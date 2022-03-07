Самолет «Уральских авиалиний» прибыл в Москву после задержки в Египте

Самолет «Уральских авиалиний» после задержки вылета из Шарм-эш-Шейха вернулся в Москву с 236 пассажирами на борту, сообщила пресс-служба компании.

«После проверки документов авиационные власти Египта выдали «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Накануне самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был задержан в Шарм-эш-Шейхе из-за заявки лизингодателя. Борт U6 1886 должен был вылететь в субботу из Шарм эш-Шейха в Домодедово. Маршрут самолета проходил над территорией Кипра.

Ранее авиаперевозчик Azur Air временно остановил пассажирские рейсы в другие страны с 8 марта по рекомендации Росавиации.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить рейсы за границу. «Аэрофлот» с 8 марта также намерен приостановить все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск.

Сообщалось также, что российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Также рейсы приостановила «Победа».