800 млн долларов, «это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», передает ТАСС.
«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – добавил он.
Посол отметил, что США «пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».
«Задача – не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», – указал дипломат.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов. Также СМИ раскрыли детали новой поставки оружия из Британии на Украину. Кроме того, отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения.
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Средства консульства России в Нью-Йорке заблокированы
Средства генконсульства России в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы – миссия функционирует за счет запаса наличных средств, сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин.
«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», – сказал Славкин РИА «Новости».
По его словам, «есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам» консульства. «Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», – отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.
По его словам, все оплаты для обеспечения работы консульства проводятся из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. «Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», – добавил он. Так, по его словам, оплачиваются коммунальные услуги, бензин. «Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации – мобильную, телефонную связь - оплачиваем. Самое насущное, в общем», – добавил Славкин.
И.о. генконсула не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств
По словам Славкина, консульство полноценно работает и принимает граждан каждый день.
«У нас нет никаких ограничений ни по каким услугам, несмотря на то, что у нас практически в три раза сократилось число сотрудников генконсульства», – сказал Славкин. Он пояснил, что сейчас в консульстве работают 5 человек.
Кроме того, он рассказал, что генконсульство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступила угроза минирования, которая оказалась ложной.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины
Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, рассказал, какую цель, по его мнению, ставит перед собой президент Украины Владимир Зеленский в противостоянии с Россией.
«Считаю, было бы справедливо сказать, это не было бы ошибкой, что его цель – выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины», – сказал он, добавив, что Киев также хочет «гарантировать, что Россия будет не в состоянии повторить это упражнение через месяц, год или пять лет».
Блинкен отметил, что «речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать, что у Украины имеется эффективный потенциал, позволяющий обеспечивать сдерживание и самооборону». Кроме того, подразумевается, что у России не будет «эффективных средств, позволяющих вновь это сделать», передает ТАСС.
Когда Блинкена попросили пояснить, поддерживает ли Белый дом задачу Киева, заключающуюся в том, чтобы выдавить силы России с востока Украины, госсекретарь заявил, что «не хочет говорить за» Зеленского. «Но, если они таким образом формулируют свои цели как суверенная, демократическая, независимая страна, то это мы будем поддерживать», – заявил Блинкен.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
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В США заявили о провале попытки Запада настроить мир против России
Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала военной операции на Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.
Как отметил автор публикации, многие государства не поддержали санкции против России, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай.
«В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», – передает РИА «Новости» слова Френча.
Как считает обозреватель, сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам «третьего мира» статус государств второго сорта. В качестве примера он привел колонизацию Африки европейскими странами.
«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый «Старый Свет» новым и богатым», – подчеркнул автор.
Френч призвал не игнорировать обостренное чувство справедливости у бывших колонизированных народов.
Ранее обозреватель Бранко Марцетич в статье для издания Jacobin написал, что беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России может привести к подрыву мирового господства доллара.
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Пентагон: Нет оснований для перерастания конфликта на Украине в ядерный
Власти Соединенных Штатов не собираются менять степень готовности сил сдерживания, так как не видят оснований для того, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерный, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Я соглашусь с господином [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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NYT: США планируют длительное противостояние с Россией
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой, считает журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер.
Сангер пишет, что в начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», передает ТАСС.
«Тщательно спланированное» заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров», указывает автор, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.
В долгосрочной же перспективе заявление Остина говорит о том, что Вашингтон готовится «к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние», считает Сангер. Данная стратегия, констатирует он, «связана с некоторыми рисками» для США.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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Белый дом собрался попросить Конгресс США облегчить конфискацию активов
Администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов, заявил министр юстиции страны Меррик Гарленд.
Как заявил Гарленд в комитете Сената по ассигнованиям, он ждет, что «последует запрос на внесение изменений» в законы, чтобы «облегчить конфискации». Он отметил «возможность изъятия средств из фонда конфискованных активов» и «отправку их Украине», передает ТАСС.
Гарленд полагает, что запрос направят в течение нескольких дней. Минюст США поддержал бы выработку законопроекта, позволяющего американским властям передать Киеву часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов, сообщил он.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
Госдеп назвал условие «смены курса» в отношениях с Россией
США «сменят курс» в отношениях с Россией, если Россия «изменит свой курс» на Украине, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что «пока Москва эскалирует», США также «продолжают эскалировать санкции и экономические меры», хотя те и не являются самоцелью, а призваны способствовать прекращению боевых действий на Украине. Однако, как подчеркнул Прайс, «это не означает, что привлечения к ответственности не будет». По его словам, «ответственность должна быть». «Мы проговаривали различные механизмы для этого», – приводит его слова РИА «Новости».
Руководитель пресс-службы Госдепа заявил: «Мы хотим, чтобы Украина победила». Он пояснил, что для этого США предоставляют Киеву военную помощь, размер которой с начала специальной российской военной операции достиг уже 3,8 млрд долларов. Кроме того, США оказывают давление на Москву с помощью санкций, визовых и экспортных ограничений, передает ТАСС.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
Посол назвал отъезд российских дипломатов из США серьезным ударом
Отъезд российских дипломатов США в конце июня нанесет серьезный удар по работе дипмиссии России в Вашингтоне, заявил посол РФ Анатолий Антонов в эфире «России 24».
«Для нас это будет большой удар. Двадцать восемь человек - это дипломаты и административно-технический состав. Трудно себе представить, что будет после 30 июня», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов уточнил, что в Вашингтоне ранее говорили о готовности рассмотреть кандидатуры на замену российских дипломатов. «В действительности ничего этого не происходит», – сказал посол. По его словам, после отъезда в сентябре порядка 25 российских дипсотрудников США разрешение приехать получили только 10 человек.
«Мы дали множество предложений нашим коллегам для того, чтобы совершить обмен визами, что позволило бы улучшить ситуацию моего (американского) коллеги посла Джона Салливана... Однако американцы в последнее время вообще никак не рассматривают никакие наши предложения», – сказал Антонов.
Кроме того, посол уверен, что США однозначно не вернут России отнятую дипломатическую собственность.
Он также рассказал, что у него с 24 февраля нет возможности встретиться с представителями госдепа.
Ранее посол Антонов ранее обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
Между тем посол США заявил об отсутствии намерений закрывать американское посольство в Москве.
Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России
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Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН сделала заявление о недопустимости ядерной войны, передает ТАСС.
«Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», – указал министр.
По его словам, «Россия уже делает немало» для разрешения нынешнего кризиса. Как отметил глава внешнеполитического ведомства РФ, российская сторона еще при администрации бывшего президента США Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне заявления Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны. «К сожалению, нам не получилось убедить своих коллег в необходимости такого шага, но вот с администрацией [президента США Джо] Байдена мы договорились очень быстро, и в июне прошлого года во время саммита в Женеве наши президенты такое заявление сделали», – добавил он.
В минувшую субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.
Днем ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил о решимости России добиться безъядерного и нейтрального статуса Украины. В марте секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев подчеркивал, что Россия не могла допустить появления на Украине ядерного оружия, которое угрожало бы всему миру.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».
Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.
Эксперт по ядерным вооружениям Максим Шингаркин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал: «Натовское ядерное оружие могло быть развернуто на Украине. Подлетное время до России сократилось бы до секунд. Поэтому, когда НАТО не дает нам гарантий того, что Украина не войдет в альянс, это вызывает обеспокоенность».
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