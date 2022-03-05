Басурин заявил о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

Гуманитарная катастрофа фиксируется в Мариуполе, более пяти дней в городе нет воды, света, тепла и продовольствия, заявил замначальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Там уже гуманитарная катастрофа, <...> потому что порядка пяти-шести дней нет во многих районах воды, света и тепла, а за продукты я уже вообще молчу, потому что продуктов нет в магазинах никаких», – передает ТАСС слова Басурина в эфире канала «Россия-24».

По его словам, только пять мирных жителей на данный момент смогли выйти из Мариуполя.

«На юге создали пункты временного нахождения. На данный момент там порядка 240 человек. Огорчает, что из Мариуполя только пять – это те, кто смог выйти», – сказал Басурин.

Басурин рассказал, что это семья с ребенком и еще два человека. Всего же, по его словам, из окрестных населенных пунктов смогли выйти 247 жителей.

«Мы с нашей стороны все делаем, теперь осталась только та сторона, которая удерживает насильно людей в Мариуполе», – добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщали, что отступающие на Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.

До этого в ведомстве отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.

Напомним, в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.