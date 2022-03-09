Самолет «Ютэйр» выкатился за пределы ВПП во Внуково

В московском аэропорту Внуково за пределы взлетно-посадочной полосы вышел самолет «Ютэйр», сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Предварительно установлено, что 8 марта в 2.30 воздушное судно авиакомпании «Ютэйр», выполнявшее рейс по маршруту «Внуково» – Сыктывкар, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров. Самолет не получил повреждений, пострадавших нет. Пассажиры доставлены к месту следования резервным бортом», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ведомство начало проверку за исполнением законов и для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В самой авиакомпании сообщали, что улетавший в Сыктывкар Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Там отмечали, что при происшествии никто не пострадал, пассажиров высадили по трапу штатным способом. Самолет не получил повреждений, по предварительным данным, он был исправен.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК пояснили, что, по предварительной информации, выкатывание самолета связано с обледенением полосы. На борту были 49 пассажиров, пять членов экипажа,.

«Следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте фиксируются повреждения воздушного судна, опрашиваются работники воздушной гавани и авиакомпании, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в ведомстве.

В январе сообщалось, что приземлявшийся в белгородском международном аэропорту пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Аэропорт приостанавливал работу из-за инцидента.