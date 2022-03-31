Бонды России и Белоруссии исключены из 11 индексов S&P DJI

Песков оценил призывы идти до конца на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине словами: «Сталинградов в календаре нет и быть не должно».

«Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное, здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам», – добавил он.

По словам Пескова, подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе пока нет.

Ранее сообщалось, что Елисейский дворец констатировал по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна «на данном этапе».

«Нет, пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли продвижения по поводу гуманитарной операции в Мариуполе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести совместно с Грецией и Турцией гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, добавив, что намерен обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.