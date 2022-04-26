В ДНР сообщили о подтверждении подозрений в адрес миссии ОБСЕ в шпионаже на Украину

«Мы с самого начала говорили, что ОБСЕ работает на одну сторону – киевскую. Неоднократно отмечалось, что в отчетах «не замечали» знаковые инциденты», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. В освобожденном Мариуполе обнаружены документы ОБСЕ, которые содержат сводки о военных преступлениях Украины с 2014 года, не попавших в официальные отчеты.

«Мы неоднократно видели, что сотрудники миссии не доезжали на многие масштабные обстрелы. В принципе ничего нового для нас тут нет. Когда я участвовал в политической подгруппе минских переговоров, постоянно этот вопрос перед ОБСЕ поднимался. Они все отрицали, рассказывали, что непредвзято работают, фиксируют нарушения с обеих сторон», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Как оказалось, представители миссии ОБСЕ не только не фиксировали некоторые события, но их данными пользовалась украинская армия. Например, ВСУ имели доступ к камерам, которые размещали ОБСЕ, и активно их использовали, чтобы нанести нам как можно более серьезный ущерб», – отметил донецкий парламентарий.

«Неоднократно наша сторона говорила, что ОБСЕ не дает проверять свои машины, хотя согласно нормам международного права, мы могли это делать. У нас были подозрения, что они перевозят предметы двойного назначения, в том числе и военные. Так и оказалось. Они своим автотранспортом, может, по личной инициативе, перевозили запрещенные вещи. Тем более в составе миссии ОБСЕ были офицеры НАТО. Якобы бывшие, но, вполне возможно, и действующие», – добавил собеседник.

«Россия, конечно, должна – и, я уверен, будет – поднимать вопрос о преступлениях сотрудников миссии и необходимости привлечения их к ответственности. Но будут ли они наказаны сейчас – это большой вопрос. Возможно, они понесут наказания уже по итогам всей нашей спецоперации», – резюмировал собеседник.

Во вторник Telegram-канал Readovka опубликовал информацию о том, что в Мариуполе войска ДНР обнаружили архив ОБСЕ, содержащий сведения о военных преступлениях Украины с 2014 года. В офисе миссии ОБСЕ обнаружена подшивка отчетов сотрудников международной организации, в которых задокументированы военные преступления ВСУ, не попавшие в официальные сводки ОБСЕ на Украине. В гараже организации найдены ящики с минами итальянского производства, что указывает на связь ОБСЕ с поставками оружия Киеву.

Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины, сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.

Напомним, ранее Россия отклонила продление полномочий мониторинговой миссии ОБСЕ из-за укрывательства преступлений украинских военных и использования машин ОБСЕ украинскими националистами в боевых действиях.