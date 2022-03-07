Захарова раскрыла специфику украинского национализма

Корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций как Организация украинских националистов (ОУН*, запрещена в России), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Концептуальную основу украинских националистов подготовили в начале XX века теоретики Николай Сциборский и Юрий Липа, также их концепция включает основу для фашизма украинских праворадикалов, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

В 1929 году организации объединились в ОУН* в Австрии, их вдохновил успех Муссолини и Гитлера. Одной из визитных карточек структуры стал антисемитизм, и есть сведения о том, что немцы после прихода к власти НСДАП в Германии спонсировали ОУН.

«Называются суммы вплоть до 5 млн марок, которые шли в том числе и на подготовку боевиков. Берлин готовился к войне заранее и знал, на кого делать ставку. Одним из лидеров этих отморозков стал Степан Бандера», – добавила Захарова.

После начала Великой Отечественной националисты «органично влились» в силы Вермахта, напомнила дипломат. Были созданы карательные силы: «Нахтигаль», «Роланд», «Легион Сушко», дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург».

В их состав которых влились нацисты, которые «желали смерти русскому (а подчас – и любому неукраинскому) населению запада СССР». Их совместные с Вермахтом, СС и «Абвером» действия, подчеркнула представитель МИД, привели к гибели более 5 млн человек.

«Более того, уже после того, как Третий Рейх был разгромлен, после Великой Победы, наиболее оголтелые из украинских нациков продолжали действовать. Всего за десять лет после войны почти 50 тыс. человек на Украине были убиты националистическим террористическим подпольем, пока его, наконец, не разбили советские органы правопорядка», – напомнила она.

После распада СССР эти националистические идеи «пышным цветом расцвели» на Украине в виде партии «Свобода», объединения «Тризуб», Украинской национальной ассамблеи.

«Новая «демократическая» власть с ними не боролась, на Западе их поддерживали, что и стало причиной неонацистского переворота в 2014 году, когда националисты получили, наконец, то, чего нигде в мире у них не было с 1945 года, – оружие и политическую поддержку руководства страны. Ярчайший пример – батальон «Азов», который выглядит как переместившийся из прошлого батальон фашистских коллаборационистов. Свою связь с прошлым бойцы «добробата» не скрывают», – подчеркнула Захарова.

Сейчас же националисты на Украине повторяют ритуалы своих предшественников: вскидывают руку в «римском салюте», используют свастики, рунические и кельтские символы, учат детей обращению с оружием.

«Нацисты Украины – это не миф, а реальная, запущенная и поддерживаемая искусственно болезнь, поражающее все новое зло», – добавила дипломат.

Националисты в составе прошлого состава украинского парламента получили легальное представительство, эти депутаты заседают там и по сей день.

«Страшно, что неонацизм проник в вооруженные силы Украины, слился со многими подразделениями ВСУ. Так неонацистская организация «Украинская народная самооборона» сформировала костяк 131 отдельного разведбатальона, ответственного за многие акты геноцида на Донбассе», – указала представитель ведомства.

Всего к февралю 2022 года насчитывается порядка 15 крупных массовых неонацистских организаций на Украине, включая политическую партию «Национальный корпус», в которую вошли бойцы «Азова».

Также этих националистов поддерживают на Западе, военизированное крыло «Нацкорпуса», «Центурия» имеет своих агентов в ВСУ, часть будущих офицеров и членов «Центурии» проходят подготовку за счет американских и европейских налогоплательщиков на военных курсах.

«Особую роль в украинском политландшафте играет нацизм русофобский. Так объединение «Карпатская Сечь» открыто декларирует «ненависть к русскому миру». Тем более это абсурдно, что нет ближе народа и национальности к украинской, чем русские и белорусы. В этом, конечно, украинские ультраправые новаторы. При этом со своими партнерами – крайне радикальными, на гране с экстремизмом – организациями в Европе «Карпатская Сечь» поддерживает дружеские отношения», – констатировала Захарова.

К расправе над русскими и россиянами открыто призывает и организация «С14», множество бойцов националистических батальонов – сторонники этой структуры. Члены организации также подозреваются в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины.

Кроме того, Захарова напомнила и о существовании запрещенного в России украинского «Правого сектора*». «Экстремисты Дмитрия Яроша – одни из наиболее радикальных последователей бандеровцев. Это они обещали утопить Крым и Донбасс в крови, их боевики ответственны за смерти мирных русскоязычных жителей Востока Украины», – отметила она.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации во время раздачи российской гуманитарной помощи местным жителям.

Также российское ведомство заявляло, что СБУ и боевики батальона «Азов» собираются подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить ВС России в ракетном ударе по экспериментальной ядерной установке.