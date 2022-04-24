Лукашенко призвал соседей Белоруссии «жить дружно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района призвал соседние страны республики беречь мир и жить дружно.

«Хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там, у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда говорил: если война – ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны», – приводит его слова «БелТа».



Во имя мира, нормальной жизни и дружбы глава государства обратился к соседям Беларуси с просьбой жить дружно. «Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает», – добавил он.

Белорусский президент отметил, что в этот день люди у Бога просят главное – мир, согласие, дружбу, которые всегда были свойственны белорусам.

14 апреля госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусский лидером Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.