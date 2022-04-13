В Москве начался запуск инструментов для развития связей в сфере импортозамещения

В Москве для развития деловых связей в сфере импортозамещения начнут применять новые инструменты, которые помогут бизнесу наладить выпуск продукции и найти поставщиков, сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

«Столичная экономика адаптируется к новым реалиям работы в условиях внешнего давления, и помочь предпринимателям наладить новые деловые связи, создать площадки для эффективной кооперации, дать новые инструменты для того, чтобы импортозамещающая продукция выпускалась без задержек и промедлений, – это важная работа, которая ведется на уровне города. Одной из площадок, которые помогут отладить выпуск товаров, оборудования, обмен информацией, станет центр компетенций при особой экономической зоне «Технополис «Москва», – передает «Вечерняя Москва» ее слова.

Гусева добавила, что на площадке технополиса «Москва» на сегодняшний день работает свыше 200 компаний, выпускающих важные для экономики товары. По ее словам, высококвалифицированные специалисты компаний ОЭЗ совместными усилиями помогут обеспечить производство сырьем, оборудованием, а также проработать новые логистические цепочки.

Депутат отметила, что уже 12 компаний выразили желание принять участие в работе центра компетенций. Кроме того, к работе привлекут ученых, которых поддержит научно-технический совет технополиса, при этом в настоящее время ряд предприятий пересматривает планы на ближайшие три года.

«Информационная работа на площадках поможет построить эти планы с учетом потребностей отраслей, возможностей сбыта, скоординировать перспективы с учетом меняющегося спроса, особенно в сфере госзаказа», – подчеркнула она.

Резюмируя, Гусева добавила, что в центре компетенций особое внимание уделят работе с городскими заказчиками столицы. По ее словам, этот процесс будет влиять на стабильную работу всех систем города: социальной, транспортной, а также коммунального хозяйства. Так, благодаря совместной работе на новой площадке предприятия можно будет оперативно информировать об антикризисных мерах.

Тем временем экономическая ситуация в мире из-за антироссийских санкций представляет собой сложную картину. Эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.

Так, в Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. В публикации издания Compact говорится, что антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии.

Прогнозирует голод на Ближнем Востоке и в Африке доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев в связи с тем, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.

Британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.

Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.

Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.

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