Захарова прокомментировала заявления о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог: Спецслужбы Украины могли схватить Медведчука еще в феврале

«Я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее украинские власти опубликовали фото депутата Верховной рады Виктора Медведчука, закованного в наручники.

«Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это. В последнее время на Украине очень много известных людей исчезло с радаров. Я боюсь даже публично называть некоторые имена, чтобы им не навредить. Есть сведения, что некоторые из них арестованы, кого-то пытали. Про иных есть и более страшные слухи», – рассказывает украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

В феврале, после начала российской спецоперации Медведчук перестал появляться в публичном пространстве, а генпрокурор Украины заявила о том, что политик якобы сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился. «Тогда я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – добавил политолог.

Собеседник выразил надежду на то, что Россия приложит усилия для того, чтобы обменять Медведчука и целый ряд других политических деятелей Украины на военнопленных. «Скажем, Киев может передать лидера ОПЗЖ Москве в рамках равноценного по численности группового обмена. Перед этим некоторое время займет торг по количеству меняемых. Однако, я не уверен, согласится ли Украина вести такие переговоры», – признался Корнилов.

«Зеленский получил своего личного заложника и радуется, не понимая, что ему сильно сузили коридор для переговоров, – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. – Не сомневаюсь, что Виктора Медведчука ему подсунули специально после визита Бориса Джонсона. А у России появился прекрасный кейс для демонстрации того, как Зе расправляется с неугодными оппозиционерами, но не трогает олигархов и в их числе Порошенко».

Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в армейской форме и наручниках, передает RT.

Против Медведчука на Украине ведется два уголовных дела – так называемое «газовое» о событиях 2014–2020 годов и «угольное» – о событиях 2014–2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».

В январе нынешнего года суд Печерского района Киева продлил Медведчуку домашний арест. А 21 февраля, накануне российской спецоперации, появились сообщения о том, что сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом политика. «Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – писали местные СМИ. Позднее в Генпрокуратуре Украины заявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД