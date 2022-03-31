Российские блогеры намерены потребовать от Meta 1 млрд долларов компенсации

Российские блогеры намерены потребовать от компании Meta* (материнская компания Facebook* и Instagram*, признанная экстремистской в России) компенсацию в размере 1 млрд долларов в пользу пострадавших от блокировки соцсетей предпринимателей, заявила руководитель Совета блогеров и журналистов при СФ Валерия Рытвина.

«Россия была вынуждена отреагировать блокировкой соцсетей, мы понимаем. Считаем необходимым донести проблемы, с которыми сталкивается более 12,5 млн человек у которых единственный или основной заработок связан с Instagram. Наше действие решительное: от нашего совета блогеров мы подготовили претензию в Meta*, в которой предлагаем компании публично извиниться перед российскими гражданами и выплатить (здесь взяли за пример кейс австралийских СМИ) компенсацию в 1 млрд долларов в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей, а их, напомню, у нас в стране более 12 млн. Если претензия, которую мы сегодня направим, будет проигнорирована, мы подадим иск», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Поддержать претензии блогеров и предпринимателей готова Лига безопасного интернета. Это заявление было сделано в рамках круглого стола на тему «Новые реалии для пользователей социальных сетей. Будущее российского блогерского сообщества», который прошел в Общественной палате. Присутствующие там эксперты сошлись во мнении, что после блокировки западных соцсетей отечественные блогеры и бизнес не остались без удобных площадок. По их мнению, российские сервисы уже достаточно развиты, самодостаточны и быстро адаптируются к текущей ситуации, предлагая новые способы и меры поддержки.

«Россия тем уникальна, что у нас существует своя поисковая система, свои социальные сети, свои почтовые сервисы и многое-многое другое. Мне кажется, и государство показывает сегодня, что все открыты для диалога, и отечественные компании как раз-таки смотрят в сторону блогеров. Недавнее заявление «ВКонтакте» по созданию у них совета по предпринимательству, как раз-таки говорит о том, что все настроены на дальнейшее сотрудничество, чтобы всем было хорошо», – отметил заместитель генерального директора РАЭК Сергей Гребенников.

«Надо теперь поддерживать маленьких предпринимателей, тех, кто лишился дохода. Надо срочно их пересаживать на отечественные аналоги. Причем реально брать за руку, переводить, показывать, как это работает, как там можно зарабатывать. VK – большие молодцы», – отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» сообщила о запуске направления поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы. Предпринимателям будет круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе «ВКонтакте» для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.

Кроме того, по мнению экспертов, предпринимателям стоит обратить свое внимание не только на соцсети, но и на отечественные маркетплейсы. «Для предпринимателей это легальный способ и зарабатывать, и продвигать свою продукцию, и в том числе не задумываться о том, что нужно каким-то образом думать про доставку и курьеров, появляется большее доверие. И с Ozon, и с Wildberries можно договориться, чтобы было точечное продвижение микропредпринимателей в рамках маркетплейсов», - считает Гребенников. По его словам, при Минцифры уже работает оперштаб по мерам поддержки, и через него можно было бы обсудить взаимодействие с маркетплейсами для микро- и макробизнеса.

Ранее Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta. Основанием стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение в соцсетях Meta информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе против военнослужащих. Решение о запрете деятельности Meta не распространяется на мессенджер WhatsApp.