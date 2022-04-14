В Китае оценили противодействие России «финансовому оружию» США

Увеличение доли юаня в российских резервах является ответом на использование США доллара в качестве «финансового оружия», а также отражает продолжающееся экономическое сближение Москвы с Востоком, заявил в беседе с государственной газетой Global Times научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.

Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%.

«Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах», – передает РИА «Новости» текст статьи.

По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие». Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.

«Беспрецедентные всесторонние санкции, наложенные Западом на Россию, заставляют ее сдвигать свою экономику на Восток, в азиатско-тихоокеанский регион», – добавил Вэньхун. Как отметил эксперт, увеличение доли юаня в российских резервах отражает значительный потенциал для развития российско-китайской двусторонней торговли и уверенность Москвы в экономическом процветании Китая.

Так, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,9% и, впервые преодолев отметку в 140 млрд долларов, а в общей сложности составил 146,8 миллиарда. При этом Китай двенадцатый год подряд остается главным торговым партнером России, резюмирует издание.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.