Стало известно о замене американского военачальника в Европе

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12 апреля, вторник | Последнее обновление — 02:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Имран Хан потребовал новых выборов в Пакистане
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Украинец полезен лишь как автоматический солдат, без размышления берущий в руки любое оружие, которое ему подсунет западный доброхот, чтобы стрелять в русского.
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Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни.
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Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о замене американского военачальника в Европе
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Американская администрация запланировала сместить руководителя американских войск в Европе, на это место якобы планируется поместить Кристофера Каволи, занимающего пост командующего армией США в Европе и Африке.
На данный момент генерал Тод Уолтерс занимает пост командующего Европейским командованием ВС США, а также верховного главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, его планируется заметить на Каволи, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Кроме того, Пентагон якобы планирует сменить главу Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерала Ричарда Кларка на генерала Брайана Фэнтон, возглавляющий Объединенное командование специальных операций США (JSOC) – занимающееся подготовкой сил спецназначения и спецоперациями подразделение SOCOM.
По мнению издания, эти кадровые изменения должны показать перенаправление фокуса с ближневосточного на азиатское направление и более конвенциональные военные угрозы.
Во Франции предсказали отказ от «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
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Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Турция пригрозила США покупкой российских Су-57
Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16, пишет турецкая газета Milliyet.
Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block70 и 80 комплектов модернизации Block70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. Если данный запрос не будет одобрен, Анкара начнет искать альтернативы, среди которых будут и российские Су-57, передает ТАСС сообщение турецких СМИ.
Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
В октябре президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США предложили его стране купить истребители F-16 после исключения Анкары из программы по производству новейших истребителей F-35. Тогда же в Турции заявили, что могут купить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет первым покупателем нового российского истребителя.
Салливан: США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира
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Вашингтон ждет, что Россия к концу 2022 года выйдет из числа крупнейших экономик мира из-за влияния западных санкций, введенных в отношении Москвы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
США отказались от передачи МиГ-29 Украине через территорию Германии
Вашингтон не поддерживает идею передачи Украине советские истребители МиГ-29 через немецкую территорию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, – это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства «Зузана».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических словий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
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Действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными и провокационными, такие шаги могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.
«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам российского посла, такие действия опасны и провокационны, «поскольку они направлены против нашего государства». «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заключил Антонов.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США прекратили «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа, передает ТАСС.
Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует запрет импорта энергоносителей из Россией в США, введенный Байденом в марте.
В четверг в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США. Отметим, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в 2022 году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Напомним также, 17 марта Палата представителей США проголосовала за приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Американские СМИ также сообщали о возможности введения в США эмбарго на торговлю с Россией. Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, что позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года.
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Южная Корея отказалась поставлять Украине средства ПВО
Министр национальной обороны Республики Корея Со Ук во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым обозначил, что считает поставки летального оружия на Украину затруднительными, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Пу Сын Чхан.
Чхан сообщил, что «был запрос на оказание помощи, связанной с оружием, украинский министр спросил, нельзя ли поставить средства противовоздушной обороны», в ответ «министр Со Ук объяснил, что видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии», передает РИА «Новости».
Ранее в Братиславе прошел митинг с требованием прекратить поставки оружия на Украину. До этого в Госдуме предупредили об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
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Салливан: США работают непрерывно, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа
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США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», – сказал Салливан в эфире CNN, передает РИА «Новости».
По его словам, США наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.
«Он (президент США Джо Байден) сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», – сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
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В Китае оценили число неестественных смертей из-за санкций США
Число неестественных смертей иностранных граждан в результате введенных Соединенными Штатами санкций превышает количество погибших во всех войнах в период после Второй мировой, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что кризис на Украине отражает стремления Вашингтона к гегемонии путем принуждения. По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».
«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», – передает РИА «Новости» текст статьи китайской газеты.
По мнению автора публикации, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.
Напомним, США заявляли, что рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает против санкционного давления на Россию.
Бывший врач Белого дома назвал умственное здоровье Байдена угрозой нацбезопаности
Умственные способности действующего президента США Джо Байдена ухудшились до такой степени, что он представляет собой «проблему национальной безопасности», заявил Ронни Джексон, который был врачом Белого дома при Дональде Трампе.
По словам Джексона, ему следует пройти тест «остроту ума», приводит его слова Washington Post. Он отметил, что диагноз не ставит, но предположил, что «некоторые проблемы» умственного состояния Байдена видит весь мир.
«Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы у главы государства возникали эти проблемы. В таком положении, если у вас есть когнитивные проблемы, это вопрос национальной безопасности», – передает слова врача «360».
Ранее сообщалось, что на мероприятии в Белом доме гости, увидев экс-главу США Барака Обаму, забыли про действующего президента страны. Байден растерялся, оказавшись временно в одиночестве.
Число народных дружин решено увеличить в Белгородской области
Число добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено в граничащей с Украиной Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил на своей странице «ВКонтакте», что на оперативном совещании в понедельник он постарается «максимальное внимание уделить вопросам безопасности, в первую очередь, в приграничных районах».
«Мы понимаем, что вопрос очень актуальный, люди переживают», – отметил он.
По его словам, в регионе уделяется особое внимание защите социальных объектов – детских садов, школ, больниц.
«Мы увеличиваем количество ДНД (добровольных народных дружин). Например, в Белгороде народную стражу увеличиваем в количестве в два раза», – пояснил Гладков.
Ранее СК возбудил дело об обстреле Белгородской области со стороны Украины: следователи выяснили, что взрыв на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта произошел после попадания ракеты комплекса «Точка У», выпущенной со стороны Украины.
Напомним, 30 марта власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов в селе Красный Октябрь. Ранее там раздавались взрывы. Помимо Белгородской области в последнее время фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей.
Кроме того, на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Возбуждено дело о теракте.
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S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
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Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России в иностранной валюте с «CC» до «SD», следует из опубликованных данных.
Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте сохранены на уровне «СС» в списке CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, передает ТАСС.
В S&P отметили, что Россия исполнила в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями. «В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство переведет эти платежи в течение 30 дней льготного периода, отчасти потому, что, по нашему мнению, санкции в отношении России, вероятно, будут еще более усилены в ближайшие недели», – говорится в сообщении. В S&P выразили мнение, что это будет затруднять технические возможности России выполнять условия своих обязательств перед иностранными держателями облигаций.
Напомним, 18 марта S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ССС-» до «СС». 9 марта Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) объявило о приостановке коммерческой деятельности на территории России. Днем ранее S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства, связи.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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Политолог назвал положительные последствия от ухода западных компаний из России
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«Сворачивание работы в России западных IT-компаний и запрет на использование зарубежного программного обеспечения простимулирует отечественную цифровую отрасль», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко. Так он оценил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 85% россиян выразили веру в успех импортозамещения.
«Запад сейчас распространил на всех россиян – вне зависимости от политических взглядов, национальных, религиозных и прочих отличий – формат коллективной ответственности за действия руководства России. Этот критерий коллективной ответственности, который Запад решил взять на вооружение, является проявлением тоталитаризма, фашизм в чистом виде. И кроме того, это работает против самого Запада», – отметил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Разрыв ранее сложившихся экономических связей, массовый уход из России западных компаний, многие из которых создавали в нашей стране рабочие места, – могут вызвать определенные трудности, заметил Бондаренко. Но, подчеркнул он, «всегда есть плюсы». От ухода конкурентов, считает политолог, «могут выиграть те кластеры российского бизнеса, что смогут быстро заместить ушедшие компании», – отметил эксперт. Например, сворачивание работы в России западных IT-компаний и запрет на использование зарубежного программного обеспечения простимулирует отечественную цифровую отрасль, полагает Бондаренко. «Мы встанем перед необходимостью срочного создания собственного софта, которого просто нет в нужных объемах», – заметил собеседник.
Но, рассказывает политолог, у санкций есть не только экономический, но и моральный эффект – они привели к росту патриотических настроений у россиян. «Запад добился в результате своей политики жесточайших санкций прямо противоположного – абсолютной консолидации вокруг решений, принимаемых властью. Тем самым инициаторы санкций сплотили вокруг себя даже колеблющихся и сомневающихся», – констатировал Бондаренко.
Около 50% отнеслась безразлично к приостановке деятельности западных компаний в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. А 85% россиян считают, что отечественные производители в той или иной степени смогут заменить продукцию западных компаний, ушедших с нашего рынка. При этом каждый пятый опрошенный считает, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний.
В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.
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США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию
Администрация Соединенных Штатов приняла решение расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Белоруссию, соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в Федеральном реестре.
В уведомлении говорится, что власти США в свете операции РФ на Украине «расширяют для России и Белоруссии требования на наличие лицензии, согласно правилам регулирования экспорта, на все наименования в списке товаров, подлежащих экспортному контролю». В указанный перечень, опубликованный на сайте Минторга США, входят сотни различных видов продукции. В их числе различные категории трубных клапанов, удобрений, подшипников, передает ТАСС.
Накануне США ввели санкции против председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко и гендиректора ОСК Алексея Рахманова, а также 28 «дочек» ОСК. Санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса».
В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в РФ лицам. Днем ранее Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. В среду стало известно о планах США ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских госпредприятий».
В прошлую пятницу США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран. 12 марта президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Российские военные разминировали территорию детского сада в Херсонской области
Военнослужащие ВС России разминировали территорию детского сада в одном из населенных пунктов в Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В Минобороны сообщили, что «накануне российские военнослужащие провели разминирование и вывоз боеприпасов и оружия из детского сада в одном из населенных пунктов в Херсонской области, использовавшегося ВСУ в качестве опорного пункта», передает ТАСС.
«Командный пункт находился в здании действующего детского сада в Херсонской области. Подразделение морской пехоты ВСУ, занимавшее половину здания, переоборудовало детское дошкольное учреждение в военный объект, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми», – говорится в сообщении.
Один из российских военнослужащих сообщил, что военные ВСУ находились в данном детсаде с 2014 года, согласно документации, в количестве 59 человек, из них – 17 офицеров. По его словам, в детсаде непосредственно были оборудованы как огневые позиции, так и места для проведения инженерной, специальной подготовки.
«В данной документации отражены все посты, которые находились непосредственно вдоль границы и которые морская пехота усиливала. Данный пост называется «Арбалет», здесь же находился командный пункт», – сказал он.
Отмечается, что это уже не первый детский сад в Херсонской области, который занимали военные ВСУ.
«Ранее российские военнослужащие обнаружили подобное учреждение, в котором находился командный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ», – добавили в Минобороны.
Ранее российские военные разминировали поселок в Харьковской области.
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