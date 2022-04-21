Россия потребовала подключить Белоруссию к договоренностям с Украиной

Россия прямо настаивает на подключении Белоруссии в качестве участника будущих договоренностей с Украиной и одного из государств-гарантов, заявил директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук.

Полищук заявил, что «Москва не просто допускает участие Минска в договоре, мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов, это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», передает ТАСС.

«Конечно, все это проговаривалось с белорусскими друзьями, которые, как я уже сказал, помогают переговорам, предоставляют для них свою площадку», – добавил он.

Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам.

По ее словам, Москва была готова к тому, что представители Киева будут вести себя непоследовательно.

В Кремле заявили, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, представители Киева не проявляют склонности к интенсификации переговорного процесса.

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