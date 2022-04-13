В Москве начался запуск инструментов для развития связей в сфере импортозамещения

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13 апреля, среда | Последнее обновление — 11:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
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У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий?
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Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли.
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Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Москве начался запуск инструментов для развития связей в сфере импортозамещения
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В Москве для развития деловых связей в сфере импортозамещения начнут применять новые инструменты, которые помогут бизнесу наладить выпуск продукции и найти поставщиков, сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
«Столичная экономика адаптируется к новым реалиям работы в условиях внешнего давления, и помочь предпринимателям наладить новые деловые связи, создать площадки для эффективной кооперации, дать новые инструменты для того, чтобы импортозамещающая продукция выпускалась без задержек и промедлений, – это важная работа, которая ведется на уровне города. Одной из площадок, которые помогут отладить выпуск товаров, оборудования, обмен информацией, станет центр компетенций при особой экономической зоне «Технополис «Москва», – передает «Вечерняя Москва» ее слова.
Гусева добавила, что на площадке технополиса «Москва» на сегодняшний день работает свыше 200 компаний, выпускающих важные для экономики товары. По ее словам, высококвалифицированные специалисты компаний ОЭЗ совместными усилиями помогут обеспечить производство сырьем, оборудованием, а также проработать новые логистические цепочки.
Депутат отметила, что уже 12 компаний выразили желание принять участие в работе центра компетенций. Кроме того, к работе привлекут ученых, которых поддержит научно-технический совет технополиса, при этом в настоящее время ряд предприятий пересматривает планы на ближайшие три года.
«Информационная работа на площадках поможет построить эти планы с учетом потребностей отраслей, возможностей сбыта, скоординировать перспективы с учетом меняющегося спроса, особенно в сфере госзаказа», – подчеркнула она.
Резюмируя, Гусева добавила, что в центре компетенций особое внимание уделят работе с городскими заказчиками столицы. По ее словам, этот процесс будет влиять на стабильную работу всех систем города: социальной, транспортной, а также коммунального хозяйства. Так, благодаря совместной работе на новой площадке предприятия можно будет оперативно информировать об антикризисных мерах.
Тем временем экономическая ситуация в мире из-за антироссийских санкций представляет собой сложную картину. Эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, в Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. В публикации издания Compact говорится, что антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии.
Прогнозирует голод на Ближнем Востоке и в Африке доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев в связи с тем, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.
Британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
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Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США
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Американский президент Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.
По версии Байдена, спецоперация России якобы «привела к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире», передает ТАСС.
«Два крупнейших производителя зерна в мире – Китай, то есть Украина и Россия – не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции – 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», – выступил с утверждением глава американской администрации в ходе выступления в штате Айова на тему роста цен в США, призвав Конгресс «срочно решить эту проблему» с высокой инфляцией в Соединенных Штатах.
В своем выступлении Байден заявил, что делает все, что в его силах, издает указы для замедления роста цен в США. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», – выразил мнение глава американской администрации.
Затем он в очередной раз высказал предположение о том, что российское руководство «рассчитывало на раскол в НАТО, раскол в Евросоюзе, раскол в мире». Коснувшись решения США, а также их союзников и партнеров направить на рынок 240 млн баррелей нефти в течение следующих шести месяцев, Байден выразил мнение, что «страны объединяются ради лишения Москвы «возможности использовать в качестве оружия свои энергоресурсы против американских семей, семей в Европе и по всему миру».
Кроме того, он упомянул о прекращении рядом юридических лиц деловой активности в РФ. «Посмотрите на количество крупных американских компаний, которые самостоятельно, не по моему настоянию, покинули Россию. их более 600, от Exxon до McDonald's», – выступил с утверждением глава администрации Соединенных Штатов.
По данным Минтруда США, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Это самое значительное увеличение данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.
Накануне стало известно, что американцы обвиняют Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
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Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.
По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.
Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».
«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.
«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.
«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лукашенко: Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией
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Если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.
В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию
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Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
В Херсоне на Аллее Славы зажгли Вечный огонь
В освобожденном городе Херсоне на Аллее Славы Героев Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь.
Об этом передает RT в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что флаги России подняли над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».
«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.
В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Россия упрекнула Госдеп США в пустой болтовне о применении химоружия на Украине
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Посольство России в США заявило, что слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.
«Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента Н. Прайса в ходе брифинга 12 апреля о возможности применения нашей страной химического оружия в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством», – передает РИА «Новости» заявление посольства.
Посольство России такжее заявило, что у вооруженных сил России нет боевых отравляющих веществ.
«Вооруженные Силы Российской Федерации успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, т.к. наша страна уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году», – говорится в заявлении.
Диппредставительство отметило, что подтвержденные Минобороны России данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов вызывают озабоченность. Кроме того, есть вопросы и к происхождению этих веществ.
Ранее ВСУ устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.
После этого в МИД России заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.
В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.
Минобороны: ПВО России сбили два украинских беспилотника под Николаевом
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Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за день 38 военных объектов Украины.«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», – отметил он, передает ТАСС.
Ранее Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов.
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Песков: Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
«По Медведчуку – я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности», – приводит его слова ТАСС.
Песков считает, что сейчас было бы неправильно что-то говорить на эту тему без каких-либо подтверждений. «Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, и такое количество фейков – профессионально или непрофессионально – генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверно», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
МИД: Запад фактически ввел санкции против российских дипломатов
Западные страны фактически ввели персональные санкции против российских дипломатов, объявив их persona non grata, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24».
«По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, – это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению», – передает ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям. Не были соблюдены процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого.
«Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками? Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций», – пояснил Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза», является «декларацией о переходе ЕС в новое качество».
«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество – из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», – сказала она.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Fox News: Политика Байдена вызвала неконтролируемую инфляцию в США
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Журналист Шон Хэннити в эфире Fox News заявил, что из-за политики Джо Байдена США страдают от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
«Мы находимся в начале того, что должно стать еще одной ужасной неделей для вашего президента Джо Байдена. Когда вы думаете, что хуже уже быть не может, подумайте еще раз <…> Как (официальный представитель Белого дома Джен Псаки – прим. ВЗГЛЯД) и администрация Байдена собираются объяснить эту неконтролируемую инфляцию?» – задался вопросом журналист Fox News.
По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
«Мы знаем, что администрация не возьмет на себя никакой ответственности. У них плохая экономическая политика, плохая энергетическая политика, вызывающая все это. Но, по их словам, все плохое, что происходит, все это вне их контроля, даже несмотря на то, что именно они ограничивали нефтяные и газовые возможности Америки. Они искусственно сократили мировые запасы. И вы платите рекордные цены и платите больше за каждую вещь, которую вы покупаете в каждом магазине, в который вы идете <…> И как обычно, Байден ни к чему из этого не готов», – заключил журналист.
Представитель Республиканского национального комитета Уилл О'Грейди также раскритиковал политику Джо Байдена и его администрации, которая привела к росту расходов простых американцев. «Растущие цены на топливо, стремительный рост расходов, открытая граница и насильственные преступления. Проблемы американских рабочих и семей оказались вне повестки Байдена», – приводит его слова The Washington Times. Говоря о падении рейтинга президента, он отметил, что ситуация в экономике уже привела к последствиям и в американской политике: «Эти цифры показывают, каким тяжелым бременем Джо Байден стал для своей партии».
Рост цен на бензин стал причиной того, что жители США все чаще прибегают к воровству топлива из бензобаков, сообщает журнал The National Interest. По данным издания, американцы начали находить дыры в бензобаках своих автомобилей – некоторые воры применяют электроинструменты, чтобы просверлить отверстие в бензобаке и украсть топливо. Полиция рекомендует американцам в этой связи парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров, передает РИА «Новости».
Из-за роста цен на топливо власти США временно решили отменить сезонные ограничения на продажу бензина с более высоким содержанием этанола, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации. По оценкам администрации Байдена, использование бензина E15, который дешевле марки E10, позволит автомобилистам сэкономить в среднем по $0,1 на каждый галлон, передает «Интерфакс». С 2011 года в это время года разрешается продажа бензина не более чем с 10%-ным содержанием этанола, чтобы избежать появления смога.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России
Главы России и Белоруссии «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении Белоруссии в состав России.
«Вот якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее президент республики заявил, что Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации.
Напомним, США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.
Кроме того, 12 марта президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
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Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся
Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.
Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.
В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.
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